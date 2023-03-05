Louis Vuitton попал в новый скандал из-за символики российских оккупантов (видео)

Французский модный дом, представляя новую женскую коллекцию на Неделе моды в Париже, выпустил видеоролик, в котором украинцы усмотрели негласную поддержку РФ и "ДНР".

Related video

Модный дом Louis Vuitton выпустил рекламу, использовав цвета флага РФ и латинскую букву V, которая уже стала символом российко-украинской войны. Рекламный ролик бренд опубликовал на своей официальной странице в Твиттере.

На опубликованных кадрах красно-сине-белое полотнище с черной буквой V разворачивается на одной из стен зала, в котором стоят античные скульптуры.

[ + – ] Скандальный ролик Louis Vuitton

Выпуск ролика модный дом Louis Vuitton приурочил к презентации новой женской коллекции на Неделе моды в Париже, открытие которой состоится 6 марта в музее Орсе (музей изобразительных искусств, построенный в Париже на левом берегу Сены, — ред.).

Однако пользователи украинского сегмента соцсети усмотрели в этом негласную поддержку войны в нашей стране. Так как сочетание цветов, использованных в рекламном ролике модного дома, идентично цветам российского флага.

Кроме того, на одном из видеокадров видно и другое цветовое сочетание — черного, синего и красного цветов. Именно эти цвета изображены на флаге так называемой "ДНР".

Также украинцев разозлило, что модный дом использовал в своем ролике букву V — ее, как и латинскую Z, наносят на свою технику, российские военные, которые воюют в Украине.

"Я украинка и мне не нравится эта реклама. "LV" было бы лучше, но вы выбрали знак войны и психопатов. Почему? Неужели вы сами такие же больные?" — написала одна из пользовательниц.

[ + – ] Новая реклама Louis Vuitton вызвала много негативных комментариев со стороны украинцев

Пресс-служба Louis Vuitton в ответ на негативные комментарии напомнила, что белый, красный и синий — это также и цвета флага Франции. А латинская буква V, как и буква L — символы модного бренда.

[ + – ] Национальный флаг Франции [ + – ] Национальный триколор РФ

К слову, практически год назад, в конце марта 2022 года Louis Vuitton попал в похожий скандал, связанный с начавшимся полномасштабным вторжением в Украину.

Тогда Louis Vuitton выпустил новую коллекцию ювелирных украшений, выполненных в виде букв "Z" и "V". Именно эти символы наносили белой краской на военную технику российские военные, которые вторглись в Украину.

Напомним, в конце июля 2022 года Louis Vuitton после скандала из-за украшений с символом Z представил ремень с голубем мира. Переосмысленная буква V на монограме пряжки – один из последних приветов Вирджила Абло, креативного директора Louis Vuitton, скончавшегося от рака в ноябре прошлого года.

Фокус писал также о том, что в конце ноября 2022 года модный дом Louis Vuitton презентовал свою новую коллекцию "CRUISE 2023". Однако зимняя часть представленной коллекции вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях, так как украинцы увидели там "Российские мотивы".