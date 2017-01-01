спецпроект
Других нет
«Для таких людей нужны отдельные вагоны…» Эти слова произносит молодая женщина после того, как к ней в купе подсаживается Олеся со своим 10-летним сыном Матвеем. У Матвея аутизм и эпилепсия. Именно этот диагноз так сильно пугает молодую попутчицу.
«Родила такого? Сиди дома» — эту фразу часто слышат мамы детей с особенностями развития. Что далеко ходить, моя однокурсница, милейшая девушка, готовая всегда прийти на помощь и пожертвовать последним, честно признаётся, что не отдала бы своего ребёнка в садик, где есть дети с инвалидностью: «Чтобы не расстраивать малыша».

Таких историй тьма. Сплошь и рядом. В современном мире, в нашей стране, среди людей, которые так сильно стремятся быть частью толерантной Европы. Среди нации, которая в книгах описывает себя как сердобольная и великодушная.

Почему нам так сложно принять тот факт, что все люди разные? Внешностью, особенностями, восприятием. Когда мы поймём, что наличие инвалидности не делает жизнь человека бессмысленной? Жизнь этих людей не может быть хуже или лучше нашей. Она просто другая. Диагноз не должен определять отношение к человеку. Ну если не поймём, то хотя бы перестанем навязывать эту мысль обществу, а главное — своим детям? Дети ведь дружат по наитию. В отличие от нас, людей с высшими образованиями, они чувствуют и идут навстречу. До тех пор, пока не приходят их мамы и не навязывают им свои предрассудки. Из 151 тыс. детей с инвалидностью в специальных классах сегодня учится около 5 тыс., ещё 2 тыс. — в инклюзивных классах. Свыше 140 тыс. детей с особенностями развития остаются дома. Потому что к ним не готовы ни государство, ни общество.

У австралийской комедийной актрисы Стеллы Янг было врождённое заболевание «несовершенный остеопороз», другими словами, она была хрустальным человеком. Во время своего выступления на TedX, которое набрало 2 372 948 просмотров, она сказала следующее: «Мы гораздо более ограничены обществом, в котором живём, чем возможностями нашего тела или диагнозом». И это правда.

Журнал «Фокус» и благотворительная барахолка «Кураж Базар» (которая 17-18 июня будет собирать деньги для инклюзивного лагеря) организовали совместный фотопроект, посвящённый тому, что у детства нет инвалидности. Что все дети разные, и в этом разнообразии они абсолютно равны между собой.
В нашем спецпроекте вы увидите фотографии разных детей. Тех, у кого есть комплексные нарушения, и тех, кто здоров. Эти дети отличаются состоянием здоровья, но во всём остальном они поразительно схожи: любят конфеты, маму, игры и искренне мечтают о чём-то своём. Они разные, но равные. Они дети, и этим всё сказано. Всё остальное — наши стереотипы.
Меня зовут Полина (на фото слева). Мне 8 лет. Когда мне было меньше двух лет, врачи сказали, что у меня абсолютная глухота и я никогда не заговорю. Папа сказал, что родит себе здоровых детей, и ушёл от нас. А мама продала квартиру, собрала денег и сделала мне операцию. Мне поставили кохлеарный имплант, благодаря которому я теперь и слышу, и говорю. Сейчас я учусь во втором классе с углублённым изучением английского языка, хожу в бассейн и на карате. Больше всего люблю суши и колу. У меня много друзей. При знакомстве с детьми я всегда рассказываю, что с прибором слышу, а без него — нет. А ещё я учу жестовый язык, потому что хочу общаться и с теми, у кого импланта нет.
Меня зовут Лада (на фото справа). Мне 3 с половиной года. Я умею плавать, выговаривать букву «р» и кататься на велосипеде. Люблю какао, булочку с маслом, суп и мороженое. Обожаю смотреть мультики про щенячий патруль, мечтаю научиться играть в шахматы и получить в подарок платье Эльзы.

