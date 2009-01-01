Розовое облако возникло тихо, как сон, а оттого неожиданно. Над головой парили тысячи розовых чаек. Василий Придатко увидел их в своей первой же экспедиции на Крайний Север. Через несколько лет наблюдений он понял, что это уникальное природное явление не случайность. В запрограммированное природой время и как будто специально в некомфортную для человека унылую погоду птицы начинают миграцию, пролетая над мысом Блоссом. Ещё он обнаружил, что другой загадочной миграционной волной на остров выносит экзотических птиц — миртового певуна, оливкового дрозда, юнко, синехвостку, тонкоклювую кайру, большую конюгу.



Острова в Арктике, как утюги: вершины разогреваются на солнце, а внизу их охлаждает ледяной океан. Потому и сами они часто похожи на облака, парящие над водой. Скрытые от глаз, они почти как мифические острова Сирен. Натренированный слух может даже услышит пение.



Розовые чайки — это был знак, если в них верить. Василий Придатко приехал рисовать и изучать ластоногих, белых медведей, птиц. Но все его самые важные открытия будут связаны именно с птицами океана. В наблюдениях за их колониями на островах Врангеля и Геральд он проведёт почти семь тысяч часов. Откроет биологический стационар «Озеро Кмо» для их изучения, который существует до сих пор. Будут и другие стационары, но этот — первый.



В акварелях художника Василия Придатко-Долина его станция выделяется карминным цветом на фоне оттенков голубого и белого. Эта яркая капля (учитывая погодные условия, каркас специально делали обтекаемой формы), обложенная по периметру камнями, чтобы её не снесло порывами ветра, помогла открыть тайны птичьих базаров. Тех самых не замолкающих «сирен», древнейшим из которых минимум 10 тысяч лет. Чтобы узнать их возраст, исследователю понадобится десять лет жить там, ходить, чувствовать, рисовать. Точка зрения складывается из фрагментов, которые потом создают ожерелье.



Морские птицы всегда звучат, шумят, кричат, поют. Тишина там аномальна. То, что для человеческого уха какофония, для птиц — жизненно необходимые сигналы. Всё сложнее, чем кажется. Во всяком случае, в природе. «Создатель среди нас», — говорит Василий Придатко. Вера, привезённая им из Арктики, — это уважение к сложности того, как всё устроено. Например, потомство морских птиц реагирует на состояние льдов, доступность еды, потом это отражается на их собственной продуктивности и размере колонии. «Создатель — гениальный математик», — повторяет исследователь. А ведь ещё есть скала.



Вот возвышается «старина Клиф». У птиц с ним свои особые взаимоотношения. Если это гранитная скала, обрывающаяся в океан под прямым углом, на ней зацепиться сложно. А если это сланец, разрушающийся со своей скоростью, то на нём можно закреплять гнёзда и создавать колонии, кормящие океан. Птицы пропускают через себя рыбу и отдают назад в воду растворимые химические вещества. Так они доступны микроорганизмам, которыми кормятся другие организмы. Разнообразие притягивает разнообразие. «Птицы — прекрасные огородники. Они хорошо знают содержание не писанных рукой биологических энциклопедий», — рассказывает Василий Придатко.



Птицы и дали учёному заглянуть в те страницы. Однажды он месяц провёл внутри птичьего базара. Только он и птицы. Шутит, что находился вместе с элитой экологической пирамиды, теми, кто занял её верхнюю часть, — с большими белоголовыми чайками. С соседом чайки осторожничали, воспринимая его как лишний объект системы. Но и человек был вежливым соседом, на своём присутствии не настаивал. Иначе можно было поломать существующую птичью «сигнализацию» — их защиту от хищников.



«Через месяц я лучше чувствовал запахи, предчувствовал погоду, слышал на других расстояниях. Появилось шестое чувство,— вспоминает Василий. — Например, понимание, как сохранять силы. В какой-то момент ты замечаешь, что в плохую погоду ведёшь себя, как полярная лисица. Она делает временную лежанку, потому что движение — это дополнительные затраты энергии». Одиночество в дикой природе пусть ненадолго, но возвращает человеку что-то звериное. «Начинаешь замечать, сколько звуков издаёт собственное тело, если вслушаться в себя. Свисты в носу, хрипение в груди, случайные звуки трущихся друг о друга резиновых сапог, тоненькое поскрипывание лямок станкового рюкзака» — так потом напишет Придатко в своём рассказе.



«В чём практический смысл всего этого?» — ехидно спрашивали его на международной конференции. Василий Придатко хмурился. Такие вопросы удивляли. Но именно исследование и понимание сложных взаимосвязей помогло, например, рассчитать радиус природоохранной зоны вокруг островов Врангеля и Геральд — 12 миль защиты от сумасшедшего homo sapiens. Исследователь доставал из желудков птиц кусочки пластмассы, стекло, стекловату, ветошь. Видел, как при звуке вертолёта птицы взлетают со скал, роняя гнёзда и оставляя птенцов без защиты. В тех рассчитанных границах природоохранная территория и была создана спустя годы, хотя и полустихийно.