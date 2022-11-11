Меган Фокс с женихом продемонстрировали яркие образы для свидания осенью (фото)

Эпатажная пара часто вместе выходит в свет, демонстрируя удачные аутфиты.

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36-летняя американская актриса Меган Фокс продемонстрировала с женихом идеальные яркие образы для свидания осенью 2022. Об этом пишет Elle.

Эпатажная пара вышла в свет в Лос-Анджелесе в уютных и стильных аутфитах. Они посетили ужин в Catch Steak. Для вечернего свидания многодетная мама выбрала однотонный зеленый ансамбль – пушистое пальто, темно-зеленые спортивные штаны и кроссовки. Волосы Фокс были распущены.

Тем временем ее жених, музыкант Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelly) был одет в черно-белый образ – светлую куртку с принтом, черный полупрозрачный сетчатый топ и кожаные трендовые брюки.

[ + – ] Меган Фокс и Колсон Бэйкер

Звездная пара часто вместе выходит в свет, демонстрируя при этом эпатажные образы. Например, на Хэллоуин 2022 Меган и Колсон нарядились в провокационные костюмы пастора и секс-рабыни. А через несколько дней предстали в образах эльфов – героев популярной игры.

[ + – ] Меган Фокс и Колсон Бэйкер

В начале 2022 музыкант сделал предложение своей девушке, поэтому уже в скором времени ожидается роскошная эпатажная свадьба, которая планируется в стиле готики.

Напомним, Меган Фокс с женихом вышли в свет в образах эльфов.

Также Фокус писал о провокационных костюмах звездной пары на хэллоуинской вечеринке 2022.