Меня зовут Полина. Мне 8 лет. Когда мне было меньше двух лет, врачи сказали, что у меня абсолютная глухота и я никогда не заговорю. Папа сказал, что родит себе здоровых детей, и ушёл от нас. А мама продала квартиру, собрала денег и сделала мне операцию. Мне поставили кохлеарный имплант, благодаря которому я теперь и слышу, и говорю. Сейчас я учусь во втором классе с углублённым изучением английского языка, хожу в бассейн и на карате. Больше всего люблю суши и колу. У меня много друзей. При знакомстве с детьми я всегда рассказываю, что с прибором слышу, а без него — нет. А ещё я учу жестовый язык, потому что хочу общаться и с теми, у кого импланта нет.

Меня зовут Лада. Мне 3 с половиной года. Я умею плавать, выговаривать букву «р» и кататься на велосипеде. Люблю какао, булочку с маслом, суп и мороженое. Обожаю смотреть мультики про щенячий патруль, мечтаю научиться играть в шахматы и получить в подарок платье Эльзы.
• Глухонемых людей не существует. Все неслышащие могут издавать речевые звуки, просто не могут научиться делать это самостоятельно — они не слышат «образца» речи.

• Правильно говорить жестовый язык, а не язык жестов.

• Существует жестовый театр и даже жестовое пение.

• Если взять в зубы тикающие наручные часы и заткнуть себе уши, то тиканье превратится в сильные, тяжёлые удары — настолько оно усилится.

• Почти глухие люди разговаривают по телефону, прижимая трубку к височной кости. Неслышащие часто танцуют под музыку, ведь звук проникает в их внутреннее ухо через пол и кости скелета.
Меня зовут Матвей (на фото слева). Мне 10 лет. Больше всего я люблю брауни и какао, а ещё яблоки и морковь. Обожаю слушать музыку, особенно «Бумбокс» и Imagine Dragons. Под песню «Тает лёд» группы «Грибы» готов танцевать бесконечно. Мама говорит, что я абсолютно космический мальчик и умею чувствовать людей, хоть и не вижу их. Я искренний. Если мне некомфортно с человеком, то я ухожу от него. Но если мне кто-то нравится, то я с удовольствием буду с ним дружить. У меня аутизм, эпилепсия и умственная отсталость. Я не всегда понимаю, что происходит вокруг, потому что мой мозг функционирует по-другому. И у меня есть свои правила. Например, в одежде. Я считаю, что одежду надо снимать и надевать в определённом порядке. Мне не очень нравятся перемены. Моя мама называет это перфекционизмом и говорит, что ничего сложного в том, чтобы принять мои правила, нет.
Меня зовут Артур (на фото справа). Мне 11 лет. Моё любимое блюдо на завтрак — омлет или бутерброд, но больше я люблю пирог со шпинатом, который готовит моя мама. Моё хобби — это рисование. Я рисую аниме и 3D-рисунки с тенями. Мечтаю о том, чтобы в будущем стать архитектором и спроектировать жилой дом, в котором комнаты будут не квадратными, а в форме ромба. Думаю, это даст больше возможностей для оформления интерьера.

Меня зовут Матвей. Мне 10 лет. Больше всего я люблю брауни и какао, а ещё яблоки и морковь. Обожаю слушать музыку, особенно «Бумбокс» и Imagine Dragons. Под песню «Тает лёд» группы «Грибы» готов танцевать бесконечно. Мама говорит, что я абсолютно космический мальчик и умею чувствовать людей, хоть и не вижу их. Я искренний. Если мне некомфортно с человеком, то я ухожу от него. Но если мне кто-то нравится, то я с удовольствием буду с ним дружить. У меня аутизм, эпилепсия и умственная отсталость. Я не всегда понимаю, что происходит вокруг, потому что мой мозг функционирует по-другому. И у меня есть свои правила. Например, в одежде. Я считаю, что одежду надо снимать и надевать в определённом порядке. Мне не очень нравятся перемены. Моя мама называет это перфекционизмом и говорит, что ничего сложного в том, чтобы принять мои правила, нет.

