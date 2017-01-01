технологии
Билет в будущее
Футуристическими концептами транспорта будущего увлеклись не только мечтатели, но и серьёзные корпорации
технологии
Билет в будущее
Футуристическими концептами транспорта будущего увлеклись не только мечтатели, но и серьёзные корпорации
Численность населения Земли постоянно растёт. По прогнозам ООН, к 2050 году в мире будут жить 9,1 млрд человек, на 2,5 млрд больше, чем сейчас.
Кроме того, ещё больше людей переселится в мегаполисы. Если сегодня в городах живёт около половины людей планеты, то, как следует из прошлогоднего отчёта американской разведки, к 2030 году доля горожан увеличится до 60%.
Эти тренды заставляют человечество задуматься о кардинальной смене подхода к мировой транспортной системе, которая в нынешнем виде сложилась ещё в послевоенные годы. Существующий транспорт исчерпывает возможности экстенсивного развития. Уже сегодня улицы мегаполисов постоянно забиты пробками, а их жители задыхаются от смога. А в крупнейших аэропортах мира самолётам приходится по нескольку часов выруливать на взлётную полосу.

Не стоит забывать и о проблемах экологии. В прошлом году концентрация в атмосфере углекислого газа, вызывающего глобальное потепление, достигла 400 частиц CO2 на миллион частиц воздуха. Это рекордное значение за всю историю наблюдений. Рост концентрации углекислоты уже вызвал сокращение площади полярных льдов и повышение уровня мирового океана. Это привело к смене климата, который стал непредсказуемым. Например, в прошлом году по Америке прошлись одни из наиболее мощных за последние десятилетия ураганов, а Юго-Восточная Азия страдала от наводнений. Значительную роль в росте концентрации CO2 играют автомобили. Кроме того, согласно прогнозу Международной ассоциации гражданской авиации, к 2030 году количество пассажирских рейсов в мире удвоится, поэтому выбросы CO2 от авиации тоже возрастут.

Одним словом, миру нужен новый, быстрый, недорогой и экологически чистый транспорт. И в обозримом будущем он вполне может появиться.
Ненужные люди
Есть шансы, что в ближайшие 10 лет беспилотные автомобили станут обычным делом на дорогах. Уже сейчас в британском аэропорту Хитроу на скорости до 40 км в час ездят полностью автоматические автобусы, а машины Tesla и Google умеют самостоятельно передвигаться по дорогам с простой схемой движения. Впрочем, их можно назвать автоматическими лишь условно. Как показали несколько инцидентов последних лет, в критических ситуациях нынешним беспилотникам по-прежнему требуется вмешательство человека в управление.
Тем не менее сейчас более 10 автоконцернов заняты разработкой коммерческих версий бесплилотных машин. То есть дошлифовать технологию — лишь дело времени. Скорее выход беспилотников на дороги могут замедлить юридические моменты и угроза терроризма. Пока непонятно, кто должен отвечать за ущерб, нанесённый беспилотником в ДТП. Кроме того, беспилотный автомобиль элементарно заминировать и дистанционно взорвать в месте массового скопления людей.
И быстрее паровоза
Зато уже в ближайшие 10 лет мы однозначно станем свидетелями бурного развития железных дорог, скорость движения поездов на которых составляет более 200 км/ч. Сейчас в этом направлении лидирует Китай. По состоянию на конец прошлого года протяжённость высокоскоростных дорог в Поднебесной превысила 20 тыс. км, что составляет 67% от общей длины их мировой сети. Инвестиции Китая в строительство скоростных дорог составили порядка $ 20 млрд.

В мае этого года власти КНР сообщили о разработке поезда, который сможет набирать крейсерскую скорость 400 км/ч, при этом на некоторых участках поезд будет разгоняться до 470 км/ч. Такие поезда обещают запустить в 2020 году.

В планах Китая развить высокоскоростное движение через Монголию и Казахстан до центральной части России, связать Поднебесную с Европой новым «Шёлковым путём». Проект «Москва — Пекин» планируют реализовать через 8−10 лет. Поезда будут преодолевать расстояние между столицами в 7 тыс. км за два дня. ицами
В подвешенном состоянии
Можно предположить, что через 25–50 лет с классическими поездами будут успешно конкурировать составы на магнитной подушке, или маглевы (сокращение от «магнитная левитация»).

