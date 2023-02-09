"Зад, как персик". Водитель экскаватора, с которой у Гарри был секс, рассказала подробности

Саша Уолпол призналась сама, потому что понимала: журналисты не перестанут ее искать.

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Водитель экскаватора, 40-летняя Саша Уолпол, с которой принц Гарри написал в своих мемуарах "Запасной", описывая свой первый секс за пабом, пояснила, почему не стала хранить секрет. По словам женщины, она понимала, что журналисты будут ее искать и никогда не успокоятся. Об этом пишет Daily Mail.

Саша Уолпол занималась сексом с принцем Гарри за день до своего 19-летия. Однако в мемуарах принц назвал ее "зрелой", так что все подумали, что она была гораздо старше на тот момент 16-летнего принца.

Саша 21 год держала этот эпизод своей жизни в секрете, однако призналась сама после выхода скандальных мемуаров и рассказала в интервью журналисту Пирсу Моргану, что после шумихи вокруг книги Гарри поняла, слухи об этом инциденте "никогда не прекратятся".

[ + – ] Интервью Саши Уолпол Пирсу Моргану

"Это вечно будет всплывать. Пока журналисты не узнают, кто это, они будут допрашивать людей. И да, я могла ничего не говорить, но тогда это никогда не прекратится", — пояснила Саша.

Она всего на два года старше принца и куда младше, чем большинство женщин, которые вызывали у него сексуальный интерес. Гарри известен своей страстью к зрелым дамам. Его даже подозревали в романе с актрисой Лиз Херли.

Саша, которая сейчас воспитывает двоих детей и работает водителем экскаватора, сказала Пирсу, что Гарри мог бы и предупредить ее, что расскажет об их юношеском сексе и назовет ее "зрелой женщиной".

"Он не назвал меня по имени в книге, но люди, которые были там в ту ночь, или просто часть этого круга общения, могли бы понять, что это был я. Возможно, Гарри мог подумать об этом перед публикацией. Он мог бы найти меня, если бы попытался. И люди уже задают вопросы", — сказала женщина.

Саша Уолпол и принц Гарри познакомились, когда она работала в поместье Хайгроув помощником грумера. Тогда ей было 17 лет. Они быстро подружились, потому что им нравились лошади, а, по словам Саши, "в мире лошадей все равны".

[ + – ] Саша Уолпол (блондинка с хвостиком) и принц Гарри с друзьями в 2001 году Фото: Getty Images

"Наша компания была очень разношерстной: игроки в поло, конюхи, охотники, жокеи. Неважно, конюх ты, или член королевской семьи. Все были равны. Гарри не вел себя как принц, в нем не было никакого снобизма. Честно говоря, мы были просто двумя приятелями, которые говорили о лошадях", — вспоминает Саша те времена.

Саша пригласила Гарри, тогда 16-летнего школьника из Итона, в паб, чтобы отпраздновать ее 19-летие в 2001 году, а потом они вышли покурить. И в поле за пабом все и случилось.

Саша Уолпол говорит, что именно Гарри сделал первый шаг, который и привел их к "непосредственному и искрометному" сексу в поле за пабом "Виноградное дерево" (Vine Tree) в деревне Нортон в графстве Уилтшир.

Гарри подарил ей игрушку: плюшевую Мисс Пигги и забавную открытку с китом. А потом заказал поднос с десятью шотами, так что они были очень пьяны к закрытию паба.

По ее словам, когда был сделан последний заказ, принц спросил ее: "Пойдем покурим?" и они прокрались на соседнее поле, чтобы выкурить сигарету вне поля зрения его службы безопасности.

"Он начал целовать меня. Это было страстно. И мы быстро перешли к ласкам. Это было страстно и быстро. Быстрый секс между двумя друзьями. Это было волнующе, потому что мы не должны были этого делать. Он не был для меня принцем Гарри, это был Гарри, мой друг, и ситуация немного вышла из-под контроля. Мы не собирались этого делать — это не было преднамеренно, и я не знала, что он девственник. Не было никаких на это намеков. Он, казалось, знал, что делал. Это было быстро, дико, захватывающе. Мы оба были пьяны", — рассказала Саша подробности того, как она лишила невинности принца.

Секс случился в густой траве, за живой изгородью. Было около 11 часов вечера и ночь была теплой.

[ + – ] Статья о том, как двественник Гарри лишился невинности

В мемуарах Гарри пишет, что это была "быстрая скачка, после которой она шлепнула меня по заднице и отправила восвояси". Сегодня его признание, что это было "унизительно", вызывает у его первой женщины смех.

"Я не возражаю против того, чтобы он это сказал, потому что это не очень славно, не так ли? Мы были пьяны и занимались сексом в поле. Его описание точное — я была шокирована, когда это прочитала, это вернуло меня в прошлое. Но я не обижаюсь. Он все точно описал: я схватила его за задницу и шлепнула. И погладила. Зад у него был, как персик", — по словам Саши за время их пятиминутного секса Гарри не доставил ей удовольствия.

"Честно говоря, он не позаботился о том, чтобы мне понравилось. Он был молод. Только когда вы становитесь старше, вы понимаете это. Это действительно был просто момент страсти", — по словам Саши их вернули в реальность их друзья, которые вышли из паба.

Они вернулись в паб порознь, надеясь сохранить все в секрете. Их не было минут 15 и охрана начала беспокоится.

"Я вернулась через забор. Мои друзья увидели меня и начали смеяться. Я потеряла ремень и была растрепана. Так что они все поняли", — призналась Саша.

К слову, подарок принца и открытку от него Саша сохранила. В ней написано: "Саше, счастливого дня рождения, и не слишком сердись! К счастью, я буду рядом, чтобы присматривать за тобой, с любовью, Баз… PS. Спасибо за все".

Домой в деревню Эктон-Тервиль Сашу отвезла ее подруга Брайони на своей машине.

Она проснулась с похмелья и чувством неловкости.

"Я не думала: "У меня был секс с принцем Гарри", я думала: "О Боже, я только что переспала с Гарри". Это было непривычно, спать с другом. Мы перешли черту, нарушили кодекс друзей. Брайони потом отвезла меня в паб, чтобы я нашла свой пояс", — после этого секса дружба Гарри и Саши сошла на нет. Они больше не переписывались и не общались.

[ + – ] Саша Уолпол работает водителем экскалатора

Рассказ Гарри о его первом сексе вызвал шквал спекуляций о том, кем могла быть загадочная "зрелая женщина", и даже 57-летняя актриса Лиз Херли была вынуждена заявить, что это не она лишила Гарри невинности. Но Саша, конечно же, сразу поняла, что это она, как и ее друзья, приславшие ей сообщения в день выхода книги.

"Я поняла, размышляя об этом на следующий день, что он был девственником. Я не знала о его девушках, мы просто тусовались вместе", — говорит Саша с усмешкой.

Напомним, ранее журналисты считали, что невинности Гарри лишила Сюзанна Харви, еще одна знакомая принца с его юных лет. Они целовались за пабом, но Сюзанна отрицала, что у них был секс.