Настоящий сорванец. Принц Луи снова насмешил британцев (видео)

Маленькому принцу тяжело было держать в себе бушующую энергию.

Пятилетний принц Луи, младший сын принца и принцессы Уэльских, даже не на парадных мероприятиях умудряется повеселить публику своей непосредственностью. Так, например, произошло, когда мальчик присоединился к своим родителям, брату и сестре на день волонтерства для The Big Help Out, пишет Daily Mail.

Высокопоставленные члены королевской семьи вместе с детьми участвовали в ремонте хижины скаутов Аптона в Слау, к западу от Лондона, и общались с местными жителями. Младший принц, которого фанаты просто обожают, и тут показал свой бунтарский характер.

Сначала Луи быстро наелся сладостей, а затем в шутку пошатнулся и в восторге покачал головой, врезавшись в свою восьмилетнюю сестру, принцессу Шарлотту, которая, по-видимому, привыкшая к выходкам своего младшего брата, просто улыбалась, поедая свой зефир.

Когда Кейт вместе с другими детьми подошла к костру, чтобы пожарить зефир, рядом с ней был и Луи. Он, съев свой зефир, поскорее взять еще один у матери, а затем бросил палочку в огонь.

По информации СМИ, решение Уилла и Кейт привезти своих детей держалось в секрете до их прибытия, чтобы свести к минимуму любую суету вокруг детей, которых постепенно знакомят с идеей публичных мероприятий. Кроме того, родители настаивали, чтобы их дети были максимально задействованы вместе с другими участниками. Поэтому принцы и принцесса сразу же приступили к работе.

Шарлотта и Луи помогали раскрашивать кашпо, а Джордж присоединился к своему отцу, который что-то сверлил. Кейт следила за ними, позволяя им делать все так, как им нравится, и нахваливала детей, особенно Луи. Когда один из присутствующих поинтересовался, не хотел ли бы тот стать художником в будущем, мальчик ответил, что мечтает быть летчиком-истребителем.

Поработал Луи и лопатой. Пока Кэтрин держала тачку, он набирал туда песок, а затем схватил ее и побежал впереди. Мать шла за сыном, чтобы подстраховать его, если он потеряет равновесие.

В конце дети Кейт и Уильяма постреляли из лука по целям, и Луи даже тут всячески проявлял свое нетерпение, стараясь быстрее схватить стрелу с присоской и не особо прислушиваясь к инструкторам.

Ранее Фокус писал, что младший сын Кейт Миддлтон насмешил присутствующих возле Букингемского дворца, когда устроил на балконе очередное представление, демонстрируя, как ему скучно и хочется домой.