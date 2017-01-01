Ладно, хорош морализировать, Йорик. Ну поцеловали тебя в череп, в губы, нашёл ты своего Гамлета — расскажи о нём. Расскажу.



Но начну с того, что Гамлет Харькову не чужой. Началось всё с перевода Кронеберга — здесь, в Харькове, в 1844-м, — а может, и раньше что-то было, не знаю, что объединило Гамлета с Харьковом, подтолкнуло друг к другу, помогло городу раскрыться, понять себя через образ. Ну а перевод Кронеберга надолго, если не насовсем, стал главным и лучшим переводом «Гамлета» на русский. Сын ректора Харьковского университета, переводчик и шахматист Андрей Кронеберг вложил в «Гамлета» что-то точное, или своё. Или харьковское-своё. Кто потом о нём, о Гамлете, ни писал в связи с Харьковом, и тот же Слуцкий:



«В Харьков приезжает Блюменталь,

«Гамлета» привозит на гастроли.

Сам артист в заглавной роли.

Остальное — мелочь и деталь.



Пьян артист, как сорок тысяч братьев.

Пьяный покидая мир,

кроет он актёров меньших братью,

что не мог предугадать Шекспир.



‹…›



В пятистопный ямб легко уложен

обращённый королю и ложам

многосоставной, узорный мат.

Но меня предчувствия томят».



А затем Блюменталь по-настоящему чуть не умирает — с перепоя, но по-настоящему — на сцене.



Или Големба, тоже хороший поэт из советской эпохи:



«В ямбах осязаемых и жёстких

человек творит свой правый суд.

Гамлет умирает на подмотках,

капитаны Гамлета несут».



Это в стихотворении, начинающемся и заканчивающемся «Я рождён на улице Шекспира в центре Украины Слободской». К слову, нет же улицы Шекспира в Киеве и Одессе, Полтаве, Львове, Днепре. В Харькове — пожалуйста; пусть, кроме «вул. Шекспіра», на ней написано Shekspira Str., не сомневайтесь, это тот Шекспир.



Но речь не о Шекспире — о Гамлете. «Гамлет. Сны» Жолдака — самый нашумевший его спектакль — поставлен в Харькове; Гамлет — художник, исписавший стены Харькова (и подписавшийся, теперь будто тот Гамлет Харьков рисовал); Гамлет, Гамлет, Гамлет. Гамлет и Харьков. Гамлет, Харьков и базар.



Собственно, Харьков тут не между ними — и не соединяет, не разводит. И разумеется, не только так проявляет себя, свой характер, гонор, нутро. Но и Гамлет, и базар, как бы это поточнее, явления одного плана (недаром Гамлет у Слуцкого матерится, как на базаре) и в той советской системе координат очень схожие, вернее, вне её, системы.



Поэтому сказать, что Александр Васильевич выдернул меня из базара, будет не то, базар же никуда не делся, я его узнал, познакомился с ним, почувствовал, заинтересовался, принял — и его нормы, думаю, что и манеры и в чём-то образ мыслей, — но Александр Васильевич меня переключил.



Итак, чем мы занимались на литстудии (помимо того, что пели «У кошки четыре ноги»), йорики. О главном я упомянул: Александр Васильевич не учил, а отучивал писать стихи, мы разбирали чужие — Слуцкого, Винокурова, Левитанского, Давида Самойлова — как это сделано, из чего состоит. На чём держится. О чём говорит про себя. И говорило оно совсем о другом, чем стихи в школе, не опровергая, но и не касаясь, не пересекаясь. Да и с самим «Гамлетом» в школе было как-то так, средне, вместо «Гамлета» шёл Мольер, а Шекспир — не для детей, решили — проскальзывал. «Гамлета» мы разбирали на литстудии. Но школа с литстудией расходились не в одном этом — во всяком случае для меня; в школе я был поэтом, официально, писал на заказ стихи — в стенгазету, о «молодогвардейцах», к Дню пионерии, 1 мая, 8 марта, на ленинский субботник с посвящением «Сбору металлолома», — и от этой должности никто меня не освобождал. Можно было попытаться писать плохо, чтобы сняли, уволили, но я к тому времени и так понимал, что пишу хуже некуда — да и не о чем. А написать что-то такое антисоветское, диверсионное, пойти на конфликт — ну не враг же я себе. И я разыгрывал из себя поэта, как Гамлет шута. В смысле — и был им.



А на литстудии, где школьных стихов, ясное дело, не показывал, я перешёл на прозу — чёрт-те что тоже, но хоть не такое чёрт-те что — не о том. Но если вы думаете, что поэт и прозаик боролись во мне, за меня, разрывали на части, то это не так. В Гамлете же нет раздвоения личности, он умеет переключаться и смотреть на себя со стороны — получилось? хорошо сыграл? поверили? И лицемером его ж никто не назовёт, правда?

