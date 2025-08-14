Участница нового "Холостяка" публикует снимки на грани приличия: как она живет (фото)

Инсайдер раскрыл первую участницу нового сезона реалити-шоу "Холостяк". Проект выйдет на телевидении уже этой осенью.

Related video

Журналист и блогер Богдан Беспалов сообщил, кто стал одной из участниц нового 14 сезона проекта "Холостяк". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Знакомьтесь. Это Камилла. Участница нового сезона шоу "Холостяк 14". Называет себя моделью. Мы то знаем, как сегодня работают модели после самого романтического шоу", — говорится в сообщении.

Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram

Люди в комментариях оставляли только положительные впечатления от фото:

"Действительно афродита.."

"Вы очень красивая"

"Так выглядит идеал"

"Нереальная"

По словам блогера, девушка пробудет на шоу не долго, поэтому можно ожидать, что она покинет проект в первых выпусках.

Холостяк-14: что известно о герое

Героем 14 сезона "Холостяка" стал Тарас Цимбалюк — известный украинский актер театра, кино и телевидения, который получил известность благодаря ролям в сериалах "Крепостная", "Поймать Кайдаша" и фильме "Черный ворон".

До того как отправиться на проект "Холостяк" в поисках любви, Тарас Цимбалюк дважды был женат. Его первой женой стала его одногруппница по театральному университету, однако брак был недолгим, и пара развелась через несколько месяцев.

Второй женой актера стала визажистка Тина Антоненко, с которой Тарас познакомился на съемках клипа. Он сделал ей предложение во время прямого эфира, и они связали себя узами брака в 2021-м.

Этот союз тоже не продержался долго: в конце лета 2022 года Цимбалюк сообщил о разводе.

Следующей избранницей звезды стала ресторатор Светлана Готочкина, но через некоторое время пара рассталась, не озвучивая причину этого разрыва.

Шоу с Тарасом Цимбалюком в главной роли выйдет на экраны уже этой осенью. Впрочем, точная дата премьеры и другие детали пока неизвестны.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Герой нового "Холостяка" Тарас Цимбалюк показался под капельницами.

После первых съемочных дней шоу Цимбалюк высказал свои впечатления от участия в проекте.

Кроме того, команда реалити-шоу поделилась первыми фотографиями со съемочной площадки во время первой вечеринки.