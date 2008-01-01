У нас половина родни попала на Урал, а половина — в Узбекистан. В 1957-м, когда власти ослабили давление и разрешили переписку, родственники нашли друг друга. Моя семья переехала с Урала в Узбекистан, в том же году родилась мама.



История депортации — это обрывки воспоминаний старшего поколения. Мы знали эту дату — 18 мая. Даже в Советском Союзе бабушка напоминала, какой это день и что его нужно провести в молитвах. Но старики почти не рассказывали о выселении, зато всегда говорили о Крыме. Мы постоянно слышали: «А в Крыму была такая груша», «в Крыму была такая картошка», «в Крыму был такой виноград». Я очень хорошо помню, что в квартире у бабушки в Узбекистане на зеркале висел фантик от конфеты с изображением Судакской крепости. Бабушка постоянно напоминала, что мы оттуда родом. И в нашей семье история о том, что Крым — наша родина, передавалась через вот такие бытовые вещи. К тому же в семье не строили грандиозных планов на будущее, потому что фактически мы были в ссылке. Копили деньги, потому что знали: в один прекрасный день уедем.



Мы не растворились благодаря нашим бабушкам и дедушкам, их богобоязненности, вере и традициям. Несмотря на окружавший нас атеизм и коммунизм, маму замуж отдавали по традициям за крымского татарина. Были мула, старики, её посадили в круг и рассказывали, что такое замужество. Такую же беседу провели с отцом. И всё это в 1975 году. Когда родилась я, пришёл мула и дал мне имя.



Бабушку депортировали из Крыма в 14 лет, а я в 14 лет вернулась туда. Моя бабушка сказала: «Возвращаемся в Судак. Откуда нас выселили, туда мы и вернёмся». Это был 1992 год. По рассказам мне, ребёнку, Крым представлялся каким-то райским местом, где всё лучше, и я ожидала, что увижу здесь некий сказочный мир, цветущий, поющий. Первым делом мы посмотрели на Судакскую крепость, и это было огромное разочарование. Она оказалась не такой, как на фантике. Сказочная картинка разрушилась. Эта крепость олицетворяла все мои ощущения по поводу Крыма. Здесь же всё было с точностью до наоборот — что-то непонятное, разваленное. Меня впечатлила только природа.



В Узбекистане мы жили в двухкомнатной квартире, а в Крыму первые два месяца провели в палатке. Потом нашли здание в центре города, оккупированное бомжами, и заняли там одну из комнат. Крымские татары бедными никогда не были. Мы продали в Узбекистане свою квартиру, но денег хватило ненадолго. За год из-за инфляции они растаяли. Точно помню, что на эту сумму мы купили мне сапоги, маме ветровку и электрическую духовку. В Узбекистане мама работала учительницей английского языка, а здесь мыла туалеты в санаториях, продавала булочки на пляжах. Мама трижды ходила устраиваться в школу. «Я учитель английского, слышала, у вас есть вакансия». — «Да!» А потом видят фамилию в документах и говорят: «Нет, нам не нужны учителя английского». Только на третий раз ей удалось получить место. Привкус у возвращения был горьким.



В классе я была единственной крымской татаркой. Меня посадили за последнюю парту, и каждый раз, когда я отвечала на вопрос, весь класс оборачивался. Они удивлялись, что я могу ответить правильно. Какой-то был стереотип, что мы «чурки необразованные». Даже спустя много лет. Помню, я уже работала преподавателем Таврического университета и какое-то время исполняла обязанности декана факультета. Подписывала справки в школы о том, что дети поступили в вуз. Одна из таких справок попала в мою школу. И там искренне удивлялись тому, что увидели: «Ты действительно аспирантуру закончила? Ты декан?» В их представлениях я априори не могла это сделать.



Нас изображали предателями, годами втолковывали этот стереотип. К нему ещё, наверное, примешивалось чувство вины. Представьте, живёшь в чьём-то доме, а тут приходит его хозяин. Много неприятных ситуаций возникало на фоне банальной зависти. Мы же приехали домой, а для крымского татарина дом — это всё. У нас говорят: сначала нужно дом построить, дерево посадить, а потом на себя посмотреть. Естественно, семьи большие, естественно, дома двухэтажные. Мы были закалены, нас депортация научила выживанию, поэтому мы стали пионерами в Крыму в том, что сейчас называют мелким и средним бизнесом. Всё, что зарабатывали, вкладывали в дом, ведь строили на века. А нас упрекали: «Вот вы бедные-несчастные вернулись, а такие дома строите». Нам пришлось полюбить Крым таким, какой он есть, без иллюзий. И сейчас мне без него тяжело дышать.

