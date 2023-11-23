Сахарные цветы и теплые сиденья: как в Букингемском дворце готовились к приему резидента Южной Кореи

Накануне прошел торжественный прием в честь президента Южной Кореи Юн Сок Еля и первой леди, и во дворце показали, как готовились к ужину.

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Раскрашенные вручную цветы сахарного гибискуса для пудинга, канделябры в форме яблонь, обвитых змеями и секретный электрический обогреватель в деревянном корпусе, чтобы согревать короля и королеву. В Букингемском дворце показали, как готовились к торжественному приему в честь президента Южной Кореи Юн Сок Еля и первой леди Ким Кон Хи. Слугам пришлось поставить на столы около 300 тарелок и 2000 столовых приборов. Об этом пишет Daily Mail.

От высоких витрин с сезонными цветами до позолоченного серебра эпохи короля Георга IV, все знакомые детали, составляющие государственный банкет в Букингемском дворце, присутствовали во время государственного визита президента Южной Кореи во вторник вечером.

Прием в Букингемском дворце

Но в королевской резиденции нового короля дует легкий ветерок перемен — и время от времени можно заметить тонкие признаки нового режима.

Каскадные папоротники, взятые из теплиц в Виндзоре стояли рядом с более традиционными цветочными композициями. После банкета, учитывая экологические сертификаты Его Величества, папоротники будут пересажены в горшки и использованы снова.

Хрустальные бокалы и фарфор на "верхнем столе" были незаметно очищены от шифра EIIR, который украшал их последние 70 лет, и заменены шифром CIIIR ее сына.

Подготовка к приему в Букингемском дворце

Однако у королевских офортистов не было времени сменить все шифры.

Подготовка к приему шла в бальном зале дворца уже несколько дней. Во вторник вечером глубоко внутри дворца бегала армия лакеев и женщин в ливреях, некоторые из которых еще не застегнули галстуки, внося последние изменения.

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На ужин гостям предлагали расписанный вручную изысканно-нежный сахарный гибискус сирийский, национальный цветок Южной Кореи.

Позже в официальном аккаунте королевской семьи показали, как расписывали и готовили это угощение.

Подготовка к приему в Букингемском дворце

Также подавали тарталетки из яйца-пашот, шпинатного пюре, грудку виндзорского фазана, и набор вин.

Все угощения подавали на тарелках и блюдах большого сервиза (более 4000 предметов) и на серебре с золотыми узорами.

Он был заказан Георгом IV, когда принц Уэльский, королевским ювелирам Rundell, Bridge & Rundell в 1811 году и уже тогда стоил 60 000 фунтов стерлингов.

Выложенный под бдительным оком йомена Кладовой тарелок, сервиз включает в себя 14 супниц, 288 обеденных тарелок, 118 солонок, 12 ведер для льда, 12 зеркальных плато, 58 подставок и 107 канделябров.

На каждой тарелке стояла салфетка, сложенная в стиле "голландской шляпки", боковая тарелка, два ножа, две вилки, десертная ложка и вилка, а также нож для масла.

Гостям также выдаются шесть бокалов: бокал для шампанского, один для воды, два для вина, еще один для десертного блюда и портвейна.

Для сервировки банкета необходимо более 2000 столовых приборов, все они взяты из Большого сервиза, включая такие предметы, как лопатки для льда и ложки для оливок.

Король Чарльз осматривает стол

Также на стол выставляют графинчики для приправ и горчицы, сделанные из позолоченного серебра и отлитые в форме раковины наутилуса, поддерживаемой тритоном на овале с волнами, что, согласно дворцовым записям, обошлось Георгу VI в 902 фунта стерлингов 12 шиллингов.

Солонки имели форму чаш с египетскими масками (модная особенность того времени) и тремя львиными лапами.

На столы также выставили гигантский позолоченный канделябр, известный как "Канделябр Яблоки Гесперид".

Выполненный в виде яблони, окруженной змеей, которая ест из чаши, которую держат три дочери Эреба и Ночи, он украшен тремя сидящими фигурами, играющими на музыкальных инструментах.

Свежие цветы, расставленные на столах, вырастили в Виндзорском домашнем парке и в Саду орхидей в теплицах Виндзора.

Королева Камилла заботливо попросила передать все цветы, используемые во дворце для развлечений, в одну из ее благотворительных организаций, Floral Angels, которая разбивает их на букеты и доставляет в хосписы, дома престарелых и приюты в Лондоне.

Король Чарльз с президентом Южной Кореи Фото: Getty Images

Среди других привлекательных предметов, ожидающих того, чтобы их позже поставили на стол, был бирюзовый сервиз для пудинга "Минтон", сделанный в 1877 году для королевы Виктории и расписанный вручную цветами.

Также использовался десертный сервиз "Рокингем", заказанный Вильгельмом IV в 1830 году и считавшийся самым экстравагантным фарфоровым сервизом, когда-либо производившимся на английской фабрике, а также "Турне", купленный королем Георгом IV.

На верхнем столе, где сидели король, королева, принц и принцесса Уэльские, президент и первая леди, а также другие высокопоставленные сановники, стояли миски, наполненные спелым инжиром, и маленькие стеклянные флаконы с органическим оливковым маслом.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на приеме Фото: Getty Images

А за сиденьями короля и королевы незаметно располагался элегантный обогреватель в деревянном корпусе.

План рассадки на государственном банкете всегда завораживает, и мероприятие во вторник не стало исключением: политики и придворные сидели рядом со звездами K-pop, писателями и учеными, а новая леди Кэмерон рядом с лордом Чемберленом.

В начале банкета, по традиции, король как хозяин произнес первую речь и тост, его речь изобиловала отсылками к корейской культуре.

Группа Blackpink на приеме в БУкингемском дворце Фото: Getty Images

Вечер закончился, как обычно, на удивление рано, учитывая, что гости не приступали к еде до окончания выступлений, до 9 часов вечера.

Около 22:00 участникам было предложено выйти из-за стола, чтобы пообщаться в парадных залах и послушать выступление небольшого ансамбля Филармонического оркестра, исполняющего "Марш" из "Птиц" Пэрри, "Песню утрени" Элгара и "Фантазию на Ариране", основанную на корейской народной песне.

Напомним, на приеме Кейт Миддлтон появилась в красивой старинной тиаре, которая принадлежала Елизавете Боуз-Лайон и которую не доставали из королевской шкатулки около 100 лет.