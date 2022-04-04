Для поднятия боевого духа. Топ-5 идей патриотического маникюра

К встрече победы Украины следует подойти полностью подготовленными.

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По словам многих астрологов и тарологов, Украину ждет безусловная победа, поэтому этот праздничный день следует встретить должным образом. Если вы в безопасном месте, не стоит забывать о своем комфорте, нужно развеяться, сделать свежее покрытие ногтей и помочь развивать экономику страны, к чем неоднократно призывали украинские депутаты и экономисты.

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Одним из основных элементов образа девушки является маникюр, выступающий определенной "оправой" рук, по которой оценивают образ. Так что, стоит тщательно подойти к выбору "потриотического" маникюра.

Темно-синяя классика

Классический синий цвет всегда был и будет в трендах ногтевого покрытия. А поскольку государственный флаг Украины сочетает в себе два цвета — желтый и синий (с разными вариациями от светло-голубого до темно-синего), этот цвет можно использовать при очередном походе к нейл-мастеру.

Микроакценты

Маленькие надписи, сердечки и точки уже стали трендами 2022 года. Поэтому можно экспериментировать с маленькими желто-синими сердечками, например в сочетании с пастельными оттенками основного покрытия.

Патриотические надписи

Сделать маникюр более индивидуальным могут надписи на ваш вкус. К примеру, можно написать простое слово "Украина", однако для каждого оно несет свой сакральный смысл.

Также можно написать уже легендарные слова украинских пограничников острова Змеиный, произнесенные русскому военному кораблю.

Государственные символы

Кроме цветов украинского флага можно обратить внимание и на герб. Если ваш мастер сможет аккуратно нарисовать линии герба или у него есть соответствующие наклейки, рекомендуем обратить внимание на эту идею.

Также можно нарисовать государственные символы не только Украины, но и стран, которые ей активно помогают в противостоянии российской военной агрессии — Польши, Великобритании, Германии и т.д.

Красные нотки

Среди неофициальных символов Украины — калина, вышиванка, мак и т.д. Вокруг них витает красный цвет, который можно использовать при покрытии ногтей. Ведь красный цвет – вечная классика, а в сочетании с украинскими символами ваше покрытие точно выделится среди других.

Напомним, топ-10 идей покрытия для поднятия настроения весной, для апреля-мая 2022 года.