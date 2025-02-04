Бьянка и точка. Как минутный перфоманс с обнаженкой спас всю церемонию "Грэмми 2025"

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В этом году с церемонией "Грэмми" происходило что-то трудно понятное. И речь сейчас не о переносе дат из-за пожара в ЛА, хотя обстоятельство, разумеется добавило хаоса многострадальной церемонии, которая, уже не первый год переживает потерю интереса аудитории и часто напоминает скорее обезвоженного путника, чем яркое событие мирового масштаба.

Впрочем, как и "Оскар", организаторы которого уже не знают, как расшевелить скучающих зрителей: то скандал с Уиллом Смитом нам предложат, то путаницу с конвертами, то Леонардо Ди Каприо наградят. Словом, зритель стал привередлив — приходится крутиться.

С "Грэмми" изначально все было труднее: сложно концептуальные красные дорожки (как говорится, кто во что горазд), репутация "вот этого события перед "Оскаром", слишком большое разнообразие музыкальных жанров и перфомансов.

Словом, не самое простое событие для организаторов и равномерного удержания внимания аудитории. А на фоне трагически пожаров, нескольких выжженных в ноль районов Лос-Анджелеса 67-ая церемония награждения музыкантов выглядела и вовсе танцами на костях, которые вызывают скорее недоумение, чем одобрение. В этом смысле даже отряд пожарников, приглашенных (зачем-то) на красную дорожку "Грэмми" не спас ситуацию.

Впрочем, не спасли ситуацию ни Джейден Смит (сын Уилла Смита) с черным-черным чердаком на голове, ни его сестренка в нижнем белье, ни экс-подружка Канье Уэста, Джулия Фокс, в перчатках для мытья посуды, ни грандиозное шоу Сабрины Карпентер (кстати, очень достойное), ни плохо сыгранное "неожиданное" награждение Бейонсе за кантри-композицию.

Все эти трюки могли претендовать только на коротенькие новости в таблоидах или вообще рисковали остаться незамеченными. И шоу с бюджетом во много миллионов долларов готовилось не оправдать ожиданий спонсоров и владельцев стриминговых платформ.

Но случилось чудо, точнее, пришествие, точнее, "внезапное" появление двух "неприглашенных" гостей и полутороминутное шоу с раздеванием и… вуаля – церемония "Грэмми 2025" уже вторые сутки в топе мировых новостей, а все зрители планеты внезапно стали тем самым мальчиком, подглядывающим за обнаженной тетей — Бьянкой Цензори.

Здесь – самое время впасть в рассуждения об оскорбительности и примитивности сексуальной объективации. Но кому какое дело, когда многомиллионное шоу взлетело, как ракета?