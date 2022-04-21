Астро-прогноз. 5 знаков зодиака, которым повезет с деньгами в начале мая 2022

В мае 2022 года ожидаются очень важные астрологические события. 16 мая будет Лунное затмение в Скорпионе. Также в этом месяце будет Ретроградный Меркурий, который всегда влечет за собой значительные последствия практически для всех знаков зодиака.

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Астролог Анжела Перл спросила у карт таро, каким знакам зодиака больше повезет с финансами в мае 2022 года.

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Весы

Первая карта для этого знака зодиака – изменения, карта смерти. Однако не следует пугаться. Это не та страшная человеческая смерть, это некая последняя точка, за которой начнется что-то новое и прекрасное.

Также выпала карта Девятка пентаклей – очень хорошая карта, получение финансов, завершение проекта, за который хорошо заплатят. Возможно, Весы получат большое наследство.

[ + – ] Таро-прогноз для Весов на май 2022

В частности, выпала карта успеха — вам будут аплодировать, поддерживать. Возможно, вы будете выступать перед большими аудиториями, где найдете значительную поддержку.

Также в мае 2022 года возможна новость о беременности.

Карта Король пентаклей – он поможет финансово. Обычно Король пентаклей – это человек земной стихии – Телец, Дева или Козерог. Поэтому присмотритесь к своему окружению, есть ли в нем эти знаки зодиака, а возможно, вы с королем только познакомитесь в мае 2022 года.

Также Весы могут переехать в другую страну. Начать в новом месте новую жизнь, заняться чем-то таким, чем никогда раньше не занимались.

Стрелец

Первая выпавшая карта Король чаш — человек из сферы заботы. Возможно, это врач, владелец гостиницы. А может быть, это риелтор. И вы будете в мае 2022 года выбирать новую квартиру. Значит, с финансами проблем точно не будет.

[ + – ] Таро-прогноз для Стрельцов на май 2022

Однако важно адекватно распределить свои силы, чтобы не выгореть и достичь поставленных целей.

Стрельцы в мае будут полны энергии и заряжены на новые начинания, что обязательно принесет успех.

Также выпала карта Король пентаклей – финансовый советчик. Напомним, что это человек знака зодиака земной стихии, который поможет вам в финансовом плане.

Телец

Для Тельцов май – особый месяц, ведь большинство представителей этого знака зодиака родились именно в мае. Первой выпала карта знака Телец – Императрица. Это очень хороший знак и карта.

[ + – ] Таро-прогноз для Тельцов на май 2022

У Тельцов в мае 2022 будет комфорт и достаток, они будут чувствовать себя очень удобно в любом случае. Также это карта хорошей прибыли. Обладателей ресторанного бизнеса ждет стопроцентная прибыль, ведь они будут организовывать праздники, а это для Тельцов хорошая сфера прибыли в мае 2022 года.

Если коротко, то Тельцы будут чувствовать себя той самой Императрицей с их карты.

Скорпион

В мае 2022 года произойдет Лунное затмение в знаке Скорпиона, поэтому это очень важный месяц для этого знака зодиака.

Карта Паж жезлов – это начинание, то, за чем нужно присматривать.

[ + – ] Таро-прогноз для Скорпионов на май 2022

У Скорпионов в мае точно будет встреча – возможно, это подпись контракта, заключение успешного договора. Если планируете что-нибудь продать или купить — у вас это точно получится. Может быть, это будет недвижимость.

Карта Императрицы – будете жить в любви, согласии и достатке.

В этом месяце будет рождение новой жизни — не только ребенка, но и какого-нибудь нового дела, новой страницы жизни.

Рак

Первой выпала карта ожидания — вы ждете, когда что-нибудь закончится или произойдет.

В этом месяце стоит с головой уйти в учебу или работу, и это будет иметь хорошие последствия для вашего будущего.

[ + – ] Таро-прогноз для Раков на май 2022

Девятка пентаклей – карта финансов, удовольствия, щедрости, радости. Карта-кульминация – результат долгой работы и инвестиции.

Доходы в Ракове будут только расти в мае 2022 года.

Напомним, какие знаки зодиака успеют до конца апреля 2022 года встретить свое счастье.

Также Фокус писал о редком параде планет в апреле 2022. В один ряд сразу станут четыре важные планеты – Венера, Сатурн, Марс и Юпитер.