Меня зовут Артур. Мне 11 лет. Моё любимое блюдо на завтрак — омлет или бутерброд, но больше я люблю пирог со шпинатом, который готовит моя мама. Моё хобби — это рисование. Я рисую аниме и 3D-рисунки с тенями. Мечтаю о том, чтобы в будущем стать архитектором и спроектировать жилой дом, в котором комнаты будут не квадратными, а в форме ромба. Думаю, это даст больше возможностей для оформления интерьера.
• Во всём мире примерно 67 млн человек страдают от аутизма.

• Аутизм у детей встречается чаще, чем раковые заболевания, диабет и СПИД вместе взятые.

• Правильно говорить незрячему человеку ПОСМОТРИ — мы видим глазами, незрячие люди — руками.

• Эпилепсия — не психическое заболевание и не умственная отсталость. Как правило, болезнь не оказывает влияния на то, насколько хорошо человек мыслит, учится или работает. Эпилепсией нельзя заразиться от другого человека, как, например, простудой или гриппом.

• Наполеон Бонапарт, Юлий Цезарь, Фёдор Достоевский, Альфред Нобель, Данте Алигьери, Гюстав Флобер, Александр Македонский, Агата Кристи жили с эпилепсией.
Меня зовут Лёва (на фото слева), мне 4 с половиной года, почти 5. Моё любимое блюдо — копчёный угорь, а напиток — яблочный сок. Обожаю играть в видеоигры и на игровых автоматах. А ещё я играю в футбол. Родители называют это серьёзным увлечением. Поэтому когда вырасту, я хочу играть за Ливерпуль. Я мечтаю попасть в парижский Диснейленд и обнять Молнию Маквина.
Меня зовут Никита (на фото справа), а это мой брат Ваня. Нам по 4 года. Мы двойняшки, хоть совсем друг на друга не похожи. Мама говорит, что я больше похож на папу. Я его не помню, он умер через 3 месяца после нашего рождения. Мама воспитывает нас одна. Мы родились на седьмом месяце и у нас ДЦП. Мы редко выходим на улицу, потому что с нами не очень хотят общаться. Люди странно на нас смотрят. Но мы контактные и всё соображаем, хоть и не можем пока ходить. Мы с Ваней разные. Ваня немного плаксивее, а мне больше нравится улыбаться. Но вообще мы редко плачем, потому что знаем, что маме тяжело и она не успевает. Мама собирает для нас деньги, чтобы мы могли проходить реабилитацию, а ещё она купила нам собаку. И мы этому бе­зумно рады.

Меня зовут Лёва, мне 4 с половиной года, почти 5. Моё любимое блюдо — копчёный угорь, а напиток — яблочный сок. Обожаю играть в видеоигры и на игровых автоматах. А ещё я играю в футбол. Родители называют это серьёзным увлечением. Поэтому когда вырасту, я хочу играть за Ливерпуль. Я мечтаю попасть в парижский Диснейленд и обнять Молнию Маквина.

Меня зовут Никита (на фото справа), а это мой брат Ваня. Нам по 4 года. Мы двойняшки, хоть совсем друг на друга не похожи. Мама говорит, что я больше похож на папу. Я его не помню, он умер через 3 месяца после нашего рождения. Мама воспитывает нас одна. Мы родились на седьмом месяце и у нас ДЦП. Мы редко выходим на улицу, потому что с нами не очень хотят общаться. Люди странно на нас смотрят. Но мы контактные и всё соображаем, хоть и не можем пока ходить. Мы с Ваней разные. Ваня немного плаксивее, а мне больше нравится улыбаться. Но вообще мы редко плачем, потому что знаем, что маме тяжело и она не успевает. Мама собирает для нас деньги, чтобы мы могли проходить реабилитацию, а ещё она купила нам собаку. И мы этому бе­зумно рады.
• По определению учёных, ДЦП, детский церебральный паралич, представляет собой целую гамму нарушений. Это патологии двигательной активности, возникающие в результате серьёзных нарушений функционирования головного мозга.

• Сам по себе церебральный паралич не прогрессирует, так как не даёт рецидивов. Тем не менее в процессе лечения может наступить улучшение, ухудшение состояния пациента, либо же оно остаётся без изменений.

• ДЦП не передаётся по наследству.

