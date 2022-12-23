48-летняя Пенелопа Крус появилась на обложке журнала в одних кружевных шортиках Chanel

В своем возрасте актриса даст фору 20-летним.

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Испанская актриса и модель Пенелопа Крус продемонстрировала своим поклонникам, что до сих пор остается в идеальной форме, опубликовав на своей странице в Instagram фото, на котором позирует почти обнаженной. Из одежды на ней – лишь шелковые кружевные шортики Chanel. На изображении Пенелопа стоит боком, прикрывая грудь руками, а ее длинные волосы слегка взлохмачены. При этом фигура и знаменитости подтянутая, и на ней нет ни грамма лишнего веса.

Это фото появится на обложке испанского номера журнала Dust.

Фанаты актрисы не сдерживались в комплиментах:

"Как ты до сих пор самая красивая женщина в мире?", "Ты совершенно потрясающая! И талантливая! И вдохновляешь своей деятельностью в интересах людей, животных и планеты. С праздником тебя и твою прекрасную семью!", "Боже мой! Это потрясающе. Так красиво", "ВАУ, Пенелопа. Ничего себе!"

Стилистом Пенелопы является Кристина Эрлих, среди других известных клиентов которой Тина Фей, Анна Кендрик, Эми Адамс, Марго Робби, Приянка Чопра, Бри Ларсон, Лена Данхэм, Джулия Луис Дрейфус, Мэнди Мур и Тейлор Шиллинг.

Напомним, Крус в очередной раз вызвала восторг своим образом, когда появилась на премьерном показе драматического фильма L'Immensita ("Необъятность"), в котором сыграла роль. Она выбрала для светского выхода черное твидовое мини-платье от Chanel, которое прекрасно демонстрировало ее шикарные ноги. Наряд она дополнила серебристо-черным ремнем с пряжкой.