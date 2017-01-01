Врожденная грамотность и каллиграфический почерк помогли ей устроиться в отдел кадров ближайшего завода, а справку об окончании техникума она подделала, вырезав на картошке штамп для печати. Там она и проработала 35 лет до пенсии. По ночам, после работы, посадив за год зрение до минус шести, она сшивала прозрачной капроновой ниткой украденные мужем заготовки с чулочной фабрики, красила в модный чёрный цвет и продавала на рынке, прячась от дружинников и милиции. Выручку супруг сразу пропивал.
А ещё она таскала деньги из заводской чёрной кассы, чтобы купить нам лучшие на Привозе яблоки и шоколадные конфеты, поэтому до подросткового возраста мы и представить не могли, что живём, мягко говоря, бедно.
Нила была женской версией хита «ты одессит, Мишка, а он не плачет». В любой ситуации — от пьяного деда, поставившего ей фингал, до открывшихся трофических язв на ногах — ей всё было или «Слава Богу», или в особо тяжёлых случаях «До сраки кари очи».