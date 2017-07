Концепцию высокоскоростных поездов и маглева логически развивает проект Илона Маска Hyperloop — поезд, который перемещается на магнитной подушке по трубопроводу c откачанным воздухом. Скорость Hyperloop в два раза превысит скорость реактивного самолёта, то есть он будет двигаться со сверхзвуковой скоростью.



В январе 2017-го компания Маска Hyperloop One заявила о намерении начать строительство первых трёх маршрутов сети в течение следующих пяти лет. Первый тестовый трек планируют построить в Калифорнии уже в этом году.

В будущем Hyperloop One хочет связать города в отдельных регионах мира и в конце концов соединить эти регионы друг с другом, чтобы создать гигантскую сеть.



Интересно, что согласно первоначальному варианту развития сети его станции предполагалось разместить также в Украине, в частности, в Киеве, Харькове, Донецке, Одессе, Кривом Роге и Днепре. Но позже в компании от развития сети в нашей стране отказались.