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Стиль жизни

Made in Ukraine: в Гамбурге открылся первый мультибрендовый магазин украинской одежды

украинский дизайн одежды, украинские дизайнеры, магазин украинской одежды, Германия, Гамбург
Фото: nv.ua | Украинский дизайн приобретает популярность не только в Европе, а по всему миру

По мнению владелицы немецкого агентства моды, к коллекциям украинских дизайнеров относятся как к произведениям искусства.

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В Гамбурге 1 декабря открылся первый в Германии мультибрендовый магазин украинской дизайнерской одежды, обуви и сумок. Об этом пишет NV.

Как сообщает корреспондент издания, в целом представлены коллекции 25 украинских fashion-дизайнеров.

Эта инициатива принадлежит Александре Делеманн, гендиректору и основательнице немецкого агентства моды Sashkaproject, которая получила от руководства одного из крупнейших в Европе ТЦ Europa Passage возможность бесплатно три месяца использовать помещение, в котором разместилась продукция украинских мастеров.

"Благодаря менеджменту Europa Passag у нас есть возможность в такое трудное для всех украинцев время протестить этот формат", — говорит Делеманн.

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Она добавляет, что украинский дизайн приобретает все большую популярность в Германии. Однако к коллекциям украинских дизайнеров относятся как к произведениям искусства.

"Berlin Fashion Week уже не представить без украинских брендов. Если брать моду как искусство, то здесь все проходит хорошо, признание есть", — продолжает Делеманн.

Проект Ukraine multibrand fashion store стал возможным благодаря подписанному между Киевом и Гамбургом в апреле 2022 года Пакту ради солидарности и будущего, отмечает NV. В рамках этого пакта 5% от продажи дизайнерской продукции украинских модельеров будут направлены на гуманитарные проекты в Украине, в частности на помощь внутренним переселенцам.

"5% — это солидная сумма, мы ее от души и честно передадим", — резюмирует Делеманн.

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