Певица Тейлор Свит стала миллиардером

Свое огромное состояние Тейлор заработала исключительно творчеством и упорной работой.

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Спустя 17 лет с начала карьеры американская певица Тейлор Свифт вошла в клуб миллиардеров шоу-бизнеса по версии Forbes. 34-летняя звезда оказалась на 14 месте и второй посте Рианны артисткой, заработавшей свой первый миллиард. Но если Рири свое благосостояние сколотила благодаря больше бизнесу, а не музыке, то у Свифт как раз наоборот.

Поп-звезда, которая является самым известным новичком в списке, накопила состояние, оцениваемое в $1,1 миллиарда, исходя из доходов от ее турне Eras, стоимости ее музыкального каталога и ее портфеля недвижимости. И это – не считая огромных доходов от ее первых шести альбомов, которые она перезаписала, ведя переговоры со стриминговыми платформами о том, как монетизировать ее музыку.

Согласно чартам Pollstar на конец 2023 года, тур Тейлор Eras Tour — первый тур, преодолевший отметку в $1 миллиард. Он не только стал туром №1 как во всем мире, так и в Северной Америке, но и также принес колоссальные $1,04 миллиарда с 4,35 миллионами билетов, проданных на 60 концертов.

Pollstar также обнаружил, что Свифт заработала около $200 миллионов от продаж мерча. Документальный фильм "Тейлор Свифт: Eras Tour" собрал в прокате около $250 миллионов долларов, что сделало его самым кассовым фильмом-концертом всех времен.

Эксперты считают, что и 2024 год будет для Тейлор очень прибыльным. Они прогнозируют, что Eras Tour снова достигнет $1 миллиарда.

Ранее Свифт была названа человеком года по версии журнала Time. Apple Music назвала ее артисткой года. Spotify сообщил, что она стала самой популярной артисткой в мире в 2023 году: с 1 января Тейлор собрала более 26,1 миллиарда прослушиваний и побила трехлетний рекорд Bad Bunny.

У Тейлор даже кошка баснословно богата, заработав $97 миллионов.

Напомним, Фокус писал, что Тейлор Свифт оказалась родственницей легендарной поэтессы.