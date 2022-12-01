Светлана Лобода готова выступать для россиян в Дубае
Менеджер артистки назвала конкретную сумму гонорара.
40-летняя украинская певица Светлана Лобода готова выступать для россиян в Дубае за определенный гонорар. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
В частности, опубликованы скриншоты переписки заказчика и менеджера знаменитости, ранее заявлявшей, что больше не вернется в Россию. Судя по разговору, уроженка Ирпеня готова дать частный концерт россиянам в Дубае и исполнить свой хит "Суперзвезда". Оценивается такой перформанс в 100 тысяч евро (около четырех миллионов гривен) плюс налог в 10%.
Заказчик также уточнил, не смущает ли украинскую певицу, что она будет выступать для российской аудитории. На что менеджер артистки ответила: "Можем опустить. Но окончательный ответ Светлана даст после получения информации о клиенте".
Кроме того, представительница звезды сцены отправила заказчику райдер, из которого стало известно, что ей должны предоставить игрушечное оружие для шоу, фрукты, овощи, горячие блюда и прочее.
После 24 февраля 2022 Светлана Лобода объявила о расторжении связей с Россией. Она публично назвала РФ страной-агрессором только 24 марта, ровно через месяц после полномасштабного вторжения.
Напомним, Светлана Лобода посетила лагерь украинских беженцев на воде.
Также Фокус писал о реакции Светланы Лободы на запрет ей посещать Литву.