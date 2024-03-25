Не Ярославский — Ольга Мартыновская рассказала, с кем встречается. Что известно о новом избраннике шеф-повара

Ольга Мартыновская больше не скрывает, что находится в отношениях. Она также признается, что не успевает уделять время личной жизни и работе.

Related video

34-летняя шеф-повар, известная, как судья в кулинарном шоу "МастерШеф", Ольга Мартыновская впервые рассказала, что встречается с мужчиной и это не Владимир Ярославский с которым ей много лет приписывают роман. Подробностями личной жизни она поделилась в интервью изданию "Коротко о".

В частности, в интервью Мартыновская призналась, что много работает, поэтому пытается искать баланс между личной жизнью и работой. Пока это ей дается сложно. Шеф-повар призналась, что ее избранник часто обижается, что у нее постоянно нет времени.

"Конечно, мой партнер, чувствуя себя где-то на энном месте в списке моих дел, тоже думает о своем эгоисте, хочет иметь возможность видеть меня. Я объясняю, что это временно, правда, успокоить у меня не сильно получается. Поэтому отношения у нас все время на пороховой бочке", — отметила Мартыновская.

Она впервые даже озвучила имя своего избранника. Оказывается его зовут Руслан. Ее избранник старше ее. Был женат. Сейчас разведен. У него есть дети.

Ольга Мартыновская уточнила, что уже успела познакомила избранника с дочкой Верой, однако пока не спешит публично афишировать их отношения. Оказывается, пока дочке сложно принять, что у мамы кто-то есть, поэтому пока между Верой и Русланом напряженные отношения.

Стоит отметить, что ранее Ольге Мартыновской неоднократно приписывали роман с 44-летним шеф-поваром, совладельцем ресторана "Lucky", бренд-шефом магазина "Good Wine", а также судьей проекта "МастерШеф Украина" Владимиром Ярославским. Однако, как они оба утверждают это не правда. Они просто хорошие друзья и не скрывают этого. Однажды Владимир Ярославский даже откровенно признался, чем был у него интим с Ольгой Мартыновской.

Читайте также: Актриса фильмов для взрослых Джозефина Джексон впервые показала лицо своего бойфренда (видео)

Стоит отметить, что еще в начале марта в интервью Славе Демину Ольга Манойлова также рассказывала о своем избраннике.

"Мы в процессе построения этих отношений. Очень долго. Потому что люди взрослые не зря говорят, чем дальше, тем сложнее. У тебя уже есть неудачные опыты, ты фильтруешь, ты уже сформирован, знаешь что хочешь, что не хочешь, ты уже не гибкий для того, чтобы подминаться под кого-то. И вот, теперь проблема немного в этом, потому что находясь одна, я очень привыкла к моей, вот этой жизни холостячки, что теперь чтобы уложиться в эти отношения, в частности временем, я элементарно не могу сменеджерить время", — тогда так прокомментировала личную жизнь Мартыновская.

В этом же интервью Слава Демин намекнул, с кем у Ольги могут быть отношения.

"Я провел большое расследование, плюс-минус понимаю кто это. Ты однажды проговорилась, как вы познакомились и я провел целое расследование. Ты сказала о том, что у тебя было видео с варениками и он написал комментарий, и он из одной профессии, и это не Ярославский, а соответственно кто-то другой. Он из одной сферы с тобой, но не совсем", — сказал Демин.

59:00 — Слава Демин о бойфренде Мартыновской

Фокус нашел это видео и вероятного возлюбленного Ольги Мартыновской, по имени Руслан. Им может быть известный ресторатор Руслан Шибаев.

Кто такой Руслан Шибаев?

Руслану Шибаеву 52 года. Он родился в городе Желтые воды. Имеет военное образование. Еще в 1994 году он получил диплом Киевского военно-воздушного училища.

Начал свою карьеру работая учителем. Впоследствии начал работать барменом, официантом, затем менеджером. А в результате стал основателем ресторанов для политического бомонда. В 2007 году Руслан Шабаев открыл свое первое кафе под названием "Семь пятниц".

Сейчас Руслан Шибаев владеет "BEEF meat & wine", который открыл в 2010 году. Также ему принадлежат рестораны грузинской кухни Хинкальня, которые были созданы на месте кафе "Семь пятниц" и в 2011 году он открыл винный бар White wine bar.

Кроме этого, известно, что Руслан Шибаев был в списке основателей и совладельцев сети Пивная дума и заведения The Burger.

Напомним, ранее мы писали, известная украинская блогерша оказалась в реанимации с инсультом. Кроме этого, Фокус писал, что Рианна в ожидании третьего ребенка.