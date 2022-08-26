Ореховый Спас-2022: что можно и чего категорически нельзя делать в этот день

Ореховый Спас – последний из трех Спасов.

В понедельник, 29 августа, христиане восточного обряда отмечают Ореховый Спас, который еще называют Третьим, поскольку он – последний после Медового и Яблочного. Среди других названий наиболее известны Полотняный Спас, Спас на холсте, Нерукотворный Спас, Холодный Спас.

Как и любой другой, это христианский праздник имеет свои историю, традицию и приметы.

История праздника

Праздник появился в честь переноса из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа в 944 году. Согласно преданию, Иисус умыл лицо водой и затем вытер полотенцем, на котором отразился его лик. Это полотенце с нерукотворным изображением Спасителя исцелило владыку Эдессы от смертельной болезни, что способствовало распространению там христианства. Впоследствии именно из этого изображения Иисуса Христа были написаны первые иконы Спаса Нерукотворного.

Самое распространенное название праздника – Ореховый Спас. Это связано с тем, что это время дозревают лесные орехи, и можно заготовлять их на зиму и святить в церкви, а также вязать банные веники из ореховых прутьев.

Третий Спас считается прощанием с летом и подготовкой к осени. В старину даже говорили: "Первый Спас – на воде стоят, второй Спас – яблоки едят, третий Спас – на зеленых горах полотна продают".

Традиции на Ореховый Спас

В корзину, которую несли в этот день в храм, обязательно укладывали разного вида орехи, яблоки, мед и даже овощи.

Ореховый Спас – время традиционных ярмарок. Все, кто отправлялся туда, обязательно должны были что-то купить, поскольку возвращаться с такой ярмарки с пустыми руками – к нехватке денег на весь следующий год.

Каждая хозяйка обязана была купить холст. Считалось, что одежда, сшитая из этой ткани для ребенка, сулила малышу здоровье и благополучие.

На Ореховый Спас идут в баню, где парятся с ореховыми вениками. Наши предки верили, что сила воды и ореха делает тело здоровым и крепким, а также защищает от сглаза.

В этот день также принято чистить колодцы и святить воду. Воду после обряда набирали про запас, чтобы использовать ее для лечения болезней. Ею поили тяжелобольных, умывали детей и добавляли в питье животным.

Главное блюдо на столе в этот праздник – хлеб, испеченный из муки, намеленной из зерна нового урожая. Отсюда произошло еще одно название Орехового Спаса – Хлебный. Хозяйки также готовили пироги с грибами и блюда с орехами, которыми обязательно угощали родственников и близких.

Начиная с Третьего Спаса сеяли озимую рожь.

На Спас собирали орехи и делали из них настойку. Считалось, что она будет иметь чрезвычайные лечебные свойства. Настойка из перегородок грецкого ореха помогала при простуде и болезни суставов.

Девушки на свежесобранных орехах гадали на свое будущее. Спелый и сладкий орех – к большой любви, недозрелый – к важному известию, гнилой или с червяком внутри – к беде, а горький – к проблемам в отношениях.

Приметы на Третий Спас

В этот день птицы улетают в теплые края, а солнце поворачивает на осень.

Гроза и ветреная погода в этот день – к длинной и теплой осени.

Большой урожай орехов на Спас – к урожайному следующему году.

Если к Третьему Спасу журавли улетели в теплые края – на Покрову (14 октября) уже пора ждать морозы.

Согласно народным поверьям, если на Ореховый Спас человек найдет или случайно купит двойной орех – его ждет успех и финансовое благополучие в следующем году.

Что запрещено делать на Ореховый Спас