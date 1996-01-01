Однако музыка команду пока не кормит. Приехав в Киев, Игнат, психолог по образованию, вместе с отцом занялся ремонтом автомобилей. Они сняли на Виноградаре двухэтажный гараж: внизу мастерская, наверху устроили репетиционную базу. «Такой у нас гаражный рок», — смеётся Павел. Артём, давно освоив профессию парикмахера, работает стилистом. Паша, будучи профессиональным переводчиком, подрабатывает в шоу-руме, продаёт одежду, которую шьют знакомые дизайнеры.





Над последним альбомом Fontaliza работала почти три года. «Можно сказать, что он рождён в Донбассе, в Горловке всё началось, да и заканчивали его в Донецкой области: писали в Славянске, в местной студии. Так совпало, что там был подходящий для наших задумок аппарат, позволяющий добиться нужного звука. Но если бы такая же студия была бы, к примеру, в Киеве, мы всё равно выбрали бы Донбасс, потому что корни тянули... Немного грузовая музыка получается. Но не скажу, что альбом мрачный. Если бы мы представили его в Горловке, там сказали бы, что это попса», — смеётся Паша.