Менеджер артистки назвала конкретную сумму гонорара.

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40-летняя украинская певица Светлана Лобода готова выступать для россиян в Дубае за определенный гонорар. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В частности, опубликованы скриншоты переписки заказчика и менеджера знаменитости, ранее заявлявшей, что больше не вернется в Россию. Судя по разговору, уроженка Ирпеня готова дать частный концерт россиянам в Дубае и исполнить свой хит "Суперзвезда". Оценивается такой перформанс в 100 тысяч евро (около четырех миллионов гривен) плюс налог в 10%.

Заказчик также уточнил, не смущает ли украинскую певицу, что она будет выступать для российской аудитории. На что менеджер артистки ответила: "Можем опустить. Но окончательный ответ Светлана даст после получения информации о клиенте".

[ + – ] Светлана Лобода посетила лагерь украинских беженцев в Эстонии Фото: прес-служба Світлани Лободы

Кроме того, представительница звезды сцены отправила заказчику райдер, из которого стало известно, что ей должны предоставить игрушечное оружие для шоу, фрукты, овощи, горячие блюда и прочее.

После 24 февраля 2022 Светлана Лобода объявила о расторжении связей с Россией. Она публично назвала РФ страной-агрессором только 24 марта, ровно через месяц после полномасштабного вторжения.

[ + – ] Светлана Лобода Фото: Кадр из клипа

Напомним, Светлана Лобода посетила лагерь украинских беженцев на воде.

Также Фокус писал о реакции Светланы Лободы на запрет ей посещать Литву.