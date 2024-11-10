Мішель Андраде про дружбу із Сонею Морозюк, стосунки з Потапом та участь у "Холостячці": ексклюзивно Фокусу

Сегодня, 10 ноября, Мишель Андраде исполняется 28 лет. В свой День рождения артистка дала эксклюзивное интервью Фокусу, в котором искренне рассказала об изменениях и планах в ее жизни.

Мишель Андраде — молодая украинская исполнительница, которая работает над развитием своей карьеры. В свое время ей приписывали роман с певцом Позитивом, она работала с Потапом и даже была ведущей шоу "Орел и Решка". Сегодня в эксклюзивном интервью Фокусу певица рассказала о дружбе с Соней Морозюк, кризисе в жизни и участии в шоу "Холостяк".

Википедия пишет: "Michelle Andrade — украинская певица, актриса и телеведущая". Кем вы себя больше позиционируете и ощущаете?

Я прежде всего позиционирую себя как просто человека. На сцене я артистка, с друзьями — подруга, с мамой — дочь. Я не ношу с собой образ "звезды" вне сцены. Если говорить о профессиональной деятельности, то моя основная роль — это артистка. Музыка всегда была и будет для меня приоритетом. Но я также люблю пробовать себя в новых амплуа, и мне интересно открывать другие грани себя через актерство или телепроекты.

В последнее время многие звезды посягают на концерты во Дворце спорта. Не планируете ли вы давать такой масштабный концерт?

Конечно, я мечтаю о таком концерте, но для этого нужно много подготовки. Люди приходят не только на артиста, но и на музыку, поэтому важно, чтобы она была качественной и интересной.

Хотя я давно в шоубизнесе, до сих пор у меня был только один сольный концерт в столице. Это была презентация меня как артистки в торговом центре Dream Town. После завершения сотрудничества с продюсерским центром мы самостоятельно с маленькой командой организовали мини-концерт, где я презентовала песни из EP "Неприховане". Это был отличный опыт, но для большого сольного концерта нужно еще больше работы.

Я понимаю, что для такой площадки, как Дворец спорта, нужна не просто программа, а настоящие хиты, которые будут знакомы каждому. Поэтому сейчас я работаю над новой музыкой, ставлю творчество на первое место. Сначала хочу выйти на сцены Origin Stage (бывший Bel'etage) или Stereo Plaza, а уже потом, возможно, дойдем до Дворца спорта. Это большой шаг, и мне хочется, чтобы он был обоснованным и подготовленным во всех смыслах.

Мишель Андраде Фото: Пресслужба

Еще одна актуальная сегодня тема — Нацотбор на Евровидение-2025. Не планируете участвовать?

Скажу честно, меня не очень привлекает формат конкурсов. Поэтому вряд ли вы увидите меня среди участников. Однако я активно поддерживаю коллег, для которых Евровидение является важным событием. В этом году буду болеть за группу MOLODI — талантливых артистов, которым действительно есть что показать. Держу за них кулаки и верю, что им удастся достойно представить Украину.

Но в этом году я была причастна к Евровидению в другой очень ответственной роли. Я впервые стала членом экспертного совета Нацотбора на Детском Евровидении. Работать с детьми — это совсем другой опыт: они искренни, открыты к новым знаниям и готовы прислушиваться к советам. Для меня это возможность помочь молодым талантам, и я очень рада, что могу поддержать их в первых шагах на большой сцене.

Вы молодая и красивая девушка. Что сейчас происходит в вашей личной жизни?

Это сложный вопрос, но ответ на него вы услышите в моих песнях. Я всегда стараюсь выражать личное именно через музыку. Например, мой трек "В твоих очах" — это очень личная история, вдохновленная моими отношениями. Я приоткрыла немного завесу перед слушателями, но поняла, что мне некомфортно слишком много рассказывать об отношениях. Поэтому дальше буду говорить о своих чувствах через песни. А уже совсем скоро релиз новой песни "Маргарита" — ждите.

Если бы вы получили предложение принять участие в шоу "Холостячка", согласились бы? Почему? Верите, что на таких проектах можно найти любовь?