Необходимую для их создания технологию сложно назвать научным прорывом. Под Киевом можно воочию увидеть остатки экспериментального образца советского маглева, созданного в 1980-х годах. А в Армении в 1987-м начали строительство магнитной железной дороги, связывающей города Ереван и Севан. Её планировали ввести в эксплуатацию в 1991-м, однако землетрясение 1988 года остановило стрительство.

Не возобновлялось оно не только по причине распада СССР. Хотя экспериментальных линий маглева построены десятки, в мире эксплуатируются всего две коммерческие линии, которые соединяют аэропорты Шанхая и Сеула с городами. Связано это с дороговизной обслуживания магнитных поездов.
Однако ещё в 2011 году японские власти начали строительство первой коммерческой линии магнитных поездов между Токио и Нагоей протяжённостью более 280 км. Составы между ними будут курсировать со скоростью более 600 км в час. На данный момент идёт строительство станции маглева в Токио и 25-километрового тоннеля под разделяющими города горами. Из-за сложного рельефа местности один из участков будет проходить на глубине 1,4 км. Строительство тоннеля обещают завершить в 2025 году. К 2045-му эту ветку планируется продлить до третьего по величине города Японии — Осаки. В целом проект японского маглева потребует $46 млрд инвестиций.

Похожий проект развивает и Южная Корея. Если азиатским тиграм удастся наладить выпуск коммерчески успешных магнитных поездов, можно ожидать, что и в Европе начнут восстанавливать линии маглевов, заброшенные из-за убыточности в 1990-х.
Быстрее ветра
Концепцию высокоскоростных поездов и маглева логически развивает проект Илона Маска Hyperloop — поезд, который перемещается на магнитной подушке по трубопроводу c откачанным воздухом. Скорость Hyperloop в два раза превысит скорость реактивного самолёта, то есть он будет двигаться со сверхзвуковой скоростью.

В январе 2017-го компания Маска Hyperloop One заявила о намерении начать строительство первых трёх маршрутов сети в течение следующих пяти лет. Первый тестовый трек планируют построить в Калифорнии уже в этом году.
В будущем Hyperloop One хочет связать города в отдельных регионах мира и в конце концов соединить эти регионы друг с другом, чтобы создать гигантскую сеть.

Интересно, что согласно первоначальному варианту развития сети его станции предполагалось разместить также в Украине, в частности, в Киеве, Харькове, Донецке, Одессе, Кривом Роге и Днепре. Но позже в компании от развития сети в нашей стране отказались.
Дорогу не занимать
Постоянные заторы на дорогах и необходимость выделять для общественного транспорта отдельные полосы породили любопытный китайский концепт городского транспорта. Корпорация TEB предложила проект автобуса, который двигается над автострадой по проложенным по её краям рельсам. Машины попросту проезжают под ним. В технологическом плане в этом проекте ничего сложного нет. Осталось найти инвесторов и убедить власти перестроить автострады.
Сделай сам
Впрочем, вышеупомянутые проекты — лишь полумеры. Большая часть футурологических концептов сходится на том, что транспорт будущего должен представлять собой набор стандартных модулей, которые можно легко состыковывать между собой и перемещать на разные типы тяги. То есть один и тот же модуль способен служить как кузовом авто, так и частью поезда и летательного аппарата.

Самый любопытный концепт в этом направлении — Pop Up в этом году представил французский авиастроительный концерн Airbus. В основе концепции лежат капуслы из углепластика 2,6 м в длину, 1,4 м в высоту и 1,5 м в ширину. Для перемещения по свободным дорогам капсулу устанавливают на шасси электромобиля. Но когда аппарат приближается к участку с плотным трафиком, капсулу с пассажирами подхватывает дрон и переносит её по воздуху до конца пробки. После доставки пассажира в необходимое место дроны и электрокары отправляются на ближайшую станцию подзарядки. Впрочем, это пока лишь фантастика.
Ненужные люди
Есть шансы, что в ближайшие 10 лет беспилотные автомобили станут обычным делом на дорогах. Уже сейчас в британском аэропорту Хитроу на скорости до 40 км в час ездят полностью автоматические автобусы, а машины Tesla и Google умеют самостоятельно передвигаться по дорогам с простой схемой движения. Впрочем, их можно назвать автоматическими лишь условно. Как показали несколько инцидентов последних лет, в критических ситуациях нынешним беспилотникам по-прежнему требуется вмешательство человека в управление.

