Можно предположить, что через 25–50 лет с классическими поездами будут успешно конкурировать составы на магнитной подушке, или маглевы (сокращение от «магнитная левитация»).



Необходимую для их создания технологию сложно назвать научным прорывом. Под Киевом можно воочию увидеть остатки экспериментального образца советского маглева, созданного в 1980-х годах. А в Армении в 1987-м начали строительство магнитной железной дороги, связывающей города Ереван и Севан. Её планировали ввести в эксплуатацию в 1991-м, однако землетрясение 1988 года остановило стрительство.



Не возобновлялось оно не только по причине распада СССР. Хотя экспериментальных линий маглева построены десятки, в мире эксплуатируются всего две коммерческие линии, которые соединяют аэропорты Шанхая и Сеула с городами. Связано это с дороговизной обслуживания магнитных поездов.

Однако ещё в 2011 году японские власти начали строительство первой коммерческой линии магнитных поездов между Токио и Нагоей протяжённостью более 280 км. Составы между ними будут курсировать со скоростью более 600 км в час. На данный момент идёт строительство станции маглева в Токио и 25-километрового тоннеля под разделяющими города горами. Из-за сложного рельефа местности один из участков будет проходить на глубине 1,4 км. Строительство тоннеля обещают завершить в 2025 году. К 2045-му эту ветку планируется продлить до третьего по величине города Японии — Осаки. В целом проект японского маглева потребует $46 млрд инвестиций.



Похожий проект развивает и Южная Корея. Если азиатским тиграм удастся наладить выпуск коммерчески успешных магнитных поездов, можно ожидать, что и в Европе начнут восстанавливать линии маглевов, заброшенные из-за убыточности в 1990-х.