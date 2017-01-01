Земля перибаджаларов
Что нужно сделать в Каппадокии
Сергей Гетун
Называют их перибаджалары. Точно известно, что они давали убежище монахам, голубям и туркам-сельджукам. Версия относительно хеттов и фей сейчас проверяется, причём последнее не лишено смысла, ведь «перибаджалары» означает «камни фей».

Они встречаются в Каппадокии повсюду среди сверхъестественно красивых пейзажей, в местах, названия которых звучат для приезжих как заклинания.

Форма их такова, что не обделённые воображением люди подолгу не отводят взгляд, созерцая картины и образы, вызванные странными очертаниями. О, они мастера привлечь внимание!

Те, что стоят в городах, не кажутся здесь чужаками. Напротив, их аккуратно окружают постройками, а когда заходит солнце, подсвечивают, чтобы магия не развеивалась и ночью. К тем, что вдали, отшельники приходят за убежищем, мастера — за советом, люди попроще — за удачей и счастьем. Созерцать красоту, плыть в спокойствии. Никому нет отказа. Им, рождённым в пламени вулкана, несущим свой дозор миллионы лет, всегда есть что рассказать человеку. Почему нет?

Сейчас их окружают в основном люди-мусульмане. До этого людей-мусульман и людей-христиан было поровну. Жили здесь люди-сельджуки, люди-римляне, люди-византийцы и люди-персы. До них были люди-ассирийцы, хетты, поклонявшиеся равностороннему треугольнику, хатты… Много тех, кто за тысячи лет считали эту землю своей.

Землю, которая миллионы лет принадлежит перибаджаларам.
В Каппадокию едут, чтобы увидеть уникальный ландшафт вулканического происхождения, древние подземные города, высеченные в скалах крепости и раннехристианские пещерные монастыри. Всё это входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Правда, здесь нет моря. Вообще. Никакого, даже Чёрного. Всё равно интересно? Тогда этот список для вас.
5 вещей, которые нужно сделать в Каппадокии,
чтобы ни секунды не сожалеть о том, что здесь нет моря
1
Поднимитесь на воздушном шаре
Для этого нужно проснуться затемно и прибыть к стартовой площадке ещё до рассвета. Увидеть, как солнце показывается из-за горизонта, вам предстоит уже в полёте.

Проплывая среди каменных глыб, то опускаясь к их подножию, то воспаряя, вы увидите недоступное с земли. И почувствуете. К тому же, когда вы подниметесь высоко в небо, Каппадокия предстанет словно на огромной карте из «Игры Престолов». Вот город-крепость Учхисар, вот белый холм Актепе прикрывает своей могучей тенью Долину Монахов и вырезанный в скале Зельве. Вон там скальные церкви, а вот Долина Любви. Охраняют горизонт вулканы Эрджияс и Хасан. Это их огонь много миллионов лет назад дал начало всей этой красоте.

Воздухоплавание в Каппадокии — древний и уважаемый промысел… А, нет. Ну, конечно, совсем не древний, а очень даже современный. Впрочем, воздушные шары в утреннем небе здесь настолько органичны, что того и гляди почудятся на старинных фресках местных пещер.
2
Спуститесь под землю
В Каппадокии около 200 подземных городов. За их исследование взялись сравнительно недавно. К примеру, самый большой из них, Деринкую, нашли в 1963 году, когда обычный ремонт в одном из домов открыл стену пещеры. Город-лабиринт, полностью скрытый под землёй, состоит как минимум из 12 уровней, уходящих вглубь на 85 метров.

Устроенный как неприступная крепость, он поражает хитроумными ловушками и продуманной инфраструктурой, позволяющей укрыться тысячам человек. Он до сих пор не изучен полностью. Сейчас обнаружено более 600 потайных ходов, один из которых тянется до соседнего подземного города Каймаклы, расположенного в 8 километрах от Деринкую.

И вот представьте, стоите вы на одном из нижних уровней, до поверхности выше, чем до меча киевской Родины-матери, воздух, как и во всём лабиринте, чист и свеж, температура, как и в любое время года, +15–17°С. И мороз по коже оттого, что понимаешь: едва ли где-то в мире есть рукотворные пещерные города сравнимого масштаба.
У историков нет единого мнения насчёт того, кто, когда и для чего его построил. Исследователи осторожно замечают, что, по-видимому, Деринкую приблизительно 3 тысячи лет
3
Посетите высеченные в скалах раннехристианские монастыри
Сейчас в Турции почти нет христиан, их здесь менее процента населения. Однако так было не всегда. К началу IV века Каппадокия была идеальным местом для распространения христианских учений. Здесь тепло, уютно и никого не гонят за религию. К тому же местные горные породы оказались прекрасным строительным материалом. Монахи принялись выдалбливать в податливом туфе все, что можно: от маленьких келий до огромных залов на несколько сотен человек. Первые христиане обнаружили также древние подземные города хеттов и здорово их развили и усовершенствовали. Правда, несколько столетий спустя бурному строительству помешал период иконоборчества.
Дело в том, что в VIII веке в Византийской империи расписывать иконами стали не только стены храмов, но и жилые дома. Иконам не просто поклонялись, их считали волшебными. Следует уточнить, что не святых, которые на них изображены, а сами изображения. Например, ходили слухи, что снадобье из краски определённой иконы излечивает от множества недугов. В это же время к югу от Византии расцветало новомодное течение — мусульманство. Иконы там были запрещены, что не мешало обращать в мусульманство целые страны. В общем, император Лев III решил бороться с суевериями подданных и иконы запретить. Это привело к тому, что мы назвали бы сейчас конфликтом государства и церкви, который продлился больше ста лет — периоду иконоборчества.
Каппадокийские монахи иконы любили, поэтому части из них пришлось переехать в Крым, заложив традицию пещерных церквей уже там, а оставшиеся перешли на новый стиль — аниконическую роспись. Стены храмов покрывались на первый взгляд примитивными рисунками и орнаментами. Однако спросите знающих людей, и вы поразитесь зашифрованному символизму: каждый элемент — чуть ли не притча из Библии.
4
Поселитесь в пещерном отеле
Можно, конечно, ограничиться чашечкой кофе, выпитой в переоборудованной под кафе пещерке. Но почему бы не окунуться в местную экзотику поглубже? Ведь традиции обустройства и апгрейда древних пещерных ниш живы и сегодня. В отели превращаются целые кварталы скальных городов.

Особым шиком считается не просто устроить пещерный отель так, чтобы из его бассейна открывалась прекрасная панорама, а вмонтированные в скальные стены номеров плазменные панели и джакузи смотрелись в них органично, но и окружить гостей археологическими артефактами и настоящими предметами быта разных эпох.
5
Найдите свой перибаджалар
Атлас туристических достопримечательностей Каппадокии обилен и красочен, однако не бойтесь иногда сходить с протоптанных путей. Поверьте, местность за пределами туристических маршрутов не менее интересна. Дело даже не в том, что в неохраняемых «диких» пещерах вы можете с удивлением обнаружить нетронутые раннехристианские фрески, а безымянные камни останцы на заднем дворе крохотной кафешки «для местных» способны затмить своей живописностью раскрученные фигуры из Долины Снов. Просто Каппадокия — одно из тех благословенных мест нашей планеты, где в любой момент может стать сказочно красиво или волшебно хорошо. Кто знает, какая из империй улыбается вам через века в это мгновение.

Если же однажды вы обнаружите, что с одним из этих диковинных конусоподобных камней вы можете запросто и без напряжения помолчать о чём угодно, — знайте, вы нашли его, свой перибаджалар.

Просите тогда о чём хотите.
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