Белла Хадид позирует топлес в новой рекламе Balenciaga

Знаменитость примерила вещи из осенней коллекции французского бренда.

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Французский модный дом Balenciaga представил откровенную рекламную кампанию 2022, в которой приняла участие американская топ-модель палестинского происхождения Белла Хадид. На фото 25-летняя знаменитость позировала топлес, примерив кожаные черные брюки, состоящие из двух частей, широкие джинсы на низкой посадке, свободный джинсовый костюм и другие модные вещи из будущей коллекции бренда. Образ модели в стиле1990-х годов дополнили сумки Lindsey и Le Cagole.

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Компанию во время фотосессии Белле Хадид составил манекенщик Абду Диопа в черных брюках и майке. Фото появились на странице знаменитости в Instagram. Автором снимков стала художница, режиссер и фотограф Надя Ли Коэн.

[ + – ] Instagram bellahadid/ Белла Хадид позирует без рубашки для новой кампании Balenciaga. Фото: Instagram

[ + – ] Instagram bellahadid/ Пару модели составил манекенщик Абду Диопа. Фото: Instagram

Помимо Беллы и Абду в рекламе для Balenciaga снялись модели Кита Батлера, Зу Чен, Инти Ван и Лина Чан. Они позировали в обтягивающих топах с открытым животом, нижнем белье, кожаных куртках и плащах. Образ моделей дополняли массивные сапоги.

Отметим, Белла Хадид сотрудничает со многими модными домами, среди которых Fendi, Michael Kors и Versace. Ее старшая сестра — супермодель Джиджи Хадид, а лучшие подруги — модели Кендалл Дженнер и Хейли Бибер.

К слову не так давно другая известная американская модель, 41-летняя Ким Кардашьян стала лицом модного дома Balenciaga. Звезду реалити-шоу заметили прогуливающейся в облегающем черном наряде от французского бренда.

Ранее Фокус рассказывал о том, что 25-летняя модель палестинского происхождения Белла Хадид примерила ультракороткую юбку из коллекции своей звездной сестры. Специальный дроп Gigi Hadid x Frankies Bikinis 27-летняя Джиджи Хадид посвятила своей маленькой дочери Хай, которой в сентябре исполнится два года. Модель воспитывает дочку сама, после того как рассталась с певцом Зейном Маликом.

Также Фокус писал об очень странной коллекции коллаборации Balenciaga и Adidas, которая вызвала у поклонников обеих марок смешанные чувства. Во время модного показа в Нью-Йорке модели выходили на подиум в латексных масках, полностью скрывающих их лица. Некоторые поклонники брендов сравнили увиденное с эстетикой садо-мазо, а также с персонажем из фильмов про Гарри Поттера лордом Волдемортом.