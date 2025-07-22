Оззи Осборн умер: все подробности

Звезда хэви-метала Оззи Осборн скончался всего через несколько недель после воссоединения с коллегами по Black Sabbath и проведения грандиозного прощального концерта для фанатов.

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Оззи Осборн умер в кругу своей семьи, окруженный любовью до последней минуты жизни, сообщает Sky News со ссылкой на семью артиста.

Оззи страдал болезнью Паркинсона, а в последние годы добавились и другие проблемы со здоровьем, включая осложнения после травм, полученных при падении в 2019 году.

После того, как ему пришлось отменить гастроли, он неожиданно появился на сцене в Бирмингеме, чтобы закрыть Игры Содружества в 2022 году. Выступление в "Вилла Парк" было анонсировано ранее в этом году Шэрон, которая заявила, что намерена подарить поклонникам "идеальное прощание".