Несмотря на состояние трасс, Симферополь пешеходный внезапно превращается в Симферополь автомобильный. Четвёртого поколения Mazda с кузовом седан, скромный Opel с элегантными наружными зеркалами, «четыреста шестой» Peugeot, дико модный после выхода фильма Пиреса «Такси». Много других машинок, вытеснивших на задворки истории конъюнктурные волги и разночинские жигули.



Получив в подарок подержанную Volvo, я записываюсь в автошколу. И твёрдо решаю отстоять первые в жизни права.



«Я так тебя покатаю, как и дьявол не катал», — восхищённо бормочет мой инструктор на первом занятии. Сев за руль грузовика, вождение которого входило в программу автошколы, я как-то особенно плавно отпустила сцепление и нежно нажала на газ.



Страшная правда обо мне открывается в лесу села Перевальное — симферопольского пригорода. Нас, группу начинающих драйверов, везут на пересечённую местность. За руль садимся по очереди. Когда наступает моя, в кузове отдыхает 10 парней, включая Влада и ещё двух моих приятелей.



Две просёлочных дороги. Между ними болото. Грузовик оказывается там довольно быстро. Его передняя часть уходит под воду. Заводить машину надо с ручника. Он тоже под водой.



Мой словарь ненормативной лексики и фразеологических оборотов с тех пор если и пополняется, то незначительно. Я сижу в кабине, расположенной под сильным наклоном вперёд, а джентльмены по очереди заводят авто, стоя в грязной холодной воде. Машина не реагирует около часа.



За это время я успеваю пообещать, что остаток жизни посвящу изучению разницы между понятиями «направо» и «налево» и выйду замуж за инструктора. О том, что уже обещалась одному трубадуру из кузова, забываю напрочь.



Судьбоносная поездка. Парни уверяют, что навык тягать тяжести из болота и заводить что-нибудь с ручника стал самым полезным в их жизни. А я между двух очевидных направлений с тех пор стабильно выбираю третье.



В тот автомобильный год им стала единственная в городе приличная дорога — на вокзал.

