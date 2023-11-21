Залужный опубликовал селфи с женой в парных образах

Залужный в одинаковых луках опубликовал новую фотографию со своей женой

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Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный поделился редким фото со своей женой Еленой. Совместное селфи генерал опубликовал на своей странице в Фейсбук.

Фото на фоне украинского флага генерал не подписал никакими словами. Однако судя по образам парочки, фото посвящено празднованию Дня десантно-штурмовых войск в Украине, которое отмечают сегодня, 21 ноября в день архангела Михаила, которого считают главой небесного войска и покровителем Киева.

Для фото Валерий и Елена надели парные образы — худи бордового цвета с эмблемой десентно-штурмовых войск — серебряный парашют с золотыми крыльями и серебряной лентой внизу с надписью "Всегда первые".

Конечно подписчики украинского генерала не обошли совместное фото главнокомандующего с его женой.

"Вы невероятны".

"ДШВ не только вышивка на сердце, буквы ДШВ выгравированы на сердце!

ДШВ — навсегда!

С праздником, господин Главнокомандующий!

С праздником, госпожа лучшая половинка нашего Главнокомандующего!"

"Вы как всегда прекрасны".

"С преступной глупостью и завистью трудно бороться...Сил Вам, Генерал! Божьей защиты Вашей семье и Нашей Украине!"

"Лучшие! Спасибо за Ваш личный вклад в Победу Украины!"

"Какая же наша железная леди нежная и хрупкая! Отличная пара!!!"

"Я вас очень хорошо помню на выпуске, сценарий которого готовил лично. А также помню ваши выпускные экзамены, результатом которых стала... золотая медаль! Своей красотой и умом вы дополняете друг друга. Горжусь вами, уважаемый Валерий Федорович! Кланяйтесь от меня жене Елене! Я всегда готов подставить вам плечо — капитана 1 ранга!"

Напомним, признал даже Залужный: почему дроны "Ланцет" стали такими опасными для Украины.