«Родила такого? Сиди дома» — эту фразу часто слышат мамы детей с особенностями развития. Что далеко ходить, моя однокурсница, милейшая девушка, готовая всегда прийти на помощь и пожертвовать последним, честно признаётся, что не отдала бы своего ребёнка в садик, где есть дети с инвалидностью: «Чтобы не расстраивать малыша».



Таких историй тьма. Сплошь и рядом. В современном мире, в нашей стране, среди людей, которые так сильно стремятся быть частью толерантной Европы. Среди нации, которая в книгах описывает себя как сердобольная и великодушная.



Почему нам так сложно принять тот факт, что все люди разные? Внешностью, особенностями, восприятием. Когда мы поймём, что наличие инвалидности не делает жизнь человека бессмысленной? Жизнь этих людей не может быть хуже или лучше нашей. Она просто другая. Диагноз не должен определять отношение к человеку. Ну если не поймём, то хотя бы перестанем навязывать эту мысль обществу, а главное — своим детям? Дети ведь дружат по наитию. В отличие от нас, людей с высшими образованиями, они чувствуют и идут навстречу. До тех пор, пока не приходят их мамы и не навязывают им свои предрассудки. Из 151 тыс. детей с инвалидностью в специальных классах сегодня учится около 5 тыс., ещё 2 тыс. — в инклюзивных классах. Свыше 140 тыс. детей с особенностями развития остаются дома. Потому что к ним не готовы ни государство, ни общество.



У австралийской комедийной актрисы Стеллы Янг было врождённое заболевание «несовершенный остеопороз», другими словами, она была хрустальным человеком. Во время своего выступления на TedX, которое набрало 2 372 948 просмотров, она сказала следующее: «Мы гораздо более ограничены обществом, в котором живём, чем возможностями нашего тела или диагнозом». И это правда.



Журнал «Фокус» и благотворительная барахолка «Кураж Базар» (которая 17-18 июня будет собирать деньги для инклюзивного лагеря) организовали совместный фотопроект, посвящённый тому, что у детства нет инвалидности. Что все дети разные, и в этом разнообразии они абсолютно равны между собой.

В нашем спецпроекте вы увидите фотографии разных детей. Тех, у кого есть комплексные нарушения, и тех, кто здоров. Эти дети отличаются состоянием здоровья, но во всём остальном они поразительно схожи: любят конфеты, маму, игры и искренне мечтают о чём-то своём. Они разные, но равные. Они дети, и этим всё сказано. Всё остальное — наши стереотипы.