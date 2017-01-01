Спуститесь под землю
В Каппадокии около 200 подземных городов. За их исследование взялись сравнительно недавно. К примеру, самый большой из них, Деринкую, нашли в 1963 году, когда обычный ремонт в одном из домов открыл стену пещеры. Город-лабиринт, полностью скрытый под землёй, состоит как минимум из 12 уровней, уходящих вглубь на 85 метров.
Устроенный как неприступная крепость, он поражает хитроумными ловушками и продуманной инфраструктурой, позволяющей укрыться тысячам человек. Он до сих пор не изучен полностью. Сейчас обнаружено более 600 потайных ходов, один из которых тянется до соседнего подземного города Каймаклы, расположенного в 8 километрах от Деринкую.
И вот представьте, стоите вы на одном из нижних уровней, до поверхности выше, чем до меча киевской Родины-матери, воздух, как и во всём лабиринте, чист и свеж, температура, как и в любое время года, +15–17°С. И мороз по коже оттого, что понимаешь: едва ли где-то в мире есть рукотворные пещерные города сравнимого масштаба.