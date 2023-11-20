Ксению Мишина заподозрили в отношениях со Славой Деминым: парочка вместе с детьми засветились на совместном отдыхе

Актриса опубликовала совместные видео с отдыха со Славой Деминым и его сыном.

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Известная украинская актриса и экс-героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина засветилась в компании известного радиоведущего Славы Демина. Совместные видео с отдыха в компании с сыновьями опубликовал Ксения Мишина в своем инстаграме.

"Мы тут чисто случайно встретили, смотрите, таких красивых ребят и решили вместе поехать в очень красивое место. Они нам просто обещали показать очень красивое место. Очень интересно",- сказала Мишина показывая как рядом в одном из кафе на заправке сидит ее сын Платон, радиоведущий Слава Демин и его сын Влад.

В это время Демин улыбнулся и сказал: "Совершенно случайно", дав понять, что поездка запланирована.

После Мишина показала как они вместе со Славой и сыновьями едут на общей машине. В это время за рулем сидит ее 11-летний сын Платон, а справа от него Слава Демин. В это время Ксения вместе с сыном Славы, Владом, сидят сзади.

Ксения Мишина появилась в компании со Славой Деминым

"Классно гулять с дядей Славой? Разрешает за рулем ездить. Платон Александрович, как дела?" — спросила у сына Мишина, на что мальчик ответил, что замечательно. В это время Слава Демин объясняет мальчику правила дорожного движения.

Позже Мишина показала место в которое они все же приехали — Вытачевскую часовню. Также актриса показала, как они прогулялись в компании Славы и детей в лесу вблизи места, куда они приехали.

Интересно, что на видео 11-летний сын Мишиной активно общался с Деминым и судя по всему ему нравится его компания.

Парочка пробыла вместе до позднего вечера, ведь повела детей еще в пещеру.

Интересно, что недавно радиоведущий признался, что имеет отношения, однако имя своей избранницы не назвал. Слава Демин отметил, что это свободные отношения, но между ними есть страсть.

О личной жизни Ксении Мишиной вообще ничего не известно. Актриса не выставляет на публику свое личное. Но судя по всему между Ксенией и Славой вполне могут быть отношения.

Напомним, Ксения Мишина откровенно рассказала об отце своего ребенка.