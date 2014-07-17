Я не верю в движение истории по кругу, спирали или любой другой фигуре. Несмотря на все катаклизмы, переживаемые человечеством, направление истории всё равно более или менее линейно. Мир меняется, и в основном эти изменения к лучшему. Кого-то перемены загоняют в тупик, но в результате внешнее давление всегда подталкивает к развитию.



Мир в 1914 году был готов к вой­не. Все её участники заготовили оружие для противостояния в масштабах Европы. Сейчас настолько масштабный конфликт невероятен. Кроме того, жив опыт двух войн. Российское «деды воевали» только звучит агрессивно. Большинство выкрикивающих этот лозунг не возьмёт в руки оружие.



Сегодня нет критической массы людей, готовых вести «недиванные» бои за пределами своего государства. Вооружённые конфликты в странах, участвовавших в прошлых войнах, могут иметь исключительно локальный характер. Постепенно они будут переходить в замороженное состояние. Это, однако, не умаляет возможность крайней жестокости таких конфликтов с перерастанием в настоящий геноцид, как это было на Балканах в 1990-х.



Легко объяснить реакцию людей на общее состояние беспокойства в мире, подобное тому, которое витало в воздухе в 1930-е годы. Оно действительно может привести к росту популярности парамилитарных движений, массовым вспышкам уличного насилия, поискам удобных «мальчиков для битья». Состояние тревожности, вызванное страхом перед регулярными террористическими актами, неизбежно порождает агрессию.



Вместе с тем мало кто верит в ядерную войну. Усвоен и исторический опыт правления ультраправых сил. Жители европейских стран, голосующие за праворадикалов, как и россияне, поддерживающие русский ревизионизм, или украинцы, участвующие в акциях местных праворадикальных сил, на самом деле не мечтают о фашизме. Это можно сказать и о тех, кто занимает сторону умеренно правых. Многие из них действительно готовы жертвовать гражданскими свободами и материальным благосостоянием, но есть предел таких жертв. Власть в руках правых приведёт к автаркии экономики и со временем к социальному коллапсу. В прошлом веке такие режимы могли существовать десятилетиями, но в современном мире это маловероятно.



Российская империя образца 1917 года имела сравнительно сильное гражданское общество и нелояльную императору армию. По состоянию на начало 2017 года власть Путина популярна в России, а силовики поддерживают его даже больше, чем население. Другое дело — 1914 год, который действительно более похож на 2017-й. Тогда была подобная ура-патриотическая эйфория, хотя теперь на неё наложен травматический опыт всего XX столетия.



Диктаторы приходят и уходят. Они стареют. Россия, учитывая наличие у неё ядерного оружия, — нетипичная диктатура. В отличие от ушедших без особых потрясений режимов Салазара или Франко, нынешние российские власти вовлечены в самоубийственные авантюры с Крымом и войной в Донбассе, поддержкой непризнанных режимов в Абхазии и Южной Осетии, Приднестровье и Нагорном Карабахе. Наличие под боком горячих и условно горячих точек вместе с огромным ядерным потенциалом, колоссальным социальным неравенством и чудовищным разрывом в благосостоянии регионов взрывоопасно. Тем не менее подобный взрыв — не перспектива двух-трёх лет.

