Воссоединение семьи Зеленских: Первая леди и Президент Украины впервые за долгое время вместе вышли в свет (фото)

Владимир и Елена Зеленские побывали на выставке, на которой Первая леди постоянно держала Президента Украины за руку.

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Президент Украины Владимир Зеленский впервые за долгое время вышел в люди вместе со своей супругой, Первой леди Еленой Зеленской. Вместе пара побывала в Украинском доме, об этом Первая леди сообщила у себя на странице в Фейсбук.

Елена и Владимир посетили выставку киевской художницы-шестидесятницы Аллы Горской. Речь идет о выставке "Боривитер" на которой представлено более сотни произведений живописи. Этот визит семьи Зеленских один из тех редких на которых они бывают вместе. Для выхода в свет Елена Зеленская надела черный костюм — брюки и жакет, под который надела голубую блузу. Владимир Зеленский для выставки выбрал брюки цвета хаки и свитшот черного цвета с украинской символикой — трезубцем на сердце.

На обнародованных фотографиях украинцы заметили, что Елена и Владимир постоянно держались за руки. Такой жест украинцы расценили как проявление нежности, уважения и грусти друг по другу. Стоит отметить, что в конце 2023 года в одном из интервью Елена Зеленская рассказала, что хотела бы чаще видеться со своим мужем, однако пока такой возможности нет.

Стоит отметить, что "Боривитер" считается одним из самых главных арт-событий этого сезона. Ежедневно на выставку приходят сотни посетителей. Именно поэтому семья Президента Украины не могла обойти ее стороной.

Елена и Владимир Зеленский Фото: facebook.com/olenazelenska.official

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Алла Горская была признанной художницей уже после смерти, ведь ее творчество пришлось на советские времена. Алла была диссиденткой. Когда ей было всего 41 год, ее убили в доме свекра. По одной из версий это сделали КГБисты, которые мстили художнице за то, что она со своими коллегами обнародовали тайные факты, которые раскрывали их массовые убийства в Быковнянском лесу.

Владимир и Елена Зеленские Фото: facebook.com/olenazelenska.official

"Глубокая экспозиция, потому что она не только о творчестве художницы-шестидесятницы — она звучит голосами целого поколения. Репрессированного, расстрелянного советской властью", — написала Первая леди.

Известно, что выставка продлится в столице до 28 апреля.

Напомним, ранее мы писали, Елена Зеленская рассказала, как война изменила ее детей. Кроме этого, Фокус писал, Елена Зеленская против, чтобы ее муж баллотировался на второй срок после победы Украины.