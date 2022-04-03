Суп, зразы и паштет. Необычные рецепты блюд из морковки

4 апреля отмечают Международный день моркови. В некоторых странах это повод устраивать морковные вечеринки и ужины. Мы представим вам три необычных рецепта, в которых морковь играет главную роль.

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A, B, C, D, E… Польза моркови

В свежей морковке содержатся витамины: С, Е, D, РР и группы В, микроэлементы: сера, хлор, калий, кальций, фосфор, бор, медь, селен, магний и многие другие. Морковь является несомненным лидером по содержанию витамина А.

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Витамины С и Е помогают замедлить процессы старения, К — повышает свертываемость крови. Калий нормализует сердечно-сосудистую деятельность, кальций и фосфор укрепляют зубы и кости, хлор поддерживает водный баланс в организме.

Польза вареной моркови сохраняется практически на прежнем уровне. Более того, пройдя термообработку, она обретает новые свойства. После варки в корнеплоде снижается содержание липидов и клетчатки, но овощ становится более легко усвояемым, улучшая работу кишечного тракта и усиливая производство желудочного сока.

Что ж, пора улучшить и усилить, порадовав себя и удивив гостей необычными блюдами.

Морковный суп с апельсинами

Сочетание моркови с апельсином я впервые попробовал в соке. Однако почему из этого необычного вкуса не сделать легкое и вкусное основное блюдо? Делаем!

[ + – ] Морковный суп с апельсинами

Ингредиенты (на четыре порции):

1 луковица

1 кусочек корня имбиря (ок. 3 см)

1/2 стручка красного сладкого перца

2 ст. л. оливкового масла

800 г моркови

2 клубня картофеля

750 мл куриного бульона

2 апельсина

4 ст. л. сметаны

зелень кинзы для украшения

молотый красный перец

соль по вкусу

Приготовление

Лук очистите и мелко нарежьте. Имбирь очистите и натрите на мелкой терке. Мякоть сладкого перца нарежьте соломкой. В сотейнике разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте сладкий перец и имбирь, перемешайте и слегка обжарьте все вместе.

Морковь и картофель очистите, вымойте и нарежьте небольшими ломтиками. Добавьте в сотейник к овощам, посолите, влейте немного горячей воды и тушите под крышкой 5 мин. Затем влейте бульон, доведите до кипения и варите на маленьком огне 15 мин. Снимите с огня и с помощью блендера сделайте пюре.

Апельсины вымойте, обсушите и снимите слой цедры. Из плодов выжмите сок и добавьте его вместе с цедрой в получившееся пюре. Посолите и поперчите по вкусу. Готовый суп разлейте по порционным тарелкам, в каждую добавьте сметану и украсьте веточками кинзы. Автор рецепта не пишет, что это божественный вкус, это напишем мы – восхитительно!

Морковные зразы с яблоками

Котлеты из моркови знают все. Но почему не пойти дальше и сделать их более сложными, с начинкой – в общем, зразами.

[ + – ] Морковные зразы с яблоками

Ингредиенты для морковного теста (на 7 порций):

Морковь — 420 г (3 шт.)

Крупа манная — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Масло сливочное — 30 г

Сахар — 35 г

Соль — 1 щепотка

Ингредиенты для начинки:

Яблоки — 250 г (2 шт.)

Сахар — 20 г

Корица молотая — 0,5 ч. ложки

Мука (для панировки) — 40 г

Масло растительное (для жарки) — 30 мл

Приготовление

Морковь очищаем, вымываем, натираем на средней (мелкой) терке и перекладываем в толстостенную кастрюлю.

Всыпаем 35 г сахара. Также добавляем сливочное масло и вливаем 180 мл воды. Ставим кастрюлю на небольшой огонь, доводим до закипания и тушим морковь под крышкой около 15 минут, до мягкости.

Затем всыпаем соль и манную крупу. Манную крупу сразу же интенсивно перемешиваем, чтобы не было комочков. Постоянно помешивая, готовим морковь с манкой еще 2-3 минуты, до разбухания манки.

Морковь с манкой остужаем до комнатной температуры. Затем вбиваем в морковную массу яйцо. Все перемешиваем до однородности.

Готовим начинку. С яблок срезаем кожицу, затем яблоки нарезаем маленькими кубиками. Всыпаем в яблоки оставшийся сахар (20 г) и корицу. Все перемешиваем — начинка готова.

Делим морковную смесь на 7 равных частей. Мокрыми руками формируем из части морковной смеси шарик, затем расплющиваем шарик в лепешку. На середину лепешки выкладываем часть начинки. Заворачиваем края, чтобы начинка оказалась внутри. Получаются зразы круглой формы.

Обваливаем зразы в муке. На разогретую с растительным маслом сковороду выкладываем зразы. Обжариваем зразы на огне чуть ниже среднего с каждой стороны приблизительно по 3-4 минуты, до подрумянивания.

Такие зразы вкусные как теплыми, так и остывшими, — сообщают авторы рецепта.

Приятного аппетита!

Паштет из моркови с грецкими орехами

Сразу выясним – с орехами можете экспериментировать, можно и с арахисом попробовать и с кешью. В остальном рецептура останется прежней. Ну и наконец-то морковку можно будет намазывать!

Такая закуска отлично подойдет для перекуса, также паштетом можно наполнить тарталетки или просто подать с хлебом. Сладковатый вкус моркови отлично гармонирует с грецкими орехами, а пикантный акцент задает чеснок.

[ + – ] Паштет из моркови с грецкими орехами

Ингредиенты (на 4 порции):

Морковь – 0,5 кг

Орехи грецкие – 50 гр

Чеснок – 1 зубчик

Зира (тмин) молотая – щепотка

Масло растительное – 1 ст. ложка

Соль – 4 гр

Приготовление

Морковь натереть на терке — так она будет готовиться быстрее. Грецкие орехи нарезать максимально мелко или измельчить в чаше блендера.

В сковороде прогреть растительное масло и выложить морковь. Тушить 7 минут, помешивая. Чеснок очистить и натереть на мелкой терке.

Добавить к моркови зиру, соль, черный молотый перец и чеснок. Перемешать.

Тушить морковь на минимальном огне под крышкой 20-25 минут.

Переложить тушеную морковь в чашу блендера. Измельчить морковь до однородного состояния.

После переложить морковь в миску, добавить измельченные орехи.

Все ингредиенты перемешать. Паштет из моркови с грецкими орехами готов.

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