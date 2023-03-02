Стиль жизни
2 февраля 2023 года: Евфимия Великого - что сегодня нельзя делать?
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Сегодня запрещается поднимать с земли мелкие деньги и веселиться после заката солнца.
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Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит преподобного Евфимия Великого. Этот день в народе называли Ефимовым. Обычно 2 февраля холодно и идет снег.
Что нельзя делать 2 февраля:
- поднимать мелочь с земли
- веселиться и петь песни после заката
Народные приметы и поверья:
► какая погода 2 февраля — такой и весна будет
► метель сегодня — к холодной затяжной весне
► солнечная погода — к ранней теплой весне
День ангела празднуют:
Агна, Василид, Васс, Евсевий, Евтихий, Евфимий, Захария, Инна, Лев, Лаврентий, Павел, Пинна, Римма, Фирс
Также в этот день:
1886 — в США впервые официально праздновали День сурка
1914 — выходит на экраны первый фильм с участием Чарли Чаплина "Зарабатывая на жизнь"