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Фокус предлагает вспомнить о главных событиях и ньюсмейкерах уходящего года с помощью работ известных художников
Алексей Батурин
Журналист
Национализация Приватбанка

В декабре слухи о возможной национализации Приватбанка подтвердились: он перешёл в собственность государства. В Приватбанке говорят, что за два года финансовое учреждение пережило семь информационных атак, последняя из которых стала самой масштабной. Вкладчики запаниковали и ринулись забирать свои деньги из банка. Однако глава НБУ Валерия Гонтарева называет другую причину национализации: «Более 97% корпоративного портфеля, который составлял 150 млрд гривен на 1 апреля 2015 года, были кредитами, связанными с акционерами компании». Выходом из этой ситуации могла стать ликвидация банка либо его национализация, что на практике означает покрытие недостачи за счёт средств налогоплательщиков. Власть выбрала второй вариант, видимо, посчитав, что крушение крупнейшего банка страны обойдётся дороже. На время переходного периода, отсчёт которого начался с 19 декабря, в Приватбанке ввели временную администрацию.
Национализация Приватбанка

В декабре слухи о возможной национализации Приватбанка подтвердились: он перешёл в собственность государства. В Приватбанке говорят, что за два года финансовое учреждение пережило семь информационных атак, последняя из которых стала самой масштабной. Вкладчики запаниковали и ринулись забирать свои деньги из банка. Однако глава НБУ Валерия Гонтарева называет другую причину национализации: «Более 97% корпоративного портфеля, который составлял 150 млрд гривен на 1 апреля 2015 года, были кредитами, связанными с акционерами компании». Выходом из этой ситуации могла стать ликвидация банка либо его национализация, что на практике означает покрытие недостачи за счёт средств налогоплательщиков. Власть выбрала второй вариант, видимо, посчитав, что крушение крупнейшего банка страны обойдётся дороже. На время переходного периода, отсчёт которого начался с 19 декабря, в Приватбанке ввели временную администрацию.
План «Шатун»

Осенью сообщество хактивистов «КиберХунта» заявило о взломе личной почты помощника президента РФ Владислава Суркова, опубликовав документы, в которых говорится о планах дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине. Среди них был и «план «Шатун», который предполагал организацию в ноябре 2016 года «тарифного майдана» силами оппозиционных партий, подрыв дисциплины в Вооружённых силах, поддержку новой волны сепаратизма в регионах, дискредитацию президента Порошенко и его окружения. Цель — досрочные парламентские и президентские выборы, в этом случае россиянам будет легче «вернуть Донбасс в политическое поле Украины на условиях РФ». В том, что опубликованный документ — фейк, были убеждены многие лидеры мнений, которые посчитали, что власть таким образом пытается усмирить своих критиков, убеждая граждан не раскачивать лодку. Однако подлинность плана не вызвала сомнений у представителей силовых органов. «Экспертиза подтвердила, что документы подлинные», — заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.
План «Шатун»

Осенью сообщество хактивистов «КиберХунта» заявило о взломе личной почты помощника президента РФ Владислава Суркова, опубликовав документы, в которых говорится о планах дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине. Среди них был и «план «Шатун», который предполагал организацию в ноябре 2016 года «тарифного майдана» силами оппозиционных партий, подрыв дисциплины в Вооружённых силах, поддержку новой волны сепаратизма в регионах, дискредитацию президента Порошенко и его окружения. Цель — досрочные парламентские и президентские выборы, в этом случае россиянам будет легче «вернуть Донбасс в политическое поле Украины на условиях РФ». В том, что опубликованный документ — фейк, были убеждены многие лидеры мнений, которые посчитали, что власть таким образом пытается усмирить своих критиков, убеждая граждан не раскачивать лодку. Однако подлинность плана не вызвала сомнений у представителей силовых органов. «Экспертиза подтвердила, что документы подлинные», — заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.
Е-декларирование

После долгих мытарств в Украине был принят закон об электронном декларировании доходов должностных лиц. На его принятии настаивал Европейский союз, который в случае выполнения всех своих требований обещал украинцам безвизовый режим.

