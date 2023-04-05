Джорджина Родригес рассказала о том, как влюбилась в Роналду с первого взгляда

Невеста известного футболиста призналась, что, увидев его в первый раз, стеснялась на него смотреть, потому что он был "слишком красивым".

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Джорджина Родригес, 29-летняя невеста известного футболиста Криштиану Роналду, рассказала о их первой встрече. И призналась, что влюбилась в него с первого взгляда. Об этом пишет Daily Mail.

Джорджина впервые встретила Роналду в 2016 году, когда работала в бутике Gucci в Мадриде. Они сообщили о своем романе уже на следующий год. И сейчас воспитывают пять детей: двоих общих и троих от предыдущих отношений Роналду.

"Когда я увидела его, он был таким красивым, что мне стало стыдно смотреть на него. Скажем так, у меня в животе порхали бабочки", — призналась Джорджина.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Это не первый раз, когда Джорджина признается в том, что влюбилась в футболиста с первого взгляда. Она также утверждает, что и Роналду сразу обратил на нее внимание.

"Первая встреча с Роналду была в Gucci, где я работала продавцом. Через несколько дней мы снова увиделись на мероприятии другого бренда. Именно тогда мы смогли поговорить в непринужденной обстановке, вне моей рабочей среды. Это была любовь с первого взгляда для обоих", — рассказывала она.

Сейчас Джорджина снимает собственное шоу для Netflix под красноречивым названием "Я Джорджина" и в нем она рассказала уже немало интересных подробностей об их романе. Например, Родригес проговорилась, что однажды они с Роналду занимались сексом в их спа-салоне.

Напомним, сейчас Джорджина Родригес, Криштиану Роналду и их дети живут в Саудовской Аравии, так как футболист заключил очень выгодный контракт с местным футбольным клубом.

Для девушки Роналду сделали исключение, позволив им жить вместе. Ведь по законам этой страны только пара, состоящая в браке может жить в одной квартире. А Роналду не спешит делать Джорджине предложение, хоть она уже неоднократно намекала на то, что готова выйти замуж.

Сам Роналду избегает этой темы. Зато он часто говорит о своих детях и уже несколько раз сообщал о том, что хочет семерых детей. Ведь семерка – его официальный номер в ФК.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Сейчас он является счастливым отцом 12-летнего Криштиану-младшего, пятилетних близнецов Евы и Маттео, а также дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды.

Интересно, но кто мать старшего сына Роналду – неизвестно до сих пор. Мальчик родился в США в 2010 году, но рос в Испании. Близнецов футболисту родила суррогатная мать.