Называют их перибаджалары. Точно известно, что они давали убежище монахам, голубям и туркам-сельджукам. Версия относительно хеттов и фей сейчас проверяется, причём последнее не лишено смысла, ведь «перибаджалары» означает «камни фей».



Они встречаются в Каппадокии повсюду среди сверхъестественно красивых пейзажей, в местах, названия которых звучат для приезжих как заклинания.



Форма их такова, что не обделённые воображением люди подолгу не отводят взгляд, созерцая картины и образы, вызванные странными очертаниями. О, они мастера привлечь внимание!



Те, что стоят в городах, не кажутся здесь чужаками. Напротив, их аккуратно окружают постройками, а когда заходит солнце, подсвечивают, чтобы магия не развеивалась и ночью. К тем, что вдали, отшельники приходят за убежищем, мастера — за советом, люди попроще — за удачей и счастьем. Созерцать красоту, плыть в спокойствии. Никому нет отказа. Им, рождённым в пламени вулкана, несущим свой дозор миллионы лет, всегда есть что рассказать человеку. Почему нет?



Сейчас их окружают в основном люди-мусульмане. До этого людей-мусульман и людей-христиан было поровну. Жили здесь люди-сельджуки, люди-римляне, люди-византийцы и люди-персы. До них были люди-ассирийцы, хетты, поклонявшиеся равностороннему треугольнику, хатты… Много тех, кто за тысячи лет считали эту землю своей.



Землю, которая миллионы лет принадлежит перибаджаларам.