Имущественный каминг-аут слуг народа не сказал о них ничего нового — и так было понятно, что высокопоставленные чиновники и народные депутаты люди небедные. Однако узнавать, что кто-то владеет церковью, а у кого-то есть коллекция дорогих часов, оказалось увлекательным делом.

Некоторые депутаты и чиновники решили, что обязательное е-декларирование — хороший повод для демонстрации остроумия, но получилось так себе. К примеру, народный депутат Сергей Мельничук задекларировал 1 трлн гривен, а Владимир Парасюк пояснил, что часы ему принёс Святой Николай. Вскоре в декларации внесли исправления, благо закон предоставил такую возможность.
Е-декларирование

После долгих мытарств в Украине был принят закон об электронном декларировании доходов должностных лиц. На его принятии настаивал Европейский союз, который в случае выполнения всех своих требований обещал украинцам безвизовый режим.

Имущественный каминг-аут слуг народа не сказал о них ничего нового — и так было понятно, что высокопоставленные чиновники и народные депутаты люди небедные. Однако узнавать, что кто-то владеет церковью, а у кого-то есть коллекция дорогих часов, оказалось увлекательным делом.

Некоторые депутаты и чиновники решили, что обязательное е-декларирование — хороший повод для демонстрации остроумия, но получилось так себе. К примеру, народный депутат Сергей Мельничук задекларировал 1 трлн гривен, а Владимир Парасюк пояснил, что часы ему принёс Святой Николай. Вскоре в декларации внесли исправления, благо закон предоставил такую возможность.
Савченко-миротворец

После двух лет, проведённых Надеждой Савченко в российской тюрьме, она стала одним из символов сопротивления путинскому режиму. В мае Россия выдала Савченко Украине и почти сразу после освобождения очарование начало развеиваться. Народного депутата критиковали за предложение наладить прямой диалог с представителями «ДНР» и «ЛНР», а недавно стало известно о том, что она встречалась с лидерами боевиков. После этого многие перестали симпатизировать Савченко, некоторые стали обвинять её в работе на Россию. Однако армию сторонников она растеряла не до конца, есть ещё люди, верящие в искреннее желание политика добиться мира в Украине.
Савченко-миротворец

После двух лет, проведённых Надеждой Савченко в российской тюрьме, она стала одним из символов сопротивления путинскому режиму. В мае Россия выдала Савченко Украине и почти сразу после освобождения очарование начало развеиваться. Народного депутата критиковали за предложение наладить прямой диалог с представителями «ДНР» и «ЛНР», а недавно стало известно о том, что она встречалась с лидерами боевиков. После этого многие перестали симпатизировать Савченко, некоторые стали обвинять её в работе на Россию. Однако армию сторонников она растеряла не до конца, есть ещё люди, верящие в искреннее желание политика добиться мира в Украине.
Избрание Трампа

Одним из главных событий года стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. Фаворитом гонки считалась Хилари Клинтон, и в итоге она получила большинство голосов американцев, однако особенности избирательной системы привели к тому, что 45-м президентом США стал Трамп. Его избирательная кампания запомнилась провокационными высказываниями кандидата. Например, Трамп провозгласил лозунг «Америка для американцев», пообещал ужесточить иммиграционное законодательство и выступил за запрет свободного въезда в страну мусульман, а также покоробил часть общества сексистскими высказываниями, грубостью и хвастовством. На территории постсоветских стран победа Трампа ознаменовалась рождением интернет-мема: в тему пришёлся отрывок песни из фильма «Обыкновенное чудо» «Трам-пам-пам».
Избрание Трампа

Одним из главных событий года стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. Фаворитом гонки считалась Хилари Клинтон, и в итоге она получила большинство голосов американцев, однако особенности избирательной системы привели к тому, что 45-м президентом США стал Трамп. Его избирательная кампания запомнилась провокационными высказываниями кандидата. Например, Трамп провозгласил лозунг «Америка для американцев», пообещал ужесточить иммиграционное законодательство и выступил за запрет свободного въезда в страну мусульман, а также покоробил часть общества сексистскими высказываниями, грубостью и хвастовством. На территории постсоветских стран победа Трампа ознаменовалась рождением интернет-мема: в тему пришёлся отрывок песни из фильма «Обыкновенное чудо» «Трам-пам-пам».
Безвиз

