— Мы играем музыку, которую не могли играть в 1990-х и 2000-х годах. Индустрия звука сильно отставала от мировой. Сейчас на самом примитивном компьютере реально создать офигительный электронный трек. И это прекрасно. Мы не революционеры и не новаторы.



— А кто?



— Ретрансляторы.



Как ретранслятор ретранслятора прошу объяснить, почему, когда слушаю «Вагоновожатых», вспоминаю екатеринбургскую группу «Курара». Антон выкладывает всё как есть.



— У нас с фронтменом «Курары» Олегом Ягодиным интересная история получилась. Кто-то из поклонников «Грузовика» написал о них. В первом же интервью, которое нашёл в Сети, Олег признался, что слушает «Грузовик». Я скачал первый альбом. Офигенная группа. Когда я писал «Хундертвассер Хунта», представлял себя Олегом. Это очень интровертный человек. С ним сложно общаться. Подозреваю, что многим со мной — так же. Хорошо, что есть музыка и возможность воспринимать что-то через неё.



Мне повезло. Признаков интровертности в вокалисте «Вагоновожатых» сегодня не видно. Прошу рассказать о его сценическом движении, не выразимом в словах. Антон смущён.



— Если бы я понимал, как оно происходит… В какой-то момент — хоп, и всё. Когда-то мне казалось, что так я восполняю недостаточность вокальных данных. Оказалось, нет — я способен и петь, и двигаться. Я не могу это видеть потом, в записи. Как я в этой песне сплясал… Лучше мне этого не знать.



13 мая в клубе Sentrum будет осень. Так решили «Вагоновожатые». Покажут новые треки. Ещё раз отыграют «Стартап Молодость», мини-альбом с чёткой концепцией и историей. О кризисе, его преодолении, разговоре с прошлым. О молодости и моложавости, деньгах и энергии, культурном наследии, Позняках и Осокорках, об эффекте лестницы. Обо всём. Истории выдуманные. Жизнь не оскаровский сюжет, когда из-за угла может выскочить Годзилла и сделать нам всем интересно.



— Вы первый журналист, который увидел в альбоме то, что мы туда вкладывали, — концепцию, — говорит Антон. — Вышло крайне мало музыкальных рецензий. Писали, что звук поменялся в сторону The Prodigy. Забавно было читать.

