2 февраля 2023 года: Евфимия Великого - что сегодня нельзя делать?

Сегодня запрещается поднимать с земли мелкие деньги и веселиться после заката солнца.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит преподобного Евфимия Великого. Этот день в народе называли Ефимовым. Обычно 2 февраля холодно и идет снег.

Что нельзя делать 2 февраля:

поднимать мелочь с земли

веселиться и петь песни после заката

Народные приметы и поверья:

► какая погода 2 февраля — такой и весна будет

► метель сегодня — к холодной затяжной весне

► солнечная погода — к ранней теплой весне

День ангела празднуют:

Агна, Василид, Васс, Евсевий, Евтихий, Евфимий, Захария, Инна, Лев, Лаврентий, Павел, Пинна, Римма, Фирс

Также в этот день:

1886 — в США впервые официально праздновали День сурка

1914 — выходит на экраны первый фильм с участием Чарли Чаплина "Зарабатывая на жизнь"