Пытаясь подтолкнуть Украину к решительным реформам, Евросоюз выразил готовность предоставить безвизовый режим в обмен на принятие реформаторских законов. Некоторые законы пришлось продавливать в парламенте, однако в итоге страна выполнила все обязательства. «45-миллионная Украина, украинский народ сделал огромные реформы, имплементировал все 144 пункта Плана действий по безвизовому режиму и на сегодняшний день получил чёткие заверения, что решение о предоставлении Украине безвизового режима будет принято сразу после урегулирования всех межинституциональных переговоров», — объявил в ноябре президент Украины Пётр Порошенко. Однако выяснилось, что воюющую Украину в напуганной наплывом мигрантов Европе не ждут, европейские чиновники тянут с предоставлением безвиза. При этом украинцы троллят Порошенко, который уже не раз выступал с заявлениями о том, что это вот-вот случится.
Безвиз

Пытаясь подтолкнуть Украину к решительным реформам, Евросоюз выразил готовность предоставить безвизовый режим в обмен на принятие реформаторских законов. Некоторые законы пришлось продавливать в парламенте, однако в итоге страна выполнила все обязательства. «45-миллионная Украина, украинский народ сделал огромные реформы, имплементировал все 144 пункта Плана действий по безвизовому режиму и на сегодняшний день получил чёткие заверения, что решение о предоставлении Украине безвизового режима будет принято сразу после урегулирования всех межинституциональных переговоров», — объявил в ноябре президент Украины Пётр Порошенко. Однако выяснилось, что воюющую Украину в напуганной наплывом мигрантов Европе не ждут, европейские чиновники тянут с предоставлением безвиза. При этом украинцы троллят Порошенко, который уже не раз выступал с заявлениями о том, что это вот-вот случится.
Brexit

В июне в Великобритании прошёл референдум о членстве в Европейском союзе, на котором с небольшим перевесом победили евроскептики. Результаты референдума привели к сильнейшему падению фунта стерлингов и фондового рынка. По оценкам международной группы Credit Suisse, благосостояние британских домохозяйств в 2016 году уменьшилось на $ 1,5 трлн. Ощутив финансовые трудности, многие британцы оказались дезориентированными, и теперь боятся делать прогнозы о будущем страны.

Выход Великобритании из Евросоюза назвали Brexit (от слов Britain – Британия и exit – выход). Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала представить предложения по Brexit в начале 2017 года.
Brexit

В июне в Великобритании прошёл референдум о членстве в Европейском союзе, на котором с небольшим перевесом победили евроскептики. Результаты референдума привели к сильнейшему падению фунта стерлингов и фондового рынка. По оценкам международной группы Credit Suisse, благосостояние британских домохозяйств в 2016 году уменьшилось на $ 1,5 трлн. Ощутив финансовые трудности, многие британцы оказались дезориентированными, и теперь боятся делать прогнозы о будущем страны.

Выход Великобритании из Евросоюза назвали Brexit (от слов Britain – Британия и exit – выход). Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала представить предложения по Brexit в начале 2017 года.
Денег нет,
но вы держитесь

Во время весеннего визита в аннексированный Крым премьер-министр РФ Дмитрий Медведев создал самый мощный мем года. Отвечая на вопрос феодосийских бабушек о том, когда ждать индексации пенсий, Медведев ответил: «Её (индексации) нигде нет, мы вообще не принимали, просто денег нет. Найдём деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья». Короткий диалог пользователи Сети разобрали на цитаты. А фразы «Просто денег нет» и «Хорошего вам настроения» стали рефреном песни популярного комика Семёна Слепакова «Обращение к народу».
Денег нет, но вы держитесь

