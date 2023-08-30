Дочь Бреда Питта и Анджелина Джоли появилась с короткой розовой стрижкой

Раньше девочка постоянно носила мужскую одежду и стрижку, однако во время пандемии коронавируса пересмотрела свои взгляды и стала выглядеть женственнее.

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17-летняя Шайло Джоли-Питт, старший биологический ребенок актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли, продемонстрировала новую прическу. Об этом пишет Daily Mail.

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Девушку, которая еще до рождения была предметом охоты папарацци, сфотографировали на встрече с подругой в ресторане Erewhon в Студио-Сити. На снимках видно, что Шайло, чье имя значит "мирная", подстриглась очень коротко и покрасила волосы в бледно-розовый цвет.

Для выхода на прогулку она надела черную футболку с принтом, потертые джинсовые шорты, стильные кроссовки и рюкзак, перекинутый через одно плечо.

Шайло и ее подруга болтали и наслаждались вкусными закусками. Закончив, они попрощались на стоянке, обняли друг друга, прежде чем разойтись каждая по своим делам.

У Джоли шестеро детей — 15-летние близнецы Вивьен и Нокс, 17-летняя Шайло, 18-летняя Захара, 19-летний Пакс и 22-летний Мэддокс. Брэд Питт и Анджелина воспитывали шестерых детей до развода в 2016 году после 12 лет совместной жизни. И только в 2023 окончательно закончились судебные разбирательства за совместное имущество и опеку над детьми.

Ранее Фокус писал, что Анджелина Джоли наняла 15-летнюю дочь на работу.