«Домой» не всегда означало надолго. У дверей квартиры бывало вручалась в пакете обувь, которую нужно было отнести в железную будку при входе в Политехнический парк сапожнику Абраму Григорьевичу. В нашей семье считали, что дядя Браша спасает не ноги наши, а головы. Для меня у него всегда находилось местечко. Он знал, что работа, скорее всего, «по срочной». Так как замены женским туфлям или детским сандалиям у этих клиентов нет. Ему приносили обувь, сумки, зонты, он составлял по этим вещам портреты владельцев и бубнил их себе под нос. Иногда он учил меня своему искусству: главное — только колодка — это здоровье спины. Со временем наш семейный ассортимент ужался. И в нём остались ботинки: лишь бабушкины и мои. Дядя Браша никогда и никому не задавал лишних вопросов.