Белла Хадид показала самое откровенное боди (фото)
Знаменитость снялась в рекламном кампейне новой коллекции Mugler.
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25-летняя американская супермодель Белла Хадид продемонстрировала самое откровенное боди. Снимками с новой фотосессии она поделилась на своей Instagram-странице с более чем 52 млн подписчиков.
Модель палестинского происхождения снялась в рекламном кампейне новой коллекции Mugler.
Знаменитость прошлась по подиуму в очень эффектном и откровенном образе. Хадид примерила прозрачные костюмы из новой коллекции бренда и невероятное боди, идеально подошедшее для подтянутого тела супермодели.
Самое откровенное черное боди едва прикрывало грудь 25-летней Беллы. Свои волосы звезда собрала в хвост, а дополнил образ макияжа с акцентом на глаза.
Кроме Беллы Хадид, в рекламном кампейне новой коллекции модного бренда снялась и дочь Мадонны. 25-летняя модель Лурдес Леон повторила культовый образ своей звездной мамы. Также образы от Mugler примерили Амбер Валетта, Шалом Харлоу, певица Megan Thee Stallion и актриса Хлоя Севиньи.
Напомним, 25-летняя Белла Хадид показала удобный вариант, как эффектно заменить платье летом.