Неравнодушие, заложенное в этих картинах, передалось и Дутли. Мы начинаем обсуждать неоднозначную реакцию читателей на «Последнее странствие Сутина», и речь невозмутимого писателя становится эмоциональной. Мягкое «л», единственное, что выдаёт в его речи иностранца, вдруг становится твёрже. Писатель жалуется: читатель не был готов к трансформации автора. Узнав, что биограф Мандельштама опубликовал роман о представителе «парижской школы», многие решили, что это будет ещё одно жизнеописание. В итоге новоявленному прозаику пришлось отмахиваться от удивлённых, а временами и возмущённых вопросов о достоверности тех или иных деталей. Кажется, эта ситуация тревожит его до сих пор:



— Произошло недоразумение. Я не писал биографию художника. Я создавал роман, выдумку, игру воображения. Фактов в книге — половина, остальное не имеет ничего общего с реальностью. Это роман о жизни и смерти, боли и искусстве, размышление на тему богословия.



Сутина везут в Париж на операцию, и чтобы вытерпеть невероятную боль, он принимает морфин. Получив лекарство, художник бредит, вспоминает события своей жизни. Воображение подсказывает ему, что он едет в белый рай. Это клиника или тюрьма. Там Сутина встречает доктор Готт — доктор Бог, морфинная версия Бога, пародия на Бога.



Доктор Бог запрещает Сутину писать картины, а взамен освобождает художника от боли. Но в белом раю, где нет цветов, Сутину-колористу неудобно, тесно. Он не знает, чем себя занять. Хаим блуждает по клинике и находит мусор, вещи художников — краски, холст. Он прячется в подвале, снова пишет картины. А боль? Она возвращается к нему. Потом, конечно, его выбрасывают из рая. А конец — это смерть. Душа поднимается над парижским кладбищем Монпарнас, она смеётся и освобождается от земных тягот и проблем. Это беллетристика.



Волшебное слово «беллетристика» — спасательный круг, избавляющий от необходимости тонуть в многочисленных вопросах. Оно к тому же значительно упрощает жизнь. К примеру, Дутли ни разу не был в Беларуси, на родине Хаима Сутина. А зачем? Для того, кто взялся за беллетристику, подобные командировки необязательны. Писатель уверен: в жизни его героя Минск, как и Вильнюс, — лишь «отправные точки», а всё наиболее интересное произошло во Франции, в Париже и Сёре. В Париже Дутли чувствует себя как дома, а значит, ехать в белорусскую глушь — лишнее.



— Вот в случае с Мандельштамом я был биографом, хотел знать о нём всё, мечтал побывать у него на родине, — опустив глаза, вспоминает Дутли.



Долгое время, «до Горбачёва», эта мечта оставалась неосуществимой: швейцарского лингвиста не пускали в СССР. Причина — переводил «не тех» поэтов, а значит, был нежеланным гостем. Попасть в Россию удалось лишь спустя годы, на празднование 100-летия Мандельштама. В 1991-м он побывал в Питере и Москве, через три года — в Воронеже.



Наблюдая за моей реакцией, Дутли признаётся: совсем недавно он получил ещё несколько приглашений — зовут в Красноярск и Петербург.



— Я отказался. У меня другие дела — новый роман, новые миры. Автора, который написал роман о Сутине, больше нет. Я уже другой, в других местах. Перед вами другой человек, другой сумасшедший.



Через некоторое время становится понятно: хитрит. В отличие от некоторых коллег-писателей, не особо разбирающихся в том, что происходит в мире, а потому действительно напоминающих сумасшедших, Дутли находит время на анализ новостей. Правда, делать это без эмоций у него больше не получается. Виной тому — еврей Хаим Сутин, тот, которому в своё время пришлось прятаться от французских нацистов в катафалке. Именно он заставил своего почти-биографа (половина романа — достоверные факты, помните?) пересмотреть взгляды на многие вещи. А ещё — научил состраданию.



Становится понятно: новые интересы — не единственная причина отказа от турне по России.



— Война между Россией и Украиной тоже повлияла на моё решение. Очень прискорбно. Не хочется путешествовать по стране, которая… — он делает многозначительную паузу. — Меня огорчает то, что сейчас происходит на востоке Украины. Зачем так издеваться над людьми? Почему здесь война? Я не понимаю. Я сочувствую украинцам.



Дутли-мечтатель vs Дутли-реалист: 1:1.

