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Стиль жизни

Принца Гарри вычеркнули из сценария коронации Карла III, но все еще может присутствовать

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Фото: Getty Images | Принц Гарри не будет принимать никакого участия в церемонии коронации, если даже явится на нее

Похоже, принц Гарри даже если и явится на коронацию своего отца, то будет пасти задних, не исполняя никакую роль.

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Принца Гарри исключили из сценария коронации его отца Карла III, которая состоится 6 мая 2023 года. Случилось это после его откровений в мемуарах и скандальных интервью. Об этом сообщает The Sunday Times.

Согласно традиции в ходе церемонии королевские герцоги должны преклонить колени и отдать дань уважения монарху. Но это сделает только наследник британского престола принц Уильям. Так как принца Гарри из сценария убрали.

Изменения в сценарий были внесены, скорей всего, после утечки мемуаров принца Гарри Spare ("Запасной"), официальный релиз которых состоится только завтра 10 января. Но испанская версия мемуаров утекла в Сеть раньше, чем появилась на прилавках книжных магазинов, и произвела эффект разорвавшейся бомбы.

В мемуарах принц Гарри прошелся и по отношениях с братом, и по скандалам Меган Маркл с Кейт Миддлтон и даже рассказал, как якобы просил с Уильямом своего отца не жениться на Камилле Паркер-Боулз, нынешней королеве-консорте.

В одной из глав он написал о том, что члены королевской семьи не захотели видеть Меган в замке Балморал в день смерти Елизаветы II. И даже не взяли его с собой на борт королевского рейса. Карл III якобы попросил сына не приводить Меган, предъявив в качестве аргументов "бессмысленные и неуважительные" причины, но впоследствии извинился за это.

Источник из окружения королевской семьи рассказал прессе, что принц Уильям в ярости из-за того, что написал Гарри в мемуарах. Но не будет мстить брату и попросил их общих друзей не комментировать книгу и последующие интервью.

"Он хранит молчание во благо своей семьи и страны", — отметил источник.

Но, критикуя свою семью, принц Гарри при этом не собирается отказываться от своих титулов. Принц во время интервью в программе "60 минут" на вопрос ведущего Андерсона Купера о том, почему он и Меган не отказались от своих титулов, ответил: "И какая разница?".

Ранее в Букингемском дворце рассказали, как будет проходить коронация короля Карла. Этот план получил название "Золотая сфера".