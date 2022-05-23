Здоровые и плотные. Как отрастить идеальные ногти за 10 дней

Мечта каждой девушки – иметь крепкие красивые ногти. Всякий раз, когда мы пытаемся следовать определенной рутине по уходу, нам быстро становится скучно на полпути, потому что требуется слишком много времени, чтобы результаты тали очевидными.

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Итак, что можно сделать, чтобы иметь здоровые красивые ногти в кратчайшие сроки и с минимальными усилиями. Оказалось, все натуральные рецепты, которым мы привыкли следовать, можно сократить до нескольких. простых шагов с потрясающими результатами и превратить их в быструю и легкую процедуру ухода за ногтями. Об этом пишет fustany.

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Фото: Instagram celmatique

Как отрастить и укрепить ногти всего за 2 недели

Увлажняйте ногти. Все бьюти-проблемы начинаются с того, что пренебрегают увлажнением не только кожи, но и ногтей, ведь и они сохнут, и нуждаются в этом наравне с кожей лица и рук. Итак, в следующий раз, когда вы начнете наносить увлажняющий крем на руки или лицо, помните, что ваши ногти тоже нуждаются в увлажнении. В магазинах есть много увлажняющих кремов для ногтей, которые вы можете использовать.

Фото: Соцсети

Ухаживайте за своими кутикулами. Мы относимся к нашим кутикулам, как если бы они были нашими врагами, которых нужно победить, обрезая, кусая или удаляя их любыми возможными способами. Мы не замечаем, что то, что мы делаем, может сделать наши ногти склонными к бактериальной инфекции, что, в свою очередь, влияет на рост ногтей. Вместо всего этого вы должны сохранять кутикулы, не удаляя их, и регулярно увлажнять ногти.

Фото: Соцсети

Будьте осторожны с водой. Никто не просит вас не мыть руки, но ногти ослабевают, если они постоянно находятся в воде. Старайтесь всегда надевать перчатки, когда моете посуду или убираете, чтобы защитить руки и ногти. Кроме того, не забывайте увлажнять ногти всякий раз, когда моете руки или наносите воду на руки, чтобы пластины оставались здоровыми и сильными.

Избегайте жидкости для снятия лака. Если вы хотите иметь крепкие здоровые ногти, вам следует отказаться от использования ацетона для удаления лака для ногтей. Ацетон — одна из основных причин, по которой у вас могут быть слабые ногти. Поскольку полностью отказаться от лака для ногтей может быть сложно, вы можете удалить его жидкостью для снятия лака без ацетона.

Используйте щеточку для ногтей. Это может показаться очень простым инструментом, но вы будете впечатлены тем, насколько она может улучшить здоровье ваших ногтей. Она очень мягкая и очищает под ногтями без каких-либо повреждений, в отличие от любого другого инструмента, который вы можете использовать.

Держитесь подальше от алюминиевой фольги В мире ухода за ногтями в настоящее время широко используется алюминиевая фольга. Но знаете ли вы, что это одна из причин слабых и ломких ногтей? Если вы используете его на ногтях, вам следует остановиться сейчас для более здоровых ногтей.

Начните использовать средства для укрепления ногтей. Мы уже говорили о средствах по уходу за ногтями, таких как средства для укрепления ногтей, и мы не можем не подчеркнуть, что вы должны начать использовать их, если хотите иметь крепкие, красивые, здоровые ногти.

Фото: Соцсети