Ореховый Спас-2022: лучшие рецепты для праздничного стола

Обязательнымы позициями в меню должны быть свежий хлеб и блюда с орехами.

29 августа отмечается Ореховый Спас, последний из трех Спасов, а это значит, что на столе обязательно должны присутствовать как орехи, так и блюда с ними. Предлагаем несколько рецептов, которые сделают праздничный стол изысканным и отвечающим всем канонам.

Поскольку главным на столе должен быть хлеб из муки нового урожая, советует приготовить его в первую очередь.

Ароматный хлеб с орехами и семечками

Ингредиенты:

Мука – 500 гр;

Теплая вода – 330 мл;

Сухие дрожжи – 2 ч. л;

Мед – 2 ст. л;

Соль – 1 ст. л;

Растительное масло – 2 ст. л;

Орехи и семечки подсолнуха – 55 гр.

Способ приготовления:

Дрожжи развести в теплой воде и оставить на 20 минут. Муку просеять, добавив туда соль. В середине сделать лунку и вылить туда дрожжи, мед и растительное масло, замесить тесто в течение 10 минут. Оно должно получиться эластичным и не липнуть к рукам.

Посуду с тестом накрыть полотенцем и оставить на час в теплом месте. При правильной закладке ингредиентов оно поднимется в два раза.

Через час тесто снова вымесить, добавив в него орехи и семечки. Орехи предварительно необходимо хорошо порубить и, при необходимости, прокалить на сковородке вместе с семечками.

Готовое тесто оставить еще примерно на час, после чего форму для выпекания смазать маслом, сформировать хлеб и отправить в духовку, разогретую до 220 градусов, на 10 минут. Через 10 минут температуру в духовке уменьшить до 190 градусов и выпекать еще около получаса. Готовый хлеб достать из формы и остудить.

Салат с грушами, зеленью, сыром и орешками

Ингредиенты:

Салат, листья – 6 шт;

Груша – 2 шт;

Рукола – 70 гр;

Грецкие орехи, очищенные – 0,5 стакана;

Сыр голубой – 0,5 стакана.

Для заправки:

Оливковое масло – 0,5 стакана;

Уксус яблочный – 3 ст. л;

Сахар – ¼ стакана;

Соль – ¼ ч. л;

Перец черный молотый – 1/6 ч. л.

Способ приготовления:

Первым делом необходимо приготовить заправку, чтобы она успела немного постоять. Для этого нужно смешать масло, уксус, сахар, соль и перец в банке с очень плотной крышкой. Хорошо встряхнуть, пока сахар не растворится и все ингредиенты заправки не смешаются. Поставить в холодильник до подачи салата.

Листья салата, руколу и груши хорошо помыть, удалить из груш сердцевину и зерна. Груши нарезать кусочками.

Листья салата порвать руками и аккуратно смешать с руколой, грушами, орехами и сыром с плесенью в большой миске.

Вылить заправку на зелень и перемешать. Готовый салат подать к столу.

Карп, фаршированный орехами

Ингредиенты:

Карп – 1 шт;

Ядра грецких орехов – 100 гр;

Сливочное масло – 2 ст. л;

Толченые сухари – 1,5 ст. л;

Яйцо – 1 шт;

Лук – 1 шт;

Свежая зелень;

Орех мускатный, перец молотый – по вкусу.

Способ приготовления:

Карпа почистить от чешуи, отрезать голову, выпотрошить, не разрезая брюшко. Тушку хорошо промыть и вытереть внутри бумажной салфеткой насухо.

Орехи поджарить, измельчить. На сковородке обжарить мелко нарезанный лук.

Смешать лук, орехи, яйцо и сухари, посолить, добавить мускатный орех и (или) мускатный перец, рубленую зелень.

Нафаршировать полученной смесью рыбу, завернуть ее в фольгу или огнеупорную форму, сверху на карпа положить кусочки сливочного масла.

Запекать 30-40 минут в духовке при температуре около 180 градусов. Подавать с отварным картофелем или тушеными овощами.

Куриные ножки с орехами и гранатовым соком от Джейми Оливера

Ингредиенты:

Куриная ножка – 8 шт;

Корица – 1/2 ч. л;

Масло оливковое – 3 ст. л;

Чеснок – 1 головка;

Красный лук – 3 шт;

Баклажан – 2 шт;

Грецкие орехи – 50 гр;

Гранат – 1 шт;

Петрушка – 1 пучок;

Рукола – горсть;

Сахар – 1 ч. л;

Кориандр — 0, 5 ч. л;

Базилик — 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Из гранатовых косточек выдавить сок, добавить в него сахар, кориандр, базилик, корицу и черный перец.

Подготовленное мясо выложить на противень и полить гранатовым соком с приправами и оливковым маслом.

Выложить на противень неочищенные зубчики чеснока, измельченные лук, баклажаны, грецкие орехи и тщательно перемешать.

Накрыть противень фольгой и запекать 30 минут в духовке, разогретой до 200 градусов. Затем снять фольгу и отправить мясо в духовку еще на 15-30 минут.

Чеснок очистить, измельчить и смешать с мясом и овощами.

В качестве гарнира к курице можно подать картофельное пюре, кашу или овощи. Мясо посыпать гранатовыми зернами, петрушкой и рукколой.

Морковная запеканка с орехами

Ингредиенты:

Морковь – 1 кг;

Манная крупа – 300 гр;

Яблоки – 300 гр;

Лимон – 1 шт;

Масло – 100 гр;

Яйца – 2 шт;

Орехи – 100 гр;

Сахар – 50 гр;

Корица – 1 ч. л;

Соль по вкусу.

Способ приготовления:

Морковь очистить, помыть и натереть на крупной терке, после чего потушить на сливочном масле в кастрюле с толстым дном, а когда она станет мягкой, высыпать в нее манную крупу, посолить, хорошо размешать и сразу же, активно помешивая, добавить взбитые яйца, дробленые орехи, сахарный песок и корицу.

Затем уложить морковную массу на смазанный маслом противень, поверх натереть на крупной терке лимон (вместе с кожурой, но без косточек) и очищенные яблоки, украсить дроблеными орехами, смешанными с сахарным песком, и выпекать при средней температуре.

Подавать морковную запеканку лучше с теплым молоком или сливками.

Напомним, какие традиции и обряды сопровождают Ореховый Спас-2022.