Скамейки у парадных, увитых плющём и диким виноградом. Традиционное наполнение, стандартный портрет: личико печёным яблоком, халат, платок, беззубый рот, неубиваемый интерес к жизни. В Симфе, как и в любом другом городе страны, такого добра хватает.
С двумя местными отличиями — лавки с бабушками оживают, в основном, по вечерам. Вести светскую жизнь при свете солнца считается моветоном. Афоризмы, изобретённые здесь, особенно хлёсткие и всегда целят не в бровь, а в глаз. Некоторые приезжие называют это характерным местным хамством.
«Посыдь, Петровна, ты так гарно гуляешь» — таков девиз уличной жизни моей родной бабушки. Родом она из Черниговской области, в Крым приехала в хрущёвских 1960-х и ни на минуту не оставляет жизнь легкомысленного города без своего контроля.
Вечерние посиделки «моей бабы» и группы её поддержки, тоже из глубинки, называются «стоять на воротах». На закате солнца все эти женщины когда-то встречали корову с пастбища. Сторожевой стойки у калитки было достаточно, чтоб животное шло, куда им надо, а не куда ему хочется.
Пейзанская жизнь меняется на городскую. Привычки остаются прежними. Лексика тоже не страдает. «Коровой» именуется всякая особь женского пола, бегущая вечером мимо лавки древностей, тем самым сильно нарушая миропорядок. О чём ей непременно сообщают, не опуская жарких южных подробностей. «Здорова корова, а ума як у ягня», «Таку юбку надевала, чтоб видать: без трусов загорала», «Ни стыда, ни ущипнуть не за что», «О, бижыть, аж задниця дрыжить». Это так, лайт-варианты.