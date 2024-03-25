Китай и Россия распространяют фейки о Кейт Мидлтон, чтобы дестабилизировать нацию — The Telegraph

В правительстве возросло беспокойство тем, что враждебные государственные боты могут быть причастны к развертыванию атак в соцсетях на принцессу. Они произошли перед тем, как Великобритания должна объявить о новых санкциях против Китая.

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Китай, Россия и Иран распространяют дезинформацию о принцессе Уэльской, чтобы дестабилизировать нацию. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

После того, как в пятницу вечером принцесса Кейт Мидлтон объявила о своем диагнозе — рак, примьер-министр Великобритании Риши Сунак осудил хейтеров в социальных сетях за то, что в последние недели нацелились против нее в Интернете.

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Но его высказывание не помешало дальнейшим негативным комментариям, и позже руководитель отдела дезинформации заявил, что принцесса была "повторно атакована" троллями, которые критиковали ее за то, что она ранее не обнародовала свой диагноз.

В правительстве возросло беспокойство тем, что враждебные государственные боты могут быть причастны к развертыванию безумных атак в социальных сетях на принцессу.

"Частью способа действия враждебных государств является дестабилизация ситуации — независимо от того, подрывает ли это легитимность наших выборов или других институтов", — рассказал изданию источник в правительстве.

Это произошло в тот момент, когда Британия готовится объявить новые санкции против Китая.

Первые санкции Великобритании против чиновников Китая были объявлены в 2021 году за "систематические" нарушения прав человека в отношении уйгуров и других групп меньшинств. В прошлом месяце Великобритания ввела волну санкций против китайских компаний, обвиняемых в содействии России в войне в Украине.

Целевая группа, созданная правительством в прошлом году для защиты демократической целостности Соединенного Королевства от угроз иностранного вмешательства, сейчас рассматривает ряд способов борьбы с распространением дезинформации и теорий заговора в Интернете.

Имран Ахмед, исполнительный директор Центра противодействия цифровой ненависти, сказал, что безумные атаки в социальных сетях "нанесли ущерб" королевской семье.

Источники во дворце говорят, что нынешние проблемы, с которыми сталкивается королевская семья, когда и король, и принцесса не выполняют публичных обязанностей, поскольку они проходят лечение от рака, являются "временной вспышкой", а не "сейсмическими изменениями".

Они добавили, что король настроен "очень позитивно" и "намеревается" вернуться к общественной работе летом, если позволит здоровье.

После искреннего видеообращения принцессы о ее диагнозе рак некоторые общественные деятели извинились за свои предыдущие замечания, а другие пользователи социальных сетей удвоили необоснованные обвинения в фальшивке.

Напомним, что король Великобритании Чарльз III выразил свою поддержку Кейт Миддлтон после того, как она обнародовала новости о борьбе с раком. Представитель Букингемского дворца рассказал, что монарх "так гордится Кэтрин за ее смелость в том, что она сказала".

Также Фокус писал о комментарии эксперта по языку тела относительно поведения Кейт Миддлтон во время видеообращения.