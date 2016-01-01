План «Шатун»
Осенью сообщество хактивистов «КиберХунта» заявило о взломе личной почты помощника президента РФ Владислава Суркова, опубликовав документы, в которых говорится о планах дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине. Среди них был и «план «Шатун», который предполагал организацию в ноябре 2016 года «тарифного майдана» силами оппозиционных партий, подрыв дисциплины в Вооружённых силах, поддержку новой волны сепаратизма в регионах, дискредитацию президента Порошенко и его окружения. Цель — досрочные парламентские и президентские выборы, в этом случае россиянам будет легче «вернуть Донбасс в политическое поле Украины на условиях РФ». В том, что опубликованный документ — фейк, были убеждены многие лидеры мнений, которые посчитали, что власть таким образом пытается усмирить своих критиков, убеждая граждан не раскачивать лодку. Однако подлинность плана не вызвала сомнений у представителей силовых органов. «Экспертиза подтвердила, что документы подлинные», — заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.