Я люблю этот проект, мне интересно наблюдать, как другие находят любовь. Но я привыкла держать личную жизнь приватной, мне тяжело раскрываться перед камерой. Вероятно, я бы не согласилась, хотя как эксперимент и способ показать себя как личность — это интересный вариант. Но вряд ли я бы смогла найти настоящую любовь в таких условиях. Я очень придирчива в выборе партнера и не уверена, что среди участников шоу в ограниченные сроки нашла бы кого-то, кто мне подходит. Да и сама бы задумалась, почему человек пришел именно на шоу ради любви.

Мишель Андраде Фото: Пресслужба

Вы дружите с Соней Морозюк? Что вас объединяет с ней и как относитесь к скандалу, который возник вокруг ее репутации?

Я познакомилась с Соней, когда мы вместе с подругой пригласили ее на наш подкаст "Юр нот елоун". Она сразу произвела на меня отличное впечатление — легкая, искренняя, очень классная девушка. Мы не часто общаемся, но я чувствую связь с ней. Что касается скандала, который возник вокруг Сони, — я полностью на её стороне, независимо от того, что говорят другие. Я верю в ее честность.

Вы говорили о не совсем удачном прощании с Потапом. Как у вас отношения сегодня? Как относитесь к массовому хейту в его сторону?

Потап мне лично ничего плохого не сделал, но мы сейчас просто не общаемся. Он — человек, который выбрал свой путь, и для меня это не стало неожиданностью. Кто-то воспринимает его действия как нечто кринжовое, а кто-то — нет. Я отношусь к этому нейтрально и не имею желания осуждать.

Мишель Андраде Фото: Пресслужба

Расскажите о своем актерском опыте. В прошлом году вы снялись в эпизоде культового сериала "Корона". Какие сейчас у вас амбиции в отношении кино?

Мой путь в киноиндустрии начался еще в 2014 году с короткометражного фильма "Гаджьо", после которого я решила серьезно заняться актерским мастерством. Быть артисткой — это не только петь, но и иметь возможность пробовать себя в различных проектах, и кино для меня стало новым направлением для самореализации. Конечно, роль в сериале "Корона" придала мне уверенности, но в дальнейшем двигаться в киноиндустрии не является моим приоритетом.

Однако недавно я имела интересный опыт как актриса озвучки. С 7 ноября вы можете услышать мой голос в кинотеатрах в детективном мюзикле "Эмилия Перес". Я озвучила певицу Селену Гомес. Кстати, нас многие сравнивают, видимо, из-за внешности. Но ее героиня Джесси в фильме совсем не похожа на меня. Она — мать двоих детей, очень сильная женщина с непростым путем, которая нуждается в любви, но на ее долю выпало много трудностей. Мне нужно было передать ее внутренние переживания через голос, и это оказалось самым трудным. У меня нет такого опыта, но иногда бывает интересно примерить на себя другую роль, представить себя в другой жизни.

Мишель Андраде Фото: Пресслужба

Сегодня вам 28. Какие бы выводы вы сделали за эти годы жизни и что бы сказали себе в будущее?

Я счастлива, что оставляю позади свои 27, потому что этот год стал переломным для меня. Это был сложный период внутренних изменений, который заставил меня переосмыслить свои принципы, взгляды на жизнь, даже намерения.

Я прошла через кризис, который позволил сформировать себя заново. Я впервые осознала настоящее желание создать семью. Раньше я не уделяла этому много внимания, возможно, из-за того, что это казалось больше требованием общества, чем моей внутренней потребностью. Но теперь я почувствовала, что семья — это то, к чему я искренне стремлюсь. Я верю, что можно совмещать личную жизнь с карьерой, оставаясь при этом свободным и счастливым человеком.

От своих 28 лет я жду стабильности. Я буду продолжать работать над собой не только физически, но и духовно и ментально. Я хочу научиться лучше понимать, когда руководствоваться умом, а когда — сердцем; оставаться легкой и открытой, доверять людям, быть честной с собой.

Напомним, ранее мы писали, Наталка Денисенко о семье, творчестве и поддержке ВСУ — эксклюзивное интервью для Фокуса.