Мы жили на Брест-Литовском проспекте в панельном доме на три подъезда и девять этажей. Он был глубоко упрятан во двор и окружён низкорослыми зданиями, детскими площадками, скверами и самодельными палисадниками. Окна, как антенны, были настроены только на своего жильца. Мой пронзительный вопль «Ба!» никого больше не беспокоил. Кроме обитателей первого этажа. Иногда они звонили соседям: «Лена (Наташа, Софа), там орёт под окном ваш ребёнок». Система работала без перебоев. Из окон по первому зову спускались мячи, брызгалки, ведёрки, совочки. В окно легко было доложить, что ты до сих пор жива. Из окон летели деньги, вложенные в «кулёчки» с ключами. Ключи добавлялись для тяжести.