Тем не менее сейчас более 10 автоконцернов заняты разработкой коммерческих версий бесплилотных машин. То есть дошлифовать технологию — лишь дело времени. Скорее выход беспилотников на дороги могут замедлить юридические моменты и угроза терроризма. Пока непонятно, кто должен отвечать за ущерб, нанесённый беспилотником в ДТП. Кроме того, беспилотный автомобиль элементарно заминировать и дистанционно взорвать в месте массового скопления людей.
И быстрее паровоза
Зато уже в ближайшие 10 лет мы однозначно станем свидетелями бурного развития железных дорог, скорость движения поездов на которых составляет более 200 км/ч. Сейчас в этом направлении лидирует Китай. По состоянию на конец прошлого года протяжённость высокоскоростных дорог в Поднебесной превысила 20 тыс. км, что составляет 67% от общей длины их мировой сети. Инвестиции Китая в строительство скоростных дорог составили порядка $20 млрд.

В мае этого года власти КНР сообщили о разработке поезда, который сможет набирать крейсерскую скорость 400 км/ч, при этом на некоторых участках поезд будет разгоняться до 470 км/ч. Такие поезда обещают запустить в 2020 году.

В планах Китая развить высокоскоростное движение через Монголию и Казахстан до центральной части России, связать Поднебесную с Европой новым «Шёлковым путём». Проект «Москва — Пекин» планируют реализовать через 8–10 лет. Поезда будут преодолевать расстояние между столицами в 7 тыс. км за два дня. ицами
3
В подвешенном состоянии
Можно предположить, что через 25–50 лет с классическими поездами будут успешно конкурировать составы на магнитной подушке, или маглевы (сокращение от «магнитная левитация»).

Необходимую для их создания технологию сложно назвать научным прорывом. Под Киевом можно воочию увидеть остатки экспериментального образца советского маглева, созданного в 1980-х годах. А в Армении в 1987-м начали строительство магнитной железной дороги, связывающей города Ереван и Севан. Её планировали ввести в эксплуатацию в 1991-м, однако землетрясение 1988 года остановило стрительство.

Не возобновлялось оно не только по причине распада СССР. Хотя экспериментальных линий маглева построены десятки, в мире эксплуатируются всего две коммерческие линии, которые соединяют аэропорты Шанхая и Сеула с городами. Связано это с дороговизной обслуживания магнитных поездов.

Однако ещё в 2011 году японские власти начали строительство первой коммерческой линии магнитных поездов между Токио и Нагоей протяжённостью более 280 км. Составы между ними будут курсировать со скоростью более 600 км в час. На данный момент идёт строительство станции маглева в Токио и 25-километрового тоннеля под разделяющими города горами. Из-за сложного рельефа местности один из участков будет проходить на глубине 1,4 км. Строительство тоннеля обещают завершить в 2025 году. К 2045-му эту ветку планируется продлить до третьего по величине города Японии — Осаки. В целом проект японского маглева потребует $46 млрд инвестиций.

Похожий проект развивает и Южная Корея. Если азиатским тиграм удастся наладить выпуск коммерчески успешных магнитных поездов, можно ожидать, что и в Европе начнут восстанавливать линии маглевов, заброшенные из-за убыточности в 1990-х.
Быстрее ветра
Концепцию высокоскоростных поездов и маглева логически развивает проект Илона Маска Hyperloop — поезд, который перемещается на магнитной подушке по трубопроводу c откачанным воздухом. Скорость Hyperloop в два раза превысит скорость реактивного самолёта, то есть он будет двигаться со сверхзвуковой скоростью.

В январе 2017-го компания Маска Hyperloop One заявила о намерении начать строительство первых трёх маршрутов сети в течение следующих пяти лет. Первый тестовый трек планируют построить в Калифорнии уже в этом году.

В будущем Hyperloop One хочет связать города в отдельных регионах мира и в конце концов соединить эти регионы друг с другом, чтобы создать гигантскую сеть.