Во время весеннего визита в аннексированный Крым премьер-министр РФ Дмитрий Медведев создал самый мощный мем года. Отвечая на вопрос феодосийских бабушек о том, когда ждать индексации пенсий, Медведев ответил: «Её (индексации) нигде нет, мы вообще не принимали, просто денег нет. Найдём деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья». Короткий диалог пользователи Сети разобрали на цитаты. А фразы «Просто денег нет» и «Хорошего вам настроения» стали рефреном песни популярного комика Семёна Слепакова «Обращение к народу».
Покемоны

Летом компания Nintendo презентовала игру Pokémon Go. Основываясь на данных о местонахождении пользователя, игра выводит на экран его мобильного устройства своих персонажей — подзабытых после 90-х годов покемонов. Их можно находить во время прогулок и сражаться с покемонами других пользователей. Игра стремительно завоевала популярность, её загрузили более 100 млн человек. В интернет-мемах, посвящённых игре, одной из самых популярных тем стало похудение — иногда игрокам приходится побегать по городу, чтобы пополнить коллекцию.
Покемоны

Летом компания Nintendo презентовала игру Pokémon Go. Основываясь на данных о местонахождении пользователя, игра выводит на экран его мобильного устройства своих персонажей — подзабытых после 90-х годов покемонов. Их можно находить во время прогулок и сражаться с покемонами других пользователей. Игра стремительно завоевала популярность, её загрузили более 100 млн человек. В интернет-мемах, посвящённых игре, одной из самых популярных тем стало похудение — иногда игрокам приходится побегать по городу, чтобы пополнить коллекцию.
Лоза-музыковед

Весной 2016-го российский певец Юрий Лоза прошёлся по звёздам рок-н-ролла: «80% того, что спето Led Zeppelin, слушать невозможно, просто потому что это спето плохо. Rolling Stones — они же гитару не настроили за всю жизнь ни разу. Митя Джаггер ни в одну ноту не попал». Развивая успех, Лоза обратился к разбору творчества Моцарта и Россини: «У Моцарта есть 20% оригинальных, очень красивых, гениальных произведений. В остальном он сам себя цитировал. Россини такой же». Затем певец объяснил успех The Beatles, попутно пройдясь по Юрию Гагарину: «Вы понимаете, в чём дело. Гагарин был первым. Гагарин ничего не сделал, он лежал. Он первый самый главный космонавт. The Beatles были первыми, кто попал в нужное место в нужное время, когда телевизор появился в каждом доме. Это были первые кумиры, которые шагнули в каждый дом». А ближе к концу года автор всемирно хита всех времён и народов «На маленьком плоту» заклеймил позором и нобелевского лауреата Боба Дилана: «Нет там у него никаких стихов! Их знать никто не знает и никто не слышал! Его стихи никогда не переводили. И песни его ни один оркестр в мире не играл, и композитором он никогда не считался! Боб Дилан — это обычный бард, каких в любой стране навалом!».
Лоза-музыковед

Весной 2016-го российский певец Юрий Лоза прошёлся по звёздам рок-н-ролла: «80% того, что спето Led Zeppelin, слушать невозможно, просто потому что это спето плохо. Rolling Stones — они же гитару не настроили за всю жизнь ни разу. Митя Джаггер ни в одну ноту не попал». Развивая успех, Лоза обратился к разбору творчества Моцарта и Россини: «У Моцарта есть 20% оригинальных, очень красивых, гениальных произведений. В остальном он сам себя цитировал. Россини такой же». Затем певец объяснил успех The Beatles, попутно пройдясь по Юрию Гагарину: «Вы понимаете, в чём дело. Гагарин был первым. Гагарин ничего не сделал, он лежал. Он первый самый главный космонавт. The Beatles были первыми, кто попал в нужное место в нужное время, когда телевизор появился в каждом доме. Это были первые кумиры, которые шагнули в каждый дом». А ближе к концу года автор всемирно хита всех времён и народов «На маленьком плоту» заклеймил позором и нобелевского лауреата Боба Дилана: «Нет там у него никаких стихов! Их знать никто не знает и никто не слышал! Его стихи никогда не переводили. И песни его ни один оркестр в мире не играл, и композитором он никогда не считался! Боб Дилан — это обычный бард, каких в любой стране навалом!».
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