• По оценкам международных экспертов, в мире 36,7 млн человек инфицированы ВИЧ, 1,8 [1,5–2,0] млн из них — дети. В Украине с ВИЧ-инфекцией живут до 250 тысяч человек.
• Вирус иммунодефицита передаётся только через кровь, половой контакт и от матери к ребёнку. Объятия, поцелуи, рукопожатия, пользование общими бытовыми предметами абсолютно безопасны для здорового человека. ВИЧ не передаётся при укусах комаров, насекомых, животных, при купании в бассейне, бане, море.
• В Индии приняли революционный законопроект о запрете дискриминации людей, живущих с ВИЧ и СПИДом. Документ, который защитит более 2 млн индийцев, уже назвали «историческим».