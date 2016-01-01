Лоза-музыковед



Весной 2016-го российский певец Юрий Лоза прошёлся по звёздам рок-н-ролла: «80% того, что спето Led Zeppelin, слушать невозможно, просто потому что это спето плохо. Rolling Stones — они же гитару не настроили за всю жизнь ни разу. Митя Джаггер ни в одну ноту не попал». Развивая успех, Лоза обратился к разбору творчества Моцарта и Россини: «У Моцарта есть 20% оригинальных, очень красивых, гениальных произведений. В остальном он сам себя цитировал. Россини такой же». Затем певец объяснил успех The Beatles, попутно пройдясь по Юрию Гагарину: «Вы понимаете, в чём дело. Гагарин был первым. Гагарин ничего не сделал, он лежал. Он первый самый главный космонавт. The Beatles были первыми, кто попал в нужное место в нужное время, когда телевизор появился в каждом доме. Это были первые кумиры, которые шагнули в каждый дом». А ближе к концу года автор всемирно хита всех времён и народов «На маленьком плоту» заклеймил позором и нобелевского лауреата Боба Дилана: «Нет там у него никаких стихов! Их знать никто не знает и никто не слышал! Его стихи никогда не переводили. И песни его ни один оркестр в мире не играл, и композитором он никогда не считался! Боб Дилан — это обычный бард, каких в любой стране навалом!».

