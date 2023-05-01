Самый тлстый кот в мире нашел новую семью и сел на диету (видео)

В свои шесть лет кот весит, как среднестатистический четырехлетний ребенок.

Related video

Шестилетний кот по кличке Патч, который в своем возрасте весил 18,3 кг, как среднестатистический четырехлетний ребенок, оказался в приюте для животных Richmond Animal Care and Control в Ричмоде (штат Вирджиния) после того, как хозяева отказались от него в начале апреля, сообщается на странице приюта в Facebook. Сейчас его взяли в другую семью, где толстый рекордсмен начал свой путь к выздоровлению, сбросив почти килограмм под руководством новой владелицы Кей Форд.

По словам директора Ричмондского центра по уходу и контролю за животными Кристи Питерс, Патч, несмотря на огромный вес, очень разборчив в еде. Животное в приют сдал его владелец, который больше не мог заботиться о нем. Увидев несчастное животное, она едва не выругалась. По ее словам, это была самая большая кошка, которую она когда-либо встречала в своей жизни.

Ветеринары говорят, что средний вес домашней кошки, в зависимости от породы, составляет около четырех килограммов.

Проведя диагностические тесты Патча, спасатели обнаружили, что он полностью здоров, несмотря на то, что ему пришлось жить в одном из офисов спасательной команды, поскольку он был слишком большим для клетки.

Патч и его новая хозяйка Кей Форд

Питерс предполагает, что Патча кормили едой для людей, а не кошачьим кормом, однако отмечает: он не обжора и переборчив в том, что у него в миске.

Новая хозяйка Патча влюбилась в него с первого взгляда. Она решила, что они вместе сядут на диету, и с тех пор известный в Интернете кот похудел на 900 с лишним граммов.

Как рассказала Форд, после выхода на пенсию она много времени проводит дома, поэтому "готова посвятить время и ресурсы, чтобы помочь Патчу достичь цели".

"На самом деле Патч может стать для меня прекрасным источником вдохновения. Возможно, мы вместе похудеем. У меня нет нездорового избыточного веса, но я набрала пять килограммов за время пандемии, которые хотела бы сбросить", – добавила она.

Патч считается на сегодня самым толстыми котом в мире. В 1986 году 10-летний кот Химми был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как "самый толстый в мире". Он весил почти 21 килограмм и умер в том же году. В 1998 году составители Книги рекордов Гиннеса отказалась от этого титула, чтобы владельцы не перекармливали своих кошек.

Ранее Фокус писал о пяти котах-рекордсменах.