Интересно, что согласно первоначальному варианту развития сети его станции предполагалось разместить также в Украине, в частности, в Киеве, Харькове, Донецке, Одессе, Кривом Роге и Днепре. Но позже в компании от развития сети в нашей стране отказались.
Дорогу не занимать
Постоянные заторы на дорогах и необходимость выделять для общественного транспорта отдельные полосы породили любопытный китайский концепт городского транспорта. Корпорация TEB предложила проект автобуса, который двигается над автострадой по проложенным по её краям рельсам. Машины попросту проезжают под ним. В технологическом плане в этом проекте ничего сложного нет. Осталось найти инвесторов и убедить власти перестроить автострады.
Сделай сам
Впрочем, вышеупомянутые проекты — лишь полумеры. Большая часть футурологических концептов сходится на том, что транспорт будущего должен представлять собой набор стандартных модулей, которые можно легко состыковывать между собой и перемещать на разные типы тяги. То есть один и тот же модуль способен служить как кузовом авто, так и частью поезда и летательного аппарата.

Самый любопытный концепт в этом направлении — Pop Up в этом году представил французский авиастроительный концерн Airbus. В основе концепции лежат капуслы из углепластика 2,6 м в длину, 1,4 м в высоту и 1,5 м в ширину. Для перемещения по свободным дорогам капсулу устанавливают на шасси электромобиля. Но когда аппарат приближается к участку с плотным трафиком, капсулу с пассажирами подхватывает дрон и переносит её по воздуху до конца пробки. После доставки пассажира в необходимое место дроны и электрокары отправляются на ближайшую станцию подзарядки. Впрочем, это пока лишь фантастика.
Страна
на окраине мира
Украинские чиновники пока не могут представить технологическую концепцию модернизации транспорта страны. По традиции всё сводится к необходимости бороться с коррупцией и привлекать в госактивы инвесторов
Реализация глобальных проектов невозможна без развития транспортных систем отдельных стран. Поэтому при вступлении в любое геополитическое объединение к будущему члену предъявляют ряд требований, связанных с развитием транспортной инфраструктуры. Касается это и Украины. По замыслу ЕС, наша страна должна стать транзитёром грузов между ЕС и Азией. Однако разработанный Мининфраструктуры проект Национальной транспортной стратегии до 2030 года не предполагает каких-либо технологических новшеств.

Документ, как обычно, вышел мало к чему обязывающим, зато довольно громким. Главный посыл стратегии — борьба с коррупцией. В официальных формулировках он завуалирован под целым ворохом задач, таких как внедрение принципов корпоративного управления и прозрачности принятия решений, развитие конкуренции и либерализация рынков, обеспечение надлежащего финансирования модернизации транспортной инфраструктуры, минимизация воздействия на окружающую среду, внедрение новых стандартов безопасности движения и повышение уровня транспортных сервисов. Но в целом понятно, что речь идёт о любимой игре украинских чиновников — «заговаривать» борьбой с коррупцией реальные проблемы.
Как уже говорилось, никаких глобальных решений, навеянных научно-техническим прогрессом, в стратегии не было замечено. Например, в Государственной целевой программе развития аэропортов на период до 2023 года речь идёт об изменении схемы финансирования аэропортов, о смене их форм собственности и о переподчинении очередному новосозданному госпредприятию. Но не об инновационных решениях. Это, судя по тексту программы, предусматривают возложить на гипотетических инвесторов.
Дорабатывает стратегию развития до 2038 года и Администрация морских портов Украины. АМПУ также делает ставку на инвесторов, а не на разработки глобальных программ. «Относительно долгосрочных планов АМПУ как государственного предприятия в первую очередь мы говорим о привлечении инвестиций в портовую отрасль путём передачи государственных стивидорных компаний в сферу управления частного бизнеса. Это может быть приватизация или другой механизм эффективного развития», — сообщили Фокусу в пресс-службе АМПУ.

Одним словом, пока китайцы запускают скоростные поезда и строят маглевы, американцы готовятся воплощать в жизнь идею Hyperloop, а французы думают над скрещиванием вертолёта с электрокаром, Украина продолжает бороться с коррупцией в надежде починить электрички и модернизировать туалеты в вагонах советских времён.
Текст: Елена Романюк. Фото: Getty ../files/z-tilda/2017/27-future-concepts/images
Теги: , , , , ,
91
2
Делятся
Google+
Google+
0
Печать
Hide
Show
Hide
Мы вFacebookTwitterGoogle+RSS
Show