— Давай от людей к животным — они для тебя, по-моему, не менее важны, а то и более. Я знаю, что в джунглях у тебя было немало случаев, опасных для жизни.

— Поскольку я иду на предельный риск, мне трудно вспомнить, когда таких случаев не было. Самые, скажем так, яркие — две встречи с тиграми. Лицом к лицу, на расстоянии двух шагов. Первая встреча — когда тигр медленно шёл на меня, глядя мне в лицо, а я, медленно пятясь, отступал. Это длилось около часа, пока он не выпроводил меня из леса. Понятно, как я отступал — почти не касаясь земли. Глядя чуть в сторону, чтобы не встречаться с ним глазами, но держа его в поле зрения.



— Киплинг писал в «Маугли», что зверь не может выдержать человеческого взгляда. На самом деле взгляд в глаза зверю — это проявление агрессии, что может вызвать ответную реакцию, верно?

— Да. Так же, как и смех, который воспринимается, как агрессивный оскал зубов, так что смеяться нельзя. Ещё до твоей попытки что-то предпринять зверь уже полностью тебя считал. Он уже знает, кто ты, что ты, чем пахнет каждая из твоих эмоций и намерений. Наверное, тот тигр посчитал, что у моих эмоций правильная конфигурация. Он всё время трогал невидимую черту между нами, заносил лапу, но потом опускал и продолжал выводить меня из лесу.



Другая встреча была совершенно иной. Два тигра шли за мной полдня, буквально играя мною. Уже потом я прокрутил ситуацию и понял, что там было полно знаков, которых я не замечал. Обычно, находясь в лесу, я всё время говорю себе: «Серёжа, внимание, внимание, внимание!» Отвернул на секунду голову — тигр прошёл, слон прошёл, змея проползла. Повернул обратно — уже никого нет. Все тебя видят, все тебя слышат. Ты же, если даже на мгновение отвлекаешься, не видишь и не слышишь ничего.



В тот день во мне была какая-то разбалансировка сосредоточенности. Всё говорило о том, что они рядом. Стадо оленей уносилось, пересекая тропу, птицы взмывали над ветвями, попугаи голосили, перелетая с одного дерева на другое, а я не обращал внимания. И вот, уже возвращаясь по лесной тропе, я поворачиваю голову и встречаюсь глазами с лежащим на пригорке тигром. Расстояние между нами — один прыжок.



Он лежит, положив голову на лапы, и смотрит мне прямо в глаза. У меня на поясе нож — ну, для нарезки хлеба и колбасы, — а на шее фотоаппарат. И первая мысль: нож или фотоаппарат, фотоаппарат или нож?



И прежде чем эта мысль дошла до ответа, я понял, что фотоаппарат уже у меня в руках, что я пытаюсь навести фокус, но никак не могу это сделать — мешает несколько травинок. Потом я вспоминал, что не ощущал ни паники, ни страха смерти, которая могла произойти через долю секунды, а думал только одно: «Чёрт возьми, почему я не могу навести резкость?!» В конце концов тигр уходит в траву. Трава густая, почти в человеческий рост. И тут я делаю то, что никогда ни при каких условиях делать нельзя: иду за ним. Наверное, сказалось, что я несколько лет не был в Индии, и жажда авантюры пересилила разум. Я потерял голову и пошёл в эту траву, на двести процентов зная, что никуда он не делся, а просто перелёг на несколько метров и ждёт. Делаю один шаг, другой, третий, и на каком-то там четвёртом прямо из-под ноги, как огненный взрыв, взвивается этот тигр и встаёт на задние лапы. Я уставился на него снизу вверх. Он отпрянул и унёсся в кусты.



— Перепугал ты бедное животное.

— Ага. В это время я делаю непроизвольный шаг назад — и из-за спины у меня взвивается второй тигр. То есть они уже лежали у моих ног, два тигра. Что меня уберегло? Я потом разговаривал с егерями, они сказали, что я выжил чудом и, наверное, потому, что смешал все карты. Я пошёл на них, заявил как хозяин претензию на их территорию, и это сбило их с толку. Ну и, скорее всего, это были молодые тигры. Попади я на зрелых, исход был бы другой.



— Ты не раз говорил, что слоны опасней тигров.

— Вопреки нашим стереотипам, тигр — животное не конфликтное. Если у него есть возможность уйти от конфликта, он уйдёт. В отличие от леопарда: эта бестия, если её прижали к стенке, будет перегрызать тебе глотку до тех пор, пока стоит на ногах. Что касается слона, то нет никаких способов избежать смерти, если ты стоишь на его пути и ему неугоден. Эта машина с места включает сорок километров в час. В джунглях он, несмотря на свою неповоротливость, тише бабочки — может находиться от тебя в нескольких метрах, и ты его не услышишь. Ногой он тебя затопчет, хоботом порвёт, как ветку.



Есть две худшие ситуации для встречи со слонами. Первая — одинокие самцы в период гона. Слон в такое время — это нескольких тонн оголённых нервов, из глаз у него льются ручьи слёз, и разозлить его может всё что угодно, а человек так особенно. Второе — это мать с детьми.



У меня было несколько очень жёстких встреч со слонами. Один слон слонов, огромный, смотрел на меня в упор, у меня не было никаких шансов убежать, увернуться, я полностью был в его распоряжении. Он раздумывал, взвешивал, вертел хоботом веточку, как будто не веточку, а меня, потом положил её аккуратно там, где взял, и тихо ушёл.



— Может, ты заговорённый?

— Иногда такая самонадеянность непроизвольно в меня проникает. Думаю, может, у меня уже запаха нет человечьего, может, они уже не принимают меня за человека? В последние приезды в Индию было полным-полно ситуаций, которые иначе объяснить невозможно. Я садился в лесу на поляне — подходили олени, заглядывали в лицо, подходили дикие кабаны, рылись рядом, чуть меня не сковыривая. Все попытки сидеть в засаде, лишить себя запаха, зайти с подветренной стороны были отринуты. Напротив, я демонстративно вёл себя как человеческое отродье.