• Зигмунд Фрейд первым подробно описал все виды двигательных нарушений и создал первую классификацию детского церебрального паралича.
Меня зовут Настя (на фото слева). Мне 4 года. У меня порок сердца. Мне сделали операцию и поставили специальное устройство — окклюдер. Сейчас мне нельзя бегать, но, как говорит мама, радоваться-то можно. Я люблю рисовать в разукрашках и смотреть мультики и обожаю танцевать! Мечтаю стать принцессой.
Меня зовут Таня (на фото справа). Мне 11 лет. Я учусь в 5-м классе. Люблю сочинять стихи, учиться чему-то новому и кататься на велосипеде. У меня есть хобби: мне нравится рисовать. Чаще всего это рисунки наподобие японского аниме или комиксы. Я люблю слушать музыку и петь. Обожаю путешествовать и участвовать в различных проектах. Любимая еда — фастфуд, вареники с картошкой и шоколад. Любимые напитки — какао, сок и молочный коктейль. Я мечтаю посетить разные страны, прославиться как творческий человек и написать книгу.

Меня зовут Настя. Мне 4 года. У меня порок сердца. Мне сделали операцию и поставили специальное устройство — окклюдер. Сейчас мне нельзя бегать, но, как говорит мама, радоваться-то можно. Я люблю рисовать в разукрашках и смотреть мультики и обожаю танцевать! Мечтаю стать принцессой.

Меня зовут Таня. Мне 11 лет. Я учусь в 5-м классе. Люблю сочинять стихи, учиться чему-то новому и кататься на велосипеде. У меня есть хобби: мне нравится рисовать. Чаще всего это рисунки наподобие японского аниме или комиксы. Я люблю слушать музыку и петь. Обожаю путешествовать и участвовать в различных проектах. Любимая еда — фастфуд, вареники с картошкой и шоколад. Любимые напитки — какао, сок и молочный коктейль. Я мечтаю посетить разные страны, прославиться как творческий человек и написать книгу.
• Врождённый порок сердца — одна из наиболее частых аномалий развития, занимающая третье место после аномалий центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Рождаемость детей с врождёнными пороками сердца во всех странах мира составляет от 2,4 до 14,2 на 1000 новорождённых.

• Окклюдер — это устройство, с помощью которого без разреза закрывается отверстие между двумя камерами сердца. Раньше для этого нужно было делать полостную операцию, разрезать грудину, запускать аппарат искусственного кровообращения, останавливать сердце, лезть внутрь, зашивать. Сейчас это делают под лёгким наркозом в течение 30–40 минут. С помощью специальных инструментов к сердцу через вену доставляется окклюдер, который, как зонтик, это отверстие закрывает.

• Женское сердце в среднем весит около 220 г, мужское немного больше — почти 280 г.
Меня зовут Анатолий (на фото слева). Мне 9 лет. Мне очень нравится конструировать из лего. Ещё я люблю смотреть мультяшные мюзиклы, петь и танцевать под них. И очень люблю носить шапки. Я сходу всё запоминаю и потом легко повторяю увиденное. Мама говорит, что я очень активный и любознательный. Люблю есть сладости, но у меня безглютеновая диета, поэтому мне можно далеко не всё. У меня аутизм. Мне нравится, когда вещи лежат на своих местах, кровать ровно заправлена и подушка там, где должна быть. Я считаю, что во всём главное порядок.
Меня зовут Саша (на фото справа). Мне 12 лет. Я очень люблю своих родных, особенно бабушек. Поэтому, когда я вырасту, стану стоматологом и помогу им с зубами. Мне очень нравятся всякие розыгрыши, поэтому я всё время придумываю что-нибудь новенькое. Люблю снимать видео для YouTube в роли ведущего. А ещё мне нравится жарить мясо, готовить салаты и кормить маму, чтобы она не похудела. Люблю животных и мечтаю о собаке.

Меня зовут Анатолий. Мне 9 лет. Мне очень нравится конструировать из лего. Ещё я люблю смотреть мультяшные мюзиклы, петь и танцевать под них. И очень люблю носить шапки. Я сходу всё запоминаю и потом легко повторяю увиденное. Мама говорит, что я очень активный и любознательный. Люблю есть сладости, но у меня безглютеновая диета, поэтому мне можно далеко не всё. У меня аутизм. Мне нравится, когда вещи лежат на своих местах, кровать ровно заправлена и подушка там, где должна быть. Я считаю, что во всём главное порядок.

Меня зовут Саша. Мне 12 лет. Я очень люблю своих родных, особенно бабушек. Поэтому, когда я вырасту, стану стоматологом и помогу им с зубами. Мне очень нравятся всякие розыгрыши, поэтому я всё время придумываю что-нибудь новенькое. Люблю снимать видео для YouTube в роли ведущего. А ещё мне нравится жарить мясо, готовить салаты и кормить маму, чтобы она не похудела. Люблю животных и мечтаю о собаке.
• Многие дети с аутизмом обладают сниженной чувствительностью к боли, но могут обострённо реагировать на звук, прикосновение или другие виды сенсорной стимуляции, которые приводят к нежеланию таких детей быть обнимаемыми.

• При одном из исследований было выдвинуто предположение, что в странах с более высоким уровнем атмосферных осадков риск развития аутизма немного выше.

• Учёные обнаружили, что отдел мозга, называемый мозжечковой миндалиной, на 13% больше у детей с аутизмом по сравнению с другими детьми.
Меня зовут Белла (на фото слева). Мне шесть с половиной лет. Родители называют меня Белла Армагедоновна, Зая Романовна или просто Белка. Я люблю слушать с папой панк-рок, а с мамой — гонять на велосипеде. А ещё люблю закрыться в комнате и потанцевать под электронную музыку. Мечтаю поехать в Америку и выйти замуж за Энтони Киддиса. Все говорят, что он старенький и с усами, но я знаю, что он ещё молодой и с длинными волосами. Мне кажется мальчиком быть лучше, чем девочкой, потому что можно сделать ирокез и никто не скажет, что тебе некрасиво. Мечтаю взять из приюта собаку, чтобы мама с папой жили вместе и увидеть фею.
Меня зовут Даша (на фото справа). Мне шесть лет. Я люблю бегать, прыгать, кататься на самокате и санках. Очень люблю ходить в гости и принимать гостей дома. Обожаю мороженое, шоколад и апельсины. Рисую, учусь фотографировать. Мой любимый фильм «Тайны тихого океана». Люблю слушать музыку, танцевать и выбирать новые наряды. Мама говорит, что я модница. Я очень люблю играть с детьми, но не всегда у меня это получается. У меня аутизм и мне не просто менять обстановку. Чтобы выйти на улицу или зайти домой, мне надо перебороть себя. Это непросто. Меня сложно бывает переубедить. Но зато у меня очень хорошая память. Я запоминаю мультики и потом цитирую их, причём с интонацией. Или могу выучить все движения в клипе и потом с лёгкостью их повторить.

Меня зовут Белла. Мне шесть с половиной лет. Родители называют меня Белла Армагедоновна, Зая Романовна или просто Белка. Я люблю слушать с папой панк-рок, а с мамой — гонять на велосипеде. А ещё люблю закрыться в комнате и потанцевать под электронную музыку. Мечтаю поехать в Америку и выйти замуж за Энтони Киддиса. Все говорят, что он старенький и с усами, но я знаю, что он ещё молодой и с длинными волосами. Мне кажется мальчиком быть лучше, чем девочкой, потому что можно сделать ирокез и никто не скажет, что тебе некрасиво. Мечтаю взять из приюта собаку, чтобы мама с папой жили вместе и увидеть фею.

Меня зовут Даша Мне шесть лет. Я люблю бегать, прыгать, кататься на самокате и санках. Очень люблю ходить в гости и принимать гостей дома. Обожаю мороженое, шоколад и апельсины. Рисую, учусь фотографировать. Мой любимый фильм «Тайны тихого океана». Люблю слушать музыку, танцевать и выбирать новые наряды. Мама говорит, что я модница. Я очень люблю играть с детьми, но не всегда у меня это получается. У меня аутизм и мне не просто менять обстановку. Чтобы выйти на улицу или зайти домой, мне надо перебороть себя. Это непросто. Меня сложно бывает переубедить. Но зато у меня очень хорошая память. Я запоминаю мультики и потом цитирую их, причём с интонацией. Или могу выучить все движения в клипе и потом с лёгкостью их повторить.
• Не существует ни анализов, ни изменений в человеческом организме, по которым можно диагностировать аутизм. Диагноз основывается на наблюдении за поведением человека и психиатрическом скрининге.

• Шотландские учёные доказали, что связанные с аутизмом гены обеспечивают человека более высоким интеллектом. Почти половина детей с аутизмом имеют средний или выше среднего интеллект.

• Неправильно говорить «человек с особыми потребностями», потребности есть у каждого. Неправильно говорить «человек с ограниченными возможностями», мало кто из нас сейчас пробежит марафон. Правильно: ребёнок / человек с инвалидностью, ребёнок с особенностями развития.
Меня зовут Егор (на фото слева). Мне девять лет, ну почти десять. Мама говорит, что я уже взрослый, а когда хочет меня потискать, что я всё ещё маленький. Я учусь в 3-м классе. Занимаюсь спортом, у меня уже жёлто-зелёный пояс по тхэквондо, учу английский. Люблю играть в видеоигры, смотреть мультфильмы и путешествовать. Моё любимое блюдо, как у кота Гарфилда, — лазанья. Я мечтаю о собаке породы мопс, назову его Афанасием. Мама говорит, что мы не можем завести мопса, так как у нас нет своей квартиры, но она обещала, и вот я жду. Ещё я люблю летом ездить в лагеря и весело проводить время. У меня немного друзей, потому что постоянные переезды не дают возможности их завести.
Меня зовут Миша (на фото справа). Мне десять лет. Я учусь в 5-м классе. Мой любимый сериал «Побег». Я посмотрел все серии и жду с нетерпением нового сезона. Люблю играть в футбол. У меня много друзей, конечно же, я дружу с мальчиками. Мне нравится дёргать девочек за косички. Я ВИЧ-инфицированный, но моя мама говорит, что несмотря на мой статус я самый обычный мальчик, как и все остальные.

Меня зовут Егор. Мне девять лет, ну почти десять. Мама говорит, что я уже взрослый, а когда хочет меня потискать, что я всё ещё маленький. Я учусь в 3-м классе. Занимаюсь спортом, у меня уже жёлто-зелёный пояс по тхэквондо, учу английский. Люблю играть в видеоигры, смотреть мультфильмы и путешествовать. Моё любимое блюдо, как у кота Гарфилда, — лазанья. Я мечтаю о собаке породы мопс, назову его Афанасием. Мама говорит, что мы не можем завести мопса, так как у нас нет своей квартиры, но она обещала, и вот я жду. Ещё я люблю летом ездить в лагеря и весело проводить время. У меня немного друзей, потому что постоянные переезды не дают возможности их завести.

Меня зовут Миша. Мне десять лет. Я учусь в 5-м классе. Мой любимый сериал «Побег». Я посмотрел все серии и жду с нетерпением нового сезона. Люблю играть в футбол. У меня много друзей, конечно же, я дружу с мальчиками. Мне нравится дёргать девочек за косички. Я ВИЧ-инфицированный, но моя мама говорит, что несмотря на мой статус я самый обычный мальчик, как и все остальные.
• По оценкам международных экспертов, в мире 36,7 млн человек инфицированы ВИЧ, 1,8 [1,5–2,0] млн из них — дети. В Украине с ВИЧ-инфекцией живут до 250 тысяч человек.

• Вирус иммунодефицита передаётся только через кровь, половой контакт и от матери к ребёнку. Объятия, поцелуи, рукопожатия, пользование общими бытовыми предметами абсолютно безопасны для здорового человека. ВИЧ не передаётся при укусах комаров, насекомых, животных, при купании в бассейне, бане, море.

• В Индии приняли революционный законопроект о запрете дискриминации людей, живущих с ВИЧ и СПИДом. Документ, который защитит более 2 млн индийцев, уже назвали «историческим».
Текст: Дарья Тарасова. Фото: Олег Губарь
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