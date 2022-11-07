Экс-возлюбленная Владимира Кличко появилась на публике после долгого отсутствия

Бывшая возлюбленная украинского боксера посетила мероприятие в Лос-Анджелесе.

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33-летняя актриса Хайден Панеттьери посетила благотворительный гала-концерт amfAR, на котором ежегодно собирают средства для Фонда исследования СПИДа. Об этом пишет DailyMail.

Известно, что данная организация занимается поддержкой исследований, профилактикой ВИЧ, обучением методам лечения и пропагандой государственной политики в отношении этого заболевания.

Экс-возлюбленная украинского боксера Владимира Кличко подобрала для мероприятия весь свой образ от бренда Saint Laurent.

Хайден предпочла красное мини-платье в виде двубортного жакета с глубоким декольте, черные капроновые колготки и лакированные босоножки на каблуках. Дополнила лук актрисы гламурная сумка со стразами.

Укладку она сделала на одну сторону, макияж с акцентом на глазах, а завершили наряд длинные золотые серьги. Маникюр знаменитость сделала в тон своему наряду.

Ранее, в откровенном интервью Хайден Панеттьери рассказывала, что начала принимать "таблетки счастья" с 15 лет, когда снималась в популярном сериале "Герои". Позже это переросло в настоящую зависимость, к которой прибавился алкоголизм.

Актриса говорила, что зависимость вышла из-под контроля, когда у нее родилась дочь от Кличко. Она сбегала из дома, чтобы напиться и принять наркотики. И тогда сама приняла решение отправить дочь к отцу.

Напомним, 33-летняя актриса Хайден Панеттьери рассказала на шоу Джады Пинкетт-Смит о том, как украинский боксер и ее бывший бойфренд Владимир Кличко "вынудил" ее отказаться от опеки над дочерью Кайей-Евдокией.