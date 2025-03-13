Банк отказал звезде OnlyFans в кредите на покупку дома и назвал неожиданную причину

По словам Лейлы Келли, несмотря на то, что позже ей выдали кредит в другом банке, отказ одного из финансовых учреждений оставил неприятный осадок.

Related video

34-летняя Лейла Келли, бывшая сотрудница банка, а ныне – звезда ресурса для взрослых OnlyFans столкнулась с тем, что в финансовом учреждении ей отклонили заявку на ипотечный кредит для покупки дома несмотря на шестизначный депозит на ее счету, пишет Daily Mail.

Девушка, которая зарабатывает в год более $250 тысяч в год, размещая контент на сервисе, объяснила, что причиной такого решения банк назвал сферу ее деятельности.

То, что начиналось как хобби, оказалось настолько успешным, что превратилось в полноценную карьеру и позволило Келли и ее мужу, с которым они вместе уже 19 лет, накопить депозит в размере нескольких сотен тысяч долларов на дом. Супруг не только поддерживает то, чем занимается его жена, но и активно участвует в ее деятельности. Он снимает и монтирует контент для сайта.

Муж Лейлы поддерживает жену в ее занятии

До того как стать звездой OnlyFans, Лейла зарабатывала $65 тысяч. На тот момент она даже не мечтала о собственном жилье. Поэтому когда новая "работа" принесла ей приличный доход, Келли поверила в мечту, которую внезапно ей поломало решение банка.

По ее словам, она отправила заявку в несколько банков, чтобы узнать, кто может предложить лучшие условия кредитования. В своей первоначальной заявке Лейла указала свою работу как "создатель контента", но банк хотел больше подробностей о контенте. Когда она ответила, что ведет учетную запись OnlyFans, ей сказали указать свою профессию как "секс-работа". Но как только она это сделала, один новозеландский банк отказался рассматривать ее заявку.

"Один банк ответил и сказал, что даже не будет рассматривать заявку из-за отрасли, в которой я работаю. Я была шокирована и разозлилась с самого начала – я просто подумала, что это смешно. Это похоже на финансовую дискриминацию, но, по-видимому, в Новой Зеландии они могут дискриминировать на основе вашей работы. Есть много новозеландцев, которые попадают в эту категорию, и мы платим налоги – я плачу кучу налогов", – негодует она.

В конце концов, ей удалось получить кредит в другом банке и купить дом в столице страны Веллингтоне. Однако отказ первого банка, который австралийка решила не называть, оставил неприятный осадок.

"Для меня это безумие, потому что если это моральный вопрос – а моральные вопросы не должны входить в банковское дело – то поддерживают ли они бизнес, который продает сигареты или азартные игры? Если мои деньги недостаточно хороши для вас, то я в любом случае не хочу иметь с вами дело", – заявила Келли.

Ранее Фокус писал, что в Германии депутат угодил в скандал из-за комментариев к фото моделей OnlyFans.