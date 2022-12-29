Рита Ора поделилась снимками в бикини из отпуска

Знаменитость проводит рождественские каникулы в теплых краях.

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32-летняя британская певица Рита Ора встретила Рождество в Лондоне с семьей и близкими людьми, а после этого улетела на экзотический остров отдыхать. Об этом пишет Daily Mail.

В Instagram Рита опубликовала несколько фотографий с пляжа и показала, как выглядит ее фигура в голубом крошечном бикини и парео. Пляжный образ знаменитость дополнила множеством широких золотых браслетов на запястьях, украшениями на шее, большими солнцезащитными очками и платком на голове.

Очевидно, что бикини был слегка мал, и грудь Риты едва ли не вываливалась из лифа.

Фото: Instagram @ritaora Фото: Instagram @ritaora Фото: Instagram @ritaora

Накануне Рита Ора также поделилась фотографиями с празднования Рождества дома и продемонстрировала свой зимний лук, а также стол и разные закуски на нем, которые гости отведали в тот вечер.

Напомним, Рита Ора работает над своим стилем и в последнее время все чаще для светских мероприятий выбирает откровенные наряды, а на вечеринках появляется в луках навеянных двухтысячным.

Также Фокус писал, что на церемонии British Fashion Awards 2022 Рита Ора появилась в совершенно прозрачном платье и оригинальном макияже с эффектом паутины. ﻿