Жена Канье Уэста заменила прозрачнные наряды на практическии невидимые (фото)

Несмотря на критику со стороны итальянцев, Бьянка не собирается отказываться от своих экстравагантных ансамблей.

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46-летний американский рэпер Канье Уэст и его 28-летняя предполагаемая жена Бьянка Цензори до сих пор находятся в Италии. Несмотря на критику местных жителей за наряды пары, лучше или скромнее они одеваться не стали, о чем красноречиво говорит их последнее появление на улице во Флоренции, пишет Daily Mail.

Единственное, от чего отказалась Бьянка в своих облегающих нарядах, – это их излишняя прозрачность. Однако теперь она выбрала комплект практически телесного цвета: плотные леггинсы и топ с рукавами. Грудь и белье не просвечивались, но издалека Цензори казалась совершенно голой. Яркости образу придавали только белые туфли на скошенном каблуке.

Ее локоны были зачесаны назад, причем вместо светлых волос Бьянка была с каштановым оттенком, а на ее губах красовалась дымчатая помада.

Что касается Канье, то несмотря на 35-градусную жару, он надел мешковатый черный жакет и брюки. Лицо Уэст спрятал, намотав на голову что-то среднее между футболкой, свитером и снудом. Вместо обуви на нем была пара черных носков.

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Позже пара была замечена вместе за бокалом вина за ужином на свежем воздухе.

Знаменитости прилетели в Италию в начале августа и несколько раз появлялись на публике, вызывая у консервативных местных жителей приступы недоумения, шока и непринятия. Особенно злила итальянцев почти голая грудь Бьянки.

Они называли наряды двойника Ким Кардашьян "неуважительными" в социальных сетях, а некоторые писали, что "нескромные" Бьянка и Канье не ведут себя неподобающе в стране, известной своим консервативным католическим наследием.

"Нам не нужен этот мусор в Италии", — прокомментировал один итальянский пользователь, а другой назвал наряды Бьянки "бесклассовыми" и "вульгарными".

Ранее Фокус писал, чем семья Цензори похожа на семейство Кардашьян